Коронавирус
MetaratingsАри заявил, что его слова о зараженных коронавирусом в России исказили
Нападающий «Краснодара» Ари прокомментировал свои последние высказывания о состоянии дел с числом инфицированных коронавирусом на территории России. Футболист отметил, что журналисты неправильно интерпретировали его слова.
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Ари заявил, что бразильские СМИ исказили его слова о числе заражённых в России
Чемпионатвчера в 16:00
Ари: «То, что было написано от моего имени о коронавирусе в России, прошу не принимать за правду»
Спорт-Экспрессвчера в 16:23
Ари: «Российские власти не разглашают реальное число зараженных коронавирусом»
Sport24.ruвчера в 14:14
Ари: «Думаю, в России не разглашают данные о реальном числе зараженных коронавирусом»
Sports.ruвчера в 14:32
Футболист «Краснодара» рассказал, что в городе некоторые люди умерли от коронавируса
Sport.ruвчера в 14:44
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Президент России Владимир Путин в интервью ТАСС в рамках проекта "20 вопросов Владимиру Путину" прокомментировал шутку Максима Галкина в свой адрес.
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Уволенный в Ростове прокурор подрезал кортеж губернатора Голубева
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Цена нефти Brent выросла более чем на 3%
Майские фьючерсы на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE выросли более чем на 3%.
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Сборная России может сменить состав после переноса Евро-2020
Сборная России по футболу может поменять состав игроков из-за переноса чемпионата Европы по футболу на 2021 год по причине пандемии коронавируса.
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Bloomberg: аналитики предупредили о нефти по пять долларов за баррель
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Наука
В России начались испытания вакцины против коронавируса
Научный центр Роспотребнадзора приступил к испытаниям вакцины против коронавируса COVID-19.
Политика
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Политика
МИД РФ призвал Киев отказаться от провокационного «марша на Крым»
Готовящийся «Меджлисом крымско-татарского народа» (организация запрещена в РФ) силовой поход на Крым является провокацией, Москва призывает Киев отказаться от его проведения.
Армия и оружие
Lockheed Martin показала уничтожение «Тополь-М» и С-400
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Общество
Доктор Мясников назвал сроки окончания эпидемии коронавируса
Врач Александр Мясников, известный как доктор Мясников из программы «О самом главном» на канале «Россия 1», назвал сроки окончания эпидемии коронавируса.
Общество
В России введут новый режим занятости
В России в ближайшее время могут внедрить новый режим занятости.
Происшествия
Первая пациентка с коронавирусом умерла в России
1. В Москве зафиксировали первую смерть пациента с коронавирусом Пациентка умерла в московской инфекционной больнице, ранее у нее выявили коронавирус.
Шоу-бизнес
Темникова вколола в щеки жир с живота
Общество
Власти Подмосковья рекомендовали приостановить работу ТЦ из-за вируса
«Рекомендовать собственникам торговых центров, торговых комплексов, многофункциональных торгово-развлекательных центров, аутлет-центров в период повышенной готовности для органов управления и сил Московской областной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций приостановить работу указанных объектов», — говорится в сообщении.
Общество
В России отменят ограничения на поставки товаров первой необходимости
Премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что с пятницы в России на месяц отменят ограничения на поставки товаров первой необходимости, в том числе таможенные.
Музыка
Российские синхронистки исполнили танец из клипа Little Big
Девушки из сборной России по синхронному плаванию — Алла Шишкина, Марина Голядкина, Мария Шурочкина, Влада Чигирёва и Александра Пацкевич — исполнили под водой танец под песню UNO, с которой Little Big планировали выступить на «Евровидении-2020».
Наука
От группы крови зависит риск заразиться коронавирусом
Ученые из КНР провели исследование и дали ответ на вопрос, у людей с какой группой крови больше всего шансов заболеть новым вирусом COVID-19.
Происшествия
Генпрокуратура утвердила обвинение по делу историка Соколова
Генпрокуратура России утвердила обвинительное заключение по делу доцента СПбГУ Олега Соколова, обвиняемого в убийстве аспирантки Анастасии Ещенко.
Происшествия
В Лондоне из-за коронавируса началось мародерство
В Лондоне шесть человек разбили витрину магазина, чтобы украсть алкогольные напитки, сообщает Daily Mail.
Общество
Из-за коронавируса в Венеции очистилась вода в каналах
Происшествия
В Красноярске пассажиры из Таиланда штурмовали выход из аэропорта
Пассажирам сказали оставаться на местах и ждать, пока привезут новые, но народ взбунтовался и штурмом взял выход из аэропорта.
Экономика
Россиянам рассказали, как сохранить сбережения в условиях кризиса
Советы россиянам дал профессор Высшей школы экономики (ВШЭ) Евгений Коган, сообщает Ura.ru.
Общество
Минтруд разъяснил оплату больничных при карантине из-за коронавируса
В Минтруде рассказали об оплате больничных при карантине из-за коронавируса. Об этом пишет «Российская газета».
Общество
Жители Польши захотели присоединить Калининградскую область
По мнению другого пользователя, всегда можно устроить референдум, если жители Калининграда вдруг захотят войти в состав Польши.
Армия и оружие
Трамп отказался от агрессивного ответа Ирану
Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон не будет давать агрессивный ответ Ирану после нападений на военные базы в Ираке.
Футбол
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Никогда не знаешь, когда сможем путешествовать, карантин повсюду, я боюсь, что не смогу вернуться играть в футбол.
Общество
Число жертв коронавируса в Италии превысило данные по Китаю
Число жертв коронавируса COVID-19 в Италии достигло 3405, в то время как в Китае от этого заболевания погибло 3245 человек Только за последние сутки в Италии от коронавируса скончалось 427 больных.
Экономика
Рубль стал второй по волатильности валютой мира
Российская валюта становится все более нестабильной по сравнению с мировыми аналогами: еще 30 декабря 2019 года она занимала шестое место среди самых волатильных валют (в прошлом году рубль показал лучший для себя результат с 2014 года); 6 марта, до срыва сделки ОПЕК+, — четвертое; даже во вторник, 17 марта, рубль еще находился на третьей строчке.
Экономика
Пандемия коронавируса может разрушить экономику Германии
Предполагается, что из-за пандемии коронавирусной инфекции COVID-2019 ВВП Германии может снизиться до девяти процентов.