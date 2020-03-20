Коронавирус
MetaratingsАри заявил, что его слова о зараженных коронавирусом в России исказили
Нападающий «Краснодара» Ари прокомментировал свои последние высказывания о состоянии дел с числом инфицированных коронавирусом на территории России. Футболист отметил, что журналисты неправильно интерпретировали его слова.
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Ари заявил, что бразильские СМИ исказили его слова о числе заражённых в России
Чемпионатвчера в 16:00
Ари: «Российские власти не разглашают реальное число зараженных коронавирусом»
Sport24.ruвчера в 14:14
Ари: «То, что было написано от моего имени о коронавирусе в России, прошу не принимать за правду»
Спорт-Экспрессвчера в 16:23
Ари: «Думаю, в России не разглашают данные о реальном числе зараженных коронавирусом»
Sports.ruвчера в 14:32
Футболист «Краснодара» рассказал, что в городе некоторые люди умерли от коронавируса
Sport.ruвчера в 14:44
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Экономика
Правительство подготовило план поддержки магазинов
Правительство России подготовило план необходимых мер для поддержки отечественных ритейлеров и торговых компаний в случае нехватки продуктов на фоне распространения коронавируса.
Происшествия
В Ростовской области горит торговый павильон на рынке
Торговый павильон загорелся на рынке в Аксайском районе Ростовской области, площадь возгорания уточняется, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
Энергетика
Эксперт оценил увеличение цены на нефть марки Brent до $29
Эксперт Фонда национальной энергетической безопасности, преподаватель Финансового университета при правительстве России Станислав Митрахович прокомментировал в беседе с RT ускорение темпов роста мировых цен на нефть.
Политика
Россия расширит ответный черный список в отношении представителей ЕС
Москва дополнит список граждан стран ЕС, которым запрещен въезд на территорию России, в качестве ответной меры на действия со стороны Брюсселя.
Политика
На Украине заявили о вероятной гибели страны
"Вирус ненависти" в украинцах может привести к гибели страны, заявила экс-депутат Верховной Рады Анна Герман в эфире телеканала "112 Украина".
Общество
Застрявшим за границей россиянам могут дать отсрочку по кредитам
Гражданам РФ, которые не могут вернуться из-за границы на родину в связи с введёнными в других странах карантинными мерами, могут дать отсрочку по кредитам.
Общество
Из-за коронавируса в Венеции очистилась вода в каналах
Музыка
Little Big прокомментировала отмену «Евровидения»
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Путин ответил на шутку Галкина в свой адрес
Президент России Владимир Путин в интервью ТАСС в рамках проекта "20 вопросов Владимиру Путину" прокомментировал шутку Максима Галкина в свой адрес.
Происшествия
В Лондоне началось мародерство из-за коронавируса
В Лондоне злоумышленники стали чаще нападать на супермаркеты на фоне пандемии коронавируса, сообщила 19 марта Daily Mail.
Энергетика
У властей Техаса просят снизить добычу нефти из-за обвала цен — WSJ
Несколько американских нефтяных компаний предложили властям штата Техас снизить добычу углеводородного сырья из-за обвала цен, пишет The Wall Street Journal.
Шоу-бизнес
Милош Бикович считает секс без любви «грехом»
Сербский актер Милош Бикович откровенно рассказал о своем отношении к сексу.
Общество
Владелец «Пятерочек» зафиксировал снижение спроса на продукты в Москве
Крупнейший российский ритейлер X5 Retail Group, владеющий «Пятерочками», «Перекрестками» и «Каруселями», 18 марта зафиксировал в своих торговых сетях в Москве снижение уровня спроса относительно предыдущих нескольких дней.
Игры
Watch Dogs и The Stanley Parable уже раздают в Epic Games Store
В течение недели можно забрать крайне необычную адвенчуру The Stanley Parable, где решения игрока влияют на всё, и скандальную Watch Dogs.
Происшествия
Россиянка предстанет перед судом за фейки о коронавирусе
Жительница города Свободный Амурской области предстанет перед судом за фейки о коронавирусе.
Происшествия
Актера Кирилла Емельянова задержали за избиение врача в Москве
Энергетика
Bloomberg узнал о прогнозе аналитиков по падению цен на нефть до $5
«WTI упадет ниже себестоимости добычи сланцевой нефти в США, которая составляет около $20 [за баррель]», — заявил аналитик китайского хедж-фонда Shanghai Youlin Investment Management Co Чжан Чэньфэн.
Армия и оружие
Под Калининградом развернут РЛС, способную следить за всей Европой
Под Калининградом развернут второй комплекс РЛС "Контейнер", способный следить за всей Европой.
Происшествия
Первая пациентка с коронавирусом умерла в России
1. В Москве зафиксировали первую смерть пациента с коронавирусом Пациентка умерла в московской инфекционной больнице, ранее у нее выявили коронавирус.
Политика
Лукашенко пошутил про сто грамм и Жириновского
Александр Григорьевич рассказал анекдот, согласно которому после недовольства его советами Владимир Вольфович пришел домой и попросил жену налить сто грамм, поскольку будет лечиться от коронавируса.
Общество
Сроки досрочной сдачи ЕГЭ перенесли на основной период
Сроки досрочной сдачи ЕГЭ перенесены на основной период из-за угрозы распространения коронавируса — с 25 мая по 29 июня, сообщили ИА «ИрСити» 20 марта в пресс-службе правительства Иркутской области.
Экономика
Bank of America: в США начался финансовый кризис
Крупнейший инвестиционный банк США Bank of America (BofA) заявил о начавшемся в стране финансовом кризисе.
Хоккей
У российского игрока НХЛ нашли коронавирус
Защитник клуба «Оттава Сенаторс» Никита Зайцев стал первым игроком Национальной хоккейной лиги (НХЛ), у которого был выявлен коронавирус.
Энергетика
США намекнули Саудовской Аравии на проблемы из-за обвала нефти
Авторы просят пересмотреть решение о резком увеличении добычи и снижении цен и намекают, что обвал на нефтяном рынке ставит под угрозу многолетнее стратегическое партнерство двух стран.
Спорт
Брянский лыжник Большунов рассказал об обиде на соперников
Общество
ВПР продлевают до конца мая, ЕГЭ проверят в ускоренном режиме
Анзор Музаев пообещал проверку работ всех, кто будет сдавать ЕГЭ в резервные дни, в ускоренном режиме, чтобы все успели подать документы в выбранные вузы.
Общество
Жители Польши захотели присоединить Калининградскую область
По мнению другого пользователя, всегда можно устроить референдум, если жители Калининграда вдруг захотят войти в состав Польши.
Шоу-бизнес
Актриса Волкова выступила с обращением из-за смерти Эдуарда Лимонова
Актриса Екатерина Волкова прокомментировала смерть писателя Эдуарда Лимонова.
Общество
В России отменят ограничения на поставки товаров первой необходимости
Премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что с пятницы в России на месяц отменят ограничения на поставки товаров первой необходимости, в том числе таможенные.
Энергетика
Цены на нефть на открытии торгов начали расти после обвала
Цена нефти марок Brent и WTI во II квартале 2020 г. может упасть до $20 за баррель.