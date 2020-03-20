Коронавирус

MetaratingsMetaratingsАри заявил, что его слова о зараженных коронавирусом в России исказили

Нападающий «Краснодара» Ари прокомментировал свои последние высказывания о состоянии дел с числом инфицированных коронавирусом на территории России. Футболист отметил, что журналисты неправильно интерпретировали его слова.
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Ари заявил, что бразильские СМИ исказили его слова о числе заражённых в России

Чемпионатвчера в 16:00

Ари: «Российские власти не разглашают реальное число зараженных коронавирусом»

Sport24.ruвчера в 14:14

Ари: «То, что было написано от моего имени о коронавирусе в России, прошу не принимать за правду»

Спорт-Экспрессвчера в 16:23

Ари: «Думаю, в России не разглашают данные о реальном числе зараженных коронавирусом»

Sports.ruвчера в 14:32

Ари заявил об искажении его слов о коронавирусе

Газета.Ruвчера в 17:05

Футболист «Краснодара» рассказал, что в городе некоторые люди умерли от коронавируса

Sport.ruвчера в 14:44

Ари заявил, что его слова о зараженных коронавирусом в России исказили

Metaratingsвчера в 16:38
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Экономика

Правительство подготовило план поддержки магазинов

Правительство России подготовило план необходимых мер для поддержки отечественных ритейлеров и торговых компаний в случае нехватки продуктов на фоне распространения коронавируса.
Известия вчера в 20:27
Происшествия

В Ростовской области горит торговый павильон на рынке

Торговый павильон загорелся на рынке в Аксайском районе Ростовской области, площадь возгорания уточняется, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
РИА Новости вчера в 22:27
Энергетика

Эксперт оценил увеличение цены на нефть марки Brent до $29

Эксперт Фонда национальной энергетической безопасности, преподаватель Финансового университета при правительстве России Станислав Митрахович прокомментировал в беседе с RT ускорение темпов роста мировых цен на нефть.
RT на русском вчера в 15:30
Политика

Россия расширит ответный черный список в отношении представителей ЕС

Москва дополнит список граждан стран ЕС, которым запрещен въезд на территорию России, в качестве ответной меры на действия со стороны Брюсселя.
Парламентская газета вчера в 13:29
Политика

На Украине заявили о вероятной гибели страны

"Вирус ненависти" в украинцах может привести к гибели страны, заявила экс-депутат Верховной Рады Анна Герман в эфире телеканала "112 Украина".
РИА Новости вчера в 21:04
Общество

Застрявшим за границей россиянам могут дать отсрочку по кредитам

Гражданам РФ, которые не могут вернуться из-за границы на родину в связи с введёнными в других странах карантинными мерами, могут дать отсрочку по кредитам.
Московский Комсомолец вчера в 23:59
Общество

Из-за коронавируса в Венеции очистилась вода в каналах

Повестка дня 18 марта в 08:24
Музыка

Little Big прокомментировала отмену «Евровидения»

Мой Брянск 18 марта в 13:52
Политика

Путин ответил на шутку Галкина в свой адрес

Президент России Владимир Путин в интервью ТАСС в рамках проекта "20 вопросов Владимиру Путину" прокомментировал шутку Максима Галкина в свой адрес.
Газета.Ru вчера в 16:07
Происшествия

В Лондоне началось мародерство из-за коронавируса

В Лондоне злоумышленники стали чаще нападать на супермаркеты на фоне пандемии коронавируса, сообщила 19 марта Daily Mail.
Известия вчера в 19:45
Энергетика

У властей Техаса просят снизить добычу нефти из-за обвала цен — WSJ

Несколько американских нефтяных компаний предложили властям штата Техас снизить добычу углеводородного сырья из-за обвала цен, пишет The Wall Street Journal.
Аргументы и Факты вчера в 19:25
Шоу-бизнес

Милош Бикович считает секс без любви «грехом»

Сербский актер Милош Бикович откровенно рассказал о своем отношении к сексу.
Актуальные Новости 18 марта в 13:11
Общество

Владелец «Пятерочек» зафиксировал снижение спроса на продукты в Москве

Крупнейший российский ритейлер X5 Retail Group, владеющий «Пятерочками», «Перекрестками» и «Каруселями», 18 марта зафиксировал в своих торговых сетях в Москве снижение уровня спроса относительно предыдущих нескольких дней.
Ведомости вчера в 09:35
Игры

Watch Dogs и The Stanley Parable уже раздают в Epic Games Store

В течение недели можно забрать крайне необычную адвенчуру The Stanley Parable, где решения игрока влияют на всё, и скандальную Watch Dogs.
Игромания.ру вчера в 11:12
Происшествия

Россиянка предстанет перед судом за фейки о коронавирусе

Жительница города Свободный Амурской области предстанет перед судом за фейки о коронавирусе.
Lenta.ru вчера в 00:55
Происшествия

Актера Кирилла Емельянова задержали за избиение врача в Москве

ТАСС 18 марта в 17:03
Энергетика

Bloomberg узнал о прогнозе аналитиков по падению цен на нефть до $5

«WTI упадет ниже себестоимости добычи сланцевой нефти в США, которая составляет около $20 [за баррель]», — заявил аналитик китайского хедж-фонда Shanghai Youlin Investment Management Co Чжан Чэньфэн.
РБК 00:24
Армия и оружие

Под Калининградом развернут РЛС, способную следить за всей Европой

Под Калининградом развернут второй комплекс РЛС "Контейнер", способный следить за всей Европой.
Piter.tv вчера в 01:13
Происшествия

Первая пациентка с коронавирусом умерла в России

1. В Москве зафиксировали первую смерть пациента с коронавирусом Пациентка умерла в московской инфекционной больнице, ранее у нее выявили коронавирус.
Lenta.ru вчера в 04:20
Политика

Лукашенко пошутил про сто грамм и Жириновского

Александр Григорьевич рассказал анекдот, согласно которому после недовольства его советами Владимир Вольфович пришел домой и попросил жену налить сто грамм, поскольку будет лечиться от коронавируса.
Вести.Ru вчера в 09:14
Общество

Сроки досрочной сдачи ЕГЭ перенесли на основной период

Сроки досрочной сдачи ЕГЭ перенесены на основной период из-за угрозы распространения коронавируса — с 25 мая по 29 июня, сообщили ИА «ИрСити» 20 марта в пресс-службе правительства Иркутской области.
ИрСити вчера в 23:50
Экономика

Bank of America: в США начался финансовый кризис

Крупнейший инвестиционный банк США Bank of America (BofA) заявил о начавшемся в стране финансовом кризисе.
Газета.Ru вчера в 10:34
Хоккей

У российского игрока НХЛ нашли коронавирус

Защитник клуба «Оттава Сенаторс» Никита Зайцев стал первым игроком Национальной хоккейной лиги (НХЛ), у которого был выявлен коронавирус.
Lenta.ru вчера в 14:22
Энергетика

США намекнули Саудовской Аравии на проблемы из-за обвала нефти

Авторы просят пересмотреть решение о резком увеличении добычи и снижении цен и намекают, что обвал на нефтяном рынке ставит под угрозу многолетнее стратегическое партнерство двух стран.
Новые Ведомости вчера в 07:31
Спорт

Брянский лыжник Большунов рассказал об обиде на соперников

Городской телеканал (Брянск) вчера в 17:08
Общество

ВПР продлевают до конца мая, ЕГЭ проверят в ускоренном режиме

Анзор Музаев пообещал проверку работ всех, кто будет сдавать ЕГЭ в резервные дни, в ускоренном режиме, чтобы все успели подать документы в выбранные вузы.
Педсовет вчера в 14:09
Общество

Жители Польши захотели присоединить Калининградскую область

По мнению другого пользователя, всегда можно устроить референдум, если жители Калининграда вдруг захотят войти в состав Польши.
Газета.Ru вчера в 21:43
Шоу-бизнес

Актриса Волкова выступила с обращением из-за смерти Эдуарда Лимонова

Актриса Екатерина Волкова прокомментировала смерть писателя Эдуарда Лимонова.
КМВ Новости 18 марта в 05:34
Общество

В России отменят ограничения на поставки товаров первой необходимости

Премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что с пятницы в России на месяц отменят ограничения на поставки товаров первой необходимости, в том числе таможенные.
РИА Новости вчера в 04:04
Энергетика

Цены на нефть на открытии торгов начали расти после обвала

Цена нефти марок Brent и WTI во II квартале 2020 г. может упасть до $20 за баррель.
Ведомости 18 марта в 19:58
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