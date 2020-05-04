После нескольких лет работы появились компании, которые становятся лицом "Сколково", компании, которых раньше просто не существовало. Например, Group IB, специализирующаяся на кибербезопасности, на которую даже американские власти обратили внимание.

с чего всё началось

После нескольких лет работы появились компании, которые становятся лицом "Сколково", компании, которых раньше просто не существовало.

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