Экономика
РБКАркадий Дворкович — РБК: «Основные проблемы начнутся в июне—июле»
После нескольких лет работы появились компании, которые становятся лицом "Сколково", компании, которых раньше просто не существовало. Например, Group IB, специализирующаяся на кибербезопасности, на которую даже американские власти обратили внимание.
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с чего всё началось
После нескольких лет работы появились компании, которые становятся лицом "Сколково", компании, которых раньше просто не существовало.РБК07:47
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