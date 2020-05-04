После нескольких лет работы появились компании, которые становятся лицом "Сколково", компании, которых раньше просто не существовало.

с чего всё началось

После нескольких лет работы появились компании, которые становятся лицом "Сколково", компании, которых раньше просто не существовало. Например, Group IB, специализирующаяся на кибербезопасности, на которую даже американские власти обратили внимание.

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