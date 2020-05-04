Экономика

РБКРБКАркадий Дворкович — РБК: «Основные проблемы начнутся в июне—июле»

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После нескольких лет работы появились компании, которые становятся лицом "Сколково", компании, которых раньше просто не существовало.
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«Основные проблемы начнутся в июне-июле». Председатель фонда «Сколково» Дворкович дал прогноз по экономической ситуации из-за пандемии

Mockva.ru08:52

Дворкович считает, что основная поддержка компаниям от государства понадобится в июне-июле

ТАСС08:34

Дворкович спрогнозировал появление экономических островов после пандемии

РБК07:55

Дворкович о ситуации с COVID-19: «Основные проблемы начнутся в июне – июле»

БИЗНЕС Online08:10
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Политика

Путин проведет совещание по борьбе с коронавирусом

В среду, 6 мая, президент России Владимир Путин проведет совещание по реализации ранее принятых решений по борьбе с коронавирусом.
Российская газета 07:15
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Происшествия

В Тюмени нашли сбежавшего из армии 15 лет назад дезертира

В Тюмени обнаружили дезертира, который сбежал со срочной службы 15 лет назад и не сообщил родным о себе.
Газета.Ru 04:33
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Футбол

Логотип ЦСКА вошел в топ-10 самых красивых футбольных эмблем в мире

Замкнул первую тройку «Флуминенсе» (169,1 тыс.). Эмблема московского ЦСКА набрала более 42 тысяч голосов и заняла 9-е место.
Матч ТВ вчера в 23:08
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Общество

Попова заявила о снижении темпа прироста заболеваемости коронавирусом

Темп прироста заболеваемости коронавирусной инфекции в России снижается, тенденция стабильная.
RT на русском 08:37
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Шоу-бизнес

Елена Степаненко потратила на пластические операции 1 миллион рублей

iReactor 06:10
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Технологии

Русскоязычный хакер продал более полумиллиона аккаунтов в Zoom

Неизвестный хакер разместил в дарквебе на продажу полмиллиона аккаунтов сервиса для видеоконференций Zoom, сообщает газета Sunday Times.
Газета.Ru 05:01
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Футбол

Жиго не намерен получать гражданство РФ и выступать за сборную России

Как стало известно Sport24, французский защитник «Спартака» Самюэль Жиго не рассматривает возможность получения российского гражданства и последующего выступления за сборную России.
Sport24.ru 08:14
Общество

75 новых больных коронавирусом выявили в Тульской области

На 4 мая на территории Тульской области коронавирус подтвержден у 1293 человек, из них 156 человек выздоровели, в том числе 14 человек за минувшие сутки.
Kursk.com 05:20
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Политика

Зеленский объявил о начале подготовки Украины к выходу из карантина

Ограничительные меры в связи с распространением коронавируса на Украине будут действовать до 11 мая, но уже на этой неделе начинается подготовка к выходу из карантина, заявил в понедельник президент Украины Владимир Зеленский.
Интерфакс 05:41
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Музыка

Ушел из жизни автор песен группы «Ласковый май» Владимир Бойко

REGNUM 07:38
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Общество

Московским школьникам выставят годовые оценки 15 мая

Годовые оценки московским школьникам выставят 15 мая. Об этом сообщили 4 мая в столичном департаменте образования.
Известия 06:08
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Путешествия

Названы готовящиеся открыть границы и принять туристов страны

Не все страны начнут массово открывать границы в связи с пандемией коронавируса, однако есть ряд стран, которые готовятся пустить туристов на свои земли.
Газета.Ru 01:21
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Общество

С 11 мая Украина начнет ослаблять карантинные ограничения

Украина продлила карантин до 22 мая, однако с 11 мая начнется поэтапное ослабление карантинных ограничений.
Известия 07:51
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Происшествия

Экс-полицейского, обвиняемого в подбросе наркотиков, суд отправил в СИЗО

Новый Калининград Экс-сотрудника транспортной полиции Руслана Яковенко, которого обвиняют в подбросе наркотиков, суд отправил в СИЗО.
Новый Калининград.Ru 08:40
Общество

Немецкий регулятор частично подтвердил новость о «Северном потоке-2»

О намерении принять в кратчайшие сроки решение по поводу заявки оператора "Северного потока — 2" Nord Stream 2 AG сообщил представитель Федерального сетевого агентства Германии (BNA) Фите Вульф.
Вести.Ru 02 мая в 11:18
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Шоу-бизнес

В сети появилось фото постаревшего Андрея Губина

Многие поклонники Андрея обратили внимание на то, что за последние годы он сильно постарел и стал выглядеть старше своего фактического возраста.
Uznayvse.ru вчера в 06:20
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Политика

В ФРГ отказались отвечать на санкции США против «Северного потока — 2»

Берлин, 4 мая 2020, 14:25 — REGNUM Ответных мер на санкции Соединённых Штатов, направленные против строительства газопровода «Северный поток — 2» со стороны правительства Германии не последуют.
REGNUM 07:25
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Политика

Лукашенко заявил, что президентские выборы в Белоруссии пройдут летом

Президентские выборы в Белоруссии пройдут летом, конец август - это крайний срок.
ТАСС 07:57
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Здоровье

Лукашенко оценил ситуацию с коронавирусом в стране как «нормальную»

Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал о ситуации с коронавирусом в стране.
News.ru 07:45
Авто

Конкурент Toyota Highlander от Geely появился у дилеров

Автомобиль позиционируется как прямой конкурент Toyota Highlander.
Новые автомобили 01:05
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Кино

Вышла новая серия «Рика и Морти» — первая после перерыва в несколько месяцев

Вышел новый эпизод четвертого сезона мультсериала «Рик и Морти» — шестой по счету и первый после перерыва в несколько месяцев.
Афиша Daily 05:36
Здоровье

В Минздраве раскрыли основные пути заражений коронавирусом

Наиболее активно распространение инфекции происходит при тесных контактах в семье, в местах большого скопления людей и организованных коллективах с длительным пребыванием людей (воинские коллективы, образовательные учреждения, дома для престарелых, психоневрологические диспансеры, учреждения ФСИН).
Lenta.ru вчера в 23:22
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Общество

Попова рассказала о постепенном снятии режима ограничений в России

Запрет на проведение массовых мероприятий в России будет снят в последнюю очередь, сообщила в понедельник глава Роспотребнадзора Анна Попова.
Интерфакс 06:45
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Политика

Лукашенко заявил, что парад Победы в Белоруссии отменять не будут

Что важно знать:По официальным данным Минздрава Белоруссии за 3 мая, в стране коронавирусом заразились 16705 человек.
Snob.ru вчера в 07:01
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Экономика

Дворкович выступил против раздачи денег населению

Бывший вице-премьер, глава фонда "Сколково" Аркадий Дворкович высказал мнение, что поддерживает идею о прямой раздачи денег населению.
Московский Комсомолец 08:42
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Авто

Новые фото пятидверного Suzuki Jimny появились в сети

Судя по фото, большой внедорожник получит увеличенную колесную базу, переработанную линию остекления и дополнительные двери.
ГЛАС.RU 03:46
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Экономика

ФНС раскрыла сумму полученной крупным бизнесом отсрочки по налогам

В отличие от малого и среднего бизнеса из проблемных отраслей (с выручкой до 2 млрд руб. и числом занятых до 250 человек), которые получают отсрочку по налогам автоматически, крупные компании, чтобы получить льготу, должны подавать заявление в налоговую.
РБК вчера в 02:00
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Политика

В Москве прошла репетиция авиапарада ко Дню Победы

В столице России состоялась репетиция воздушной части парада в честь 75-й годовщины победы в Великой Отечественной войне.
RT на русском 08:11
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Футбол

«Бесков шум поднял: «Опозорил «Спартак». Гаврилов о том, как приехал на «Запорожце» на базу

Sports.ru вчера в 18:02
Здоровье

Минздрав призвал ужесточить карантинные меры

Главный кардиолог Минздрава Сергей Бойцов убежден, что если российские граждане будут игнорировать режим самоизоляции – ситуация с коронавирусом в стране может пойти по «негативному сценарию» Сергей Бойцов, главный кардиолог Министерства здравоохранения РФ считает, что необходимо ввести более жесткие меры карантина, а также сделать наказание за нарушение этих мер более серьезным.
Областная Рязанская Газета вчера в 09:47
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