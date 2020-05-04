После нескольких лет работы появились компании, которые становятся лицом "Сколково", компании, которых раньше просто не существовало.

Политика Путин проведет совещание по борьбе с коронавирусом В среду, 6 мая, президент России Владимир Путин проведет совещание по реализации ранее принятых решений по борьбе с коронавирусом. 894

Технологии Русскоязычный хакер продал более полумиллиона аккаунтов в Zoom Неизвестный хакер разместил в дарквебе на продажу полмиллиона аккаунтов сервиса для видеоконференций Zoom, сообщает газета Sunday Times. 38

Футбол Жиго не намерен получать гражданство РФ и выступать за сборную России Как стало известно Sport24, французский защитник «Спартака» Самюэль Жиго не рассматривает возможность получения российского гражданства и последующего выступления за сборную России.

Общество 75 новых больных коронавирусом выявили в Тульской области На 4 мая на территории Тульской области коронавирус подтвержден у 1293 человек, из них 156 человек выздоровели, в том числе 14 человек за минувшие сутки. 313

Политика Зеленский объявил о начале подготовки Украины к выходу из карантина Ограничительные меры в связи с распространением коронавируса на Украине будут действовать до 11 мая, но уже на этой неделе начинается подготовка к выходу из карантина, заявил в понедельник президент Украины Владимир Зеленский. 5

Общество Московским школьникам выставят годовые оценки 15 мая Годовые оценки московским школьникам выставят 15 мая. Об этом сообщили 4 мая в столичном департаменте образования. 28

Путешествия Названы готовящиеся открыть границы и принять туристов страны Не все страны начнут массово открывать границы в связи с пандемией коронавируса, однако есть ряд стран, которые готовятся пустить туристов на свои земли. 337

Происшествия Экс-полицейского, обвиняемого в подбросе наркотиков, суд отправил в СИЗО Новый Калининград Экс-сотрудника транспортной полиции Руслана Яковенко, которого обвиняют в подбросе наркотиков, суд отправил в СИЗО.

Общество Немецкий регулятор частично подтвердил новость о «Северном потоке-2» О намерении принять в кратчайшие сроки решение по поводу заявки оператора "Северного потока — 2" Nord Stream 2 AG сообщил представитель Федерального сетевого агентства Германии (BNA) Фите Вульф. 1,2K

Шоу-бизнес В сети появилось фото постаревшего Андрея Губина Многие поклонники Андрея обратили внимание на то, что за последние годы он сильно постарел и стал выглядеть старше своего фактического возраста. 20

Здоровье Лукашенко оценил ситуацию с коронавирусом в стране как «нормальную» Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал о ситуации с коронавирусом в стране.

Кино Вышла новая серия «Рика и Морти» — первая после перерыва в несколько месяцев Вышел новый эпизод четвертого сезона мультсериала «Рик и Морти» — шестой по счету и первый после перерыва в несколько месяцев.

Здоровье В Минздраве раскрыли основные пути заражений коронавирусом Наиболее активно распространение инфекции происходит при тесных контактах в семье, в местах большого скопления людей и организованных коллективах с длительным пребыванием людей (воинские коллективы, образовательные учреждения, дома для престарелых, психоневрологические диспансеры, учреждения ФСИН). 1K

Общество Попова рассказала о постепенном снятии режима ограничений в России Запрет на проведение массовых мероприятий в России будет снят в последнюю очередь, сообщила в понедельник глава Роспотребнадзора Анна Попова. 317

Экономика Дворкович выступил против раздачи денег населению Бывший вице-премьер, глава фонда "Сколково" Аркадий Дворкович высказал мнение, что поддерживает идею о прямой раздачи денег населению. 9

Экономика ФНС раскрыла сумму полученной крупным бизнесом отсрочки по налогам В отличие от малого и среднего бизнеса из проблемных отраслей (с выручкой до 2 млрд руб. и числом занятых до 250 человек), которые получают отсрочку по налогам автоматически, крупные компании, чтобы получить льготу, должны подавать заявление в налоговую. 24

Политика В Москве прошла репетиция авиапарада ко Дню Победы В столице России состоялась репетиция воздушной части парада в честь 75-й годовщины победы в Великой Отечественной войне. 774