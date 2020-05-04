Экономика
РБКАркадий Дворкович — РБК: «Основные проблемы начнутся в июне—июле»
После нескольких лет работы появились компании, которые становятся лицом "Сколково", компании, которых раньше просто не существовало.
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Политика
Путин проведет совещание по борьбе с коронавирусом
В среду, 6 мая, президент России Владимир Путин проведет совещание по реализации ранее принятых решений по борьбе с коронавирусом.
Российская газета 07:15
Происшествия
В Тюмени нашли сбежавшего из армии 15 лет назад дезертира
В Тюмени обнаружили дезертира, который сбежал со срочной службы 15 лет назад и не сообщил родным о себе.
Газета.Ru 04:33
Футбол
Логотип ЦСКА вошел в топ-10 самых красивых футбольных эмблем в мире
Замкнул первую тройку «Флуминенсе» (169,1 тыс.). Эмблема московского ЦСКА набрала более 42 тысяч голосов и заняла 9-е место.
Матч ТВ вчера в 23:08
Общество
Попова заявила о снижении темпа прироста заболеваемости коронавирусом
Темп прироста заболеваемости коронавирусной инфекции в России снижается, тенденция стабильная.
RT на русском 08:37
Технологии
Русскоязычный хакер продал более полумиллиона аккаунтов в Zoom
Неизвестный хакер разместил в дарквебе на продажу полмиллиона аккаунтов сервиса для видеоконференций Zoom, сообщает газета Sunday Times.
Газета.Ru 05:01
Футбол
Жиго не намерен получать гражданство РФ и выступать за сборную России
Как стало известно Sport24, французский защитник «Спартака» Самюэль Жиго не рассматривает возможность получения российского гражданства и последующего выступления за сборную России.
Sport24.ru 08:14
Общество
75 новых больных коронавирусом выявили в Тульской области
На 4 мая на территории Тульской области коронавирус подтвержден у 1293 человек, из них 156 человек выздоровели, в том числе 14 человек за минувшие сутки.
Kursk.com 05:20
Политика
Зеленский объявил о начале подготовки Украины к выходу из карантина
Ограничительные меры в связи с распространением коронавируса на Украине будут действовать до 11 мая, но уже на этой неделе начинается подготовка к выходу из карантина, заявил в понедельник президент Украины Владимир Зеленский.
Интерфакс 05:41
Общество
Московским школьникам выставят годовые оценки 15 мая
Годовые оценки московским школьникам выставят 15 мая. Об этом сообщили 4 мая в столичном департаменте образования.
Известия 06:08
Путешествия
Названы готовящиеся открыть границы и принять туристов страны
Не все страны начнут массово открывать границы в связи с пандемией коронавируса, однако есть ряд стран, которые готовятся пустить туристов на свои земли.
Газета.Ru 01:21
Общество
С 11 мая Украина начнет ослаблять карантинные ограничения
Украина продлила карантин до 22 мая, однако с 11 мая начнется поэтапное ослабление карантинных ограничений.
Известия 07:51
Происшествия
Экс-полицейского, обвиняемого в подбросе наркотиков, суд отправил в СИЗО
Новый Калининград Экс-сотрудника транспортной полиции Руслана Яковенко, которого обвиняют в подбросе наркотиков, суд отправил в СИЗО.
Новый Калининград.Ru 08:40
Общество
Немецкий регулятор частично подтвердил новость о «Северном потоке-2»
О намерении принять в кратчайшие сроки решение по поводу заявки оператора "Северного потока — 2" Nord Stream 2 AG сообщил представитель Федерального сетевого агентства Германии (BNA) Фите Вульф.
Вести.Ru 02 мая в 11:18
Шоу-бизнес
В сети появилось фото постаревшего Андрея Губина
Многие поклонники Андрея обратили внимание на то, что за последние годы он сильно постарел и стал выглядеть старше своего фактического возраста.
Uznayvse.ru вчера в 06:20
Политика
В ФРГ отказались отвечать на санкции США против «Северного потока — 2»
Берлин, 4 мая 2020, 14:25 — REGNUM Ответных мер на санкции Соединённых Штатов, направленные против строительства газопровода «Северный поток — 2» со стороны правительства Германии не последуют.
REGNUM 07:25
Политика
Лукашенко заявил, что президентские выборы в Белоруссии пройдут летом
Президентские выборы в Белоруссии пройдут летом, конец август - это крайний срок.
ТАСС 07:57
Здоровье
Лукашенко оценил ситуацию с коронавирусом в стране как «нормальную»
Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал о ситуации с коронавирусом в стране.
News.ru 07:45
Авто
Конкурент Toyota Highlander от Geely появился у дилеров
Автомобиль позиционируется как прямой конкурент Toyota Highlander.
Новые автомобили 01:05
Кино
Вышла новая серия «Рика и Морти» — первая после перерыва в несколько месяцев
Вышел новый эпизод четвертого сезона мультсериала «Рик и Морти» — шестой по счету и первый после перерыва в несколько месяцев.
Афиша Daily 05:36
Здоровье
В Минздраве раскрыли основные пути заражений коронавирусом
Наиболее активно распространение инфекции происходит при тесных контактах в семье, в местах большого скопления людей и организованных коллективах с длительным пребыванием людей (воинские коллективы, образовательные учреждения, дома для престарелых, психоневрологические диспансеры, учреждения ФСИН).
Lenta.ru вчера в 23:22
Общество
Попова рассказала о постепенном снятии режима ограничений в России
Запрет на проведение массовых мероприятий в России будет снят в последнюю очередь, сообщила в понедельник глава Роспотребнадзора Анна Попова.
Интерфакс 06:45
Политика
Лукашенко заявил, что парад Победы в Белоруссии отменять не будут
Что важно знать:По официальным данным Минздрава Белоруссии за 3 мая, в стране коронавирусом заразились 16705 человек.
Snob.ru вчера в 07:01
Экономика
Дворкович выступил против раздачи денег населению
Бывший вице-премьер, глава фонда "Сколково" Аркадий Дворкович высказал мнение, что поддерживает идею о прямой раздачи денег населению.
Московский Комсомолец 08:42
Авто
Новые фото пятидверного Suzuki Jimny появились в сети
Судя по фото, большой внедорожник получит увеличенную колесную базу, переработанную линию остекления и дополнительные двери.
ГЛАС.RU 03:46
Экономика
ФНС раскрыла сумму полученной крупным бизнесом отсрочки по налогам
В отличие от малого и среднего бизнеса из проблемных отраслей (с выручкой до 2 млрд руб. и числом занятых до 250 человек), которые получают отсрочку по налогам автоматически, крупные компании, чтобы получить льготу, должны подавать заявление в налоговую.
РБК вчера в 02:00
Политика
В Москве прошла репетиция авиапарада ко Дню Победы
В столице России состоялась репетиция воздушной части парада в честь 75-й годовщины победы в Великой Отечественной войне.
RT на русском 08:11
Футбол
«Бесков шум поднял: «Опозорил «Спартак». Гаврилов о том, как приехал на «Запорожце» на базу
Sports.ru вчера в 18:02
Здоровье
Минздрав призвал ужесточить карантинные меры
Главный кардиолог Минздрава Сергей Бойцов убежден, что если российские граждане будут игнорировать режим самоизоляции – ситуация с коронавирусом в стране может пойти по «негативному сценарию» Сергей Бойцов, главный кардиолог Министерства здравоохранения РФ считает, что необходимо ввести более жесткие меры карантина, а также сделать наказание за нарушение этих мер более серьезным.
Областная Рязанская Газета вчера в 09:47