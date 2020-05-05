Экономика
ГлобалМСК.руДворкович предрек России скорый экономический кризис
Аркадий Дворкович высказался по поводу вероятности развития экономического кризиса в России. Глава фонда «Сколково» считает, что основные проблемы стране придется решать в ближайшие летние месяцы.
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Дворкович рассказал, какие месяцы будут особенно тяжёлыми для российской экономики
Life.ru04 мая в 18:15
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Экономика
Коммунальные сети ищут хозяев
Минстрой предлагает порядок их передачи поставщикам ресурсов Новую попытку решить вопрос о передаче ресурсоснабжающим организациям (РСО) коммунальных сетей, построенных девелоперами, предпринял Минстрой — ведомство предлагает продавать их по цене, не превышающей размер фактических затрат.
Коммерсантъ 18:53
Происшествия
СК проводит обыски в домах задержанного бизнесмена Анатолия Быкова
RT на русском 13:53
Общество
РБК сообщил о самоубийстве основателя «Аллтека» Босова
Интерфакс вчера в 11:16
Общество
Собянин продлил карантинные меры в Москве до 31 мая
Малые дежурные группы в начальной школе продолжат работать до 31 мая.
Известия 09:41
Экономика
ЦБ предупредил об активизации «раздолжнителей» из-за коронавируса
ЦБ ожидает всплеска предложений и от «раздолжнителей», то есть компаний, предлагающих гражданам за некоторую плату решить проблемы с кредиторами.
РБК 09:18
Игры
Xbox показала новые игры консоли Series X во время онлайн-презентации
Вашингтон, 7 мая 2020, 19:00 — REGNUM Компания Xbox провела онлайн-презентацию, в рамках которой она показала кинематографические и геймплейные ролики игр, которые выйдут на новой консоли Series X. Трансляция прошла сегодня, 7 мая, на YouTube-канале компании.
REGNUM 12:00
Единоборства
Александр Емельяненко хочет подраться с Тайсоном
Российский боец ММА Александр Емельяненко заявил, что хотел бы встретиться с прославленным супертяжем на ринге.
Sport.ru 05 мая в 18:59
Политика
Кремль напомнил о пяти днях до истечения указа Путина о самоизоляции
Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков на вопрос, подпишет ли президент Владимир Путин указ о поэтапном выходе россиян из самоизоляции, ответил, что до окончания введенного ранее срока еще есть время.
РБК 14:51
Армия и оружие
ВМС США опубликовали фото эскадры НАТО в Баренцевом море
В Сети появились фото эскадры НАТО в Баренцевом море, состоящей из трех эсминцев ВМС США — «Портер», «Дональд Кук», «Рузвельт» — и одного британского фрегата «Кент», а также американского корабля снабжения «Сапплай».
РБК 11:55
Общество
В Санкт-Петербурге введут обязательный масочный режим
Ранее масочный режим ввела Москва. Он начнет действовать с 12 мая.
Коммерсантъ 14:08
Экономика
Китай может продать часть госдолга США, обвалив доллар
Китай в ответ на жесткие обвинения правительства США в распространении опасной инфекции может в срочном порядке продать часть госдолга США, обвалив курс доллара, информирует издание South China Morning Post.
Evo-rus.com 15:44
Политика
Путин поручил переориентировать транспорт на внутренний рынок
Президент РФ Владимир Путин на совещании по транспорту заявил, что транспорт, занимавшийся международными перевозками, надо переориентировать на внутренний рынок.
Газета.Ru 07:53
Политика
В Польше отменены президентские выборы
Президентские выборы в Польше 10 мая не состоятся, сообщили лидер правящей партии «Право и справедливость» Ярослав Качиньский и его партнер по коалиции, лидер политического объединения «Соглашение» Ярослав Говин.
Международная жизнь 04:09
Экономика
S&P спрогнозировало рекордно высокий дефицит бюджетов регионов России
Рецессия российской экономики, вызванная пандемией коронавируса и обвалом цен на нефть, приведет к значительному снижению налоговых доходов, из-за чего российские регионы могут продемонстрировать самые высокие с 2000 года показатели дефицита бюджетов, следует из отчета S&P Global Ratings (есть у РБК).
РБК 15:46
Армия и оружие
Шойгу отдал приказ о салютах в День Победы
Министр обороны России Сергей Шойгу отдал приказ о проведении 9 мая салютов в честь 75-летия победы в Великой отечественной войне, сообщает газета министерства "Красная звезда".
Газета.Ru 18:45
Путешествия
В Турции отели введут ограничения для туристов
ToDay News Ufa вчера в 14:27
Политика
Трамп назвал причиной пандемии коронавируса некомпетентность Китая
Причиной начала пандемии коронавируса нового типа президент США Дональд Трамп назвал некомпетентность Китая.
Известия 18:18
Происшествия
Один человек погиб и 11 пострадали в результате землетрясения в Иране
RT на русском 18:57
Здоровье
Главврач московской поликлиники умерла от коронавируса
В Москве умерла главный врач городской поликлиники № 180 Юлия Сергеева, заразившаяся коронавирусом.
РИА Новости 07:29
Политика
Госдеп обвинил Россию в «кампании дезинформации»
Госдепартамент провел в четверг специальный брифинг по России, на котором обвинил Москву во вмешательстве в дела Сирии и Ливии, а заодно и в дезинформации по COVID-19.
РИА Новости 18:51
Здоровье
Британец пережил коронавирус, сепсис, остановку сердца и два инсульта
Выяснилось, что он пережил два инсульта. Незадолго до этого у больного было заражение крови и остановка сердца.
РИА Новости 16:55
Политика
Трамп призвал отозвать Пулитцеровские премии за статьи о России
Американский лидер Дональд Трамп призвал отозвать у американских СМИ Пулитцеровские премии, присуждённые за статьи о «сговоре» его штаба с Россией.
RT на русском 18:42
Технологии
Китайские медики обнаружили коронавирус в семени мужчин
Китайские исследователи обнаружили коронавирус нового типа SARS-CoV-2 в семени инфицированных мужчин, говорится в докладе, опубликованном в медицинском журнале JAMA Network Open.
РИА Новости 18:12
Армия и оружие
Французы показали испытания атомной подлодки нового поколения
"Сюффрен" проходит ходовые испытания. Французы показали испытания атомной подлодки нового поколения. Об этом сообщили журналисты Naval News.
Piter.tv вчера в 08:02
Общество
Дуров назвал семь причин не переезжать в Кремниевую долину
RT на русском 17:09
Футбол
Радимов назвал максимумом Соболева скамейку запасных «Спартака»
«Прогноз: максимум, что ждет Соболева после первого круга, если вернется РПЛ – место на скамейке с ромбиком на груди!», — написал Радимов в «твиттере».
ProstoProSport 14:25
Футбол
«Зенит» предложил Семаку новый контракт с зарплатой 1,8 млн евро
Источник отмечает, что "Зенит" предлагает специалисту зарплату 1,8 млн евро, а с учётом бонусов сумма может достичь 2 млн.
Sport.ru 16:59
Политика
МИД: Чехия примет меры по усилению безопасности своих дипломатов в РФ
Чехия планирует усилить безопасность своих дипломатов в России после того, как перед зданиями ее диппредставительств прошли акции протеста против сноса памятника маршалу Советского Союза Ивану Коневу в Праге.
Российская газета 03:10