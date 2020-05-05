Экономика

ГлобалМСК.руГлобалМСК.руДворкович предрек России скорый экономический кризис

Аркадий Дворкович высказался по поводу вероятности развития экономического кризиса в России. Глава фонда «Сколково» считает, что основные проблемы стране придется решать в ближайшие летние месяцы.
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Дворкович рассказал, какие месяцы будут особенно тяжёлыми для российской экономики

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Глава фонда «Сколково»: ближайшие несколько месяцев будут достаточно тяжелыми

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Московский Комсомолец04 мая в 18:59

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Москва 2404 мая в 18:36

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Комсомольская правда05 мая в 00:33
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Экономика

Коммунальные сети ищут хозяев

Минстрой предлагает порядок их передачи поставщикам ресурсов Новую попытку решить вопрос о передаче ресурсоснабжающим организациям (РСО) коммунальных сетей, построенных девелоперами, предпринял Минстрой — ведомство предлагает продавать их по цене, не превышающей размер фактических затрат.
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Армия и оружие

ВМС США опубликовали фото эскадры НАТО в Баренцевом море

В Сети появились фото эскадры НАТО в Баренцевом море, состоящей из трех эсминцев ВМС США — «Портер», «Дональд Кук», «Рузвельт» — и одного британского фрегата «Кент», а также американского корабля снабжения «Сапплай».
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В Санкт-Петербурге введут обязательный масочный режим

Ранее масочный режим ввела Москва. Он начнет действовать с 12 мая.
Коммерсантъ 14:08
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Китай может продать часть госдолга США, обвалив доллар

Китай в ответ на жесткие обвинения правительства США в распространении опасной инфекции может в срочном порядке продать часть госдолга США, обвалив курс доллара, информирует издание South China Morning Post.
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Путин поручил переориентировать транспорт на внутренний рынок

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Президентские выборы в Польше 10 мая не состоятся, сообщили лидер правящей партии «Право и справедливость» Ярослав Качиньский и его партнер по коалиции, лидер политического объединения «Соглашение» Ярослав Говин.
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Шойгу отдал приказ о салютах в День Победы

Министр обороны России Сергей Шойгу отдал приказ о проведении 9 мая салютов в честь 75-летия победы в Великой отечественной войне, сообщает газета министерства "Красная звезда".
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В Турции отели введут ограничения для туристов

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Трамп назвал причиной пандемии коронавируса некомпетентность Китая

Причиной начала пандемии коронавируса нового типа президент США Дональд Трамп назвал некомпетентность Китая.
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Один человек погиб и 11 пострадали в результате землетрясения в Иране

RT на русском 18:57
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На странице акции ко дню Победы по ошибке разместили фото Гитлера

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Главврач московской поликлиники умерла от коронавируса

В Москве умерла главный врач городской поликлиники № 180 Юлия Сергеева, заразившаяся коронавирусом.
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Политика

Госдеп обвинил Россию в «кампании дезинформации»

Госдепартамент провел в четверг специальный брифинг по России, на котором обвинил Москву во вмешательстве в дела Сирии и Ливии, а заодно и в дезинформации по COVID-19.
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Британец пережил коронавирус, сепсис, остановку сердца и два инсульта

Выяснилось, что он пережил два инсульта. Незадолго до этого у больного было заражение крови и остановка сердца.
РИА Новости 16:55
Политика

Трамп призвал отозвать Пулитцеровские премии за статьи о России

Американский лидер Дональд Трамп призвал отозвать у американских СМИ Пулитцеровские премии, присуждённые за статьи о «сговоре» его штаба с Россией.
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Китайские медики обнаружили коронавирус в семени мужчин

Китайские исследователи обнаружили коронавирус нового типа SARS-CoV-2 в семени инфицированных мужчин, говорится в докладе, опубликованном в медицинском журнале JAMA Network Open.
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Армия и оружие

Французы показали испытания атомной подлодки нового поколения

"Сюффрен" проходит ходовые испытания. Французы показали испытания атомной подлодки нового поколения. Об этом сообщили журналисты Naval News.
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Дуров назвал семь причин не переезжать в Кремниевую долину

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Радимов назвал максимумом Соболева скамейку запасных «Спартака»

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МИД: Чехия примет меры по усилению безопасности своих дипломатов в РФ

Чехия планирует усилить безопасность своих дипломатов в России после того, как перед зданиями ее диппредставительств прошли акции протеста против сноса памятника маршалу Советского Союза Ивану Коневу в Праге.
Российская газета 03:10
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