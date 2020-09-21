По их данным, в документах содержатся сведения о финансовых операциях, которые отчитывающиеся перед FinCEN банки сочли подозрительными.

С чего всё началось В основании платежа говорится, что это плата за продление договора займа, пишут « Важные истории », опубликовавшие расследование, которое основано на утечке секретных финансовых документов подразделения Минфина США по борьбе с финансовыми преступлениями — FinCEN. Znak.com вчера в 14:36