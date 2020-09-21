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РБК
РБК

Аркадий Ротенберг назвал бредом публикацию о счетах в банках США

По их данным, в документах содержатся сведения о финансовых операциях, которые отчитывающиеся перед FinCEN банки сочли подозрительными.В источнике
С чего всё началось
В основании платежа говорится, что это плата за продление договора займа, пишут «Важные истории
», опубликовавшие расследование, которое основано на утечке секретных финансовых документов подразделения Минфина США по борьбе с финансовыми преступлениями — FinCEN.
Znak.comвчера в 14:36
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РБК

Аркадий Ротенберг назвал бредом публикацию о счетах в банках США

РБК03:03
Эхо Москвы

Международный консорциум журналистов нашел данные о выплатах от российских компаний людям, близким к властям России

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Новая газета

Что произошло за ночь 21 сентября. Коротко

Новая газета01:00
URA.Ru

Россияне попали в список подозрительных транзакций банков США. Среди них — близкие к Путину люди

URA.Ru19:04
Московский Комсомолец

СМИ: в документах финансовой разведки США фигурируют россияне

Московский Комсомолец19:00
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Опубликованы данные финразведки о счетах россиян в американских банках

РИА Новости01:46
Znak.com

Советник Путина и крестный его дочери — в расследовании в США о подозрительных финоперациях

Znak.comвчера в 14:36

В России начались испытания китайской вакцины от коронавируса

Первая группа добровольцев в Москве сделала прививку китайской вакциной от коронавируса в ходе третьей фазы ее клинических испытаний, сообщил «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу компании «Петровакс».
Ведомости03:21
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Производитель лекарства от COVID назвал сроки второй волны в России

Владелец компании «Р-Фарм», которая тестирует и выпускает несколько препаратов для лечения коронавируса, Алексей Репик ожидает, что вторая волна заболеваемости COVID-19 может прийтись на конец ноября — начало декабря.
РБК02:56
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Английский футбольный специалист Фрэнк Лэмпард, занимающий должность главного тренера в клубе "Челси", прокомментировал ситуацию с отсутствием игрока защиты Антонио Рюдигера в заявке на матч с "Ливерпулем".
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Буксир «Андрей Степанов» для ТОФ провели Северным морским путём

Петропавловск-Камчатский, 21 сентября 2020, 05:04 — REGNUM Морской буксир проекта 23 470 «Андрей Степанов», построенный специально для Тихоокеанского флота (ТОФ), преодолел на буксире Северный морской путь и прибудет в Петропавловск-Камчатский в конце недели.
REGNUM22:04
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