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Аркадий Ротенберг назвал риски разворота на Восток

Бизнесмен Аркадий Ротенберг назвал минусами разворота на Восток сложности в переговорах с новыми партнерами.
Коммерсантъ
По мнению Ротенберга, у России есть что предложить китайскому рынку кроме энергоресурсов: готовые товары, продукция сельского хозяйства, биоресурсы, химия, образование и даже религия.
РБК
В частности, Ротенберг сказал, что Китай — сложный переговорщик и не будет делать что-либо без собственной выгоды.
Lenta.ru
Перед Восточным экономическим форумом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил ТАСС, что по мере того, как на западном направлении искусственно вводятся ограничения, «торгово-экономические отношения больше начинают ориентироваться на Восток».
РБК

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Бизнесмен Ротенберг назвал разворот российской экономики на восток рискованным
RuNews24.ru15:03
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