Бизнесмен Аркадий Ротенберг уже два года является бенефициаром санаториев и отеля в Крыму, сообщил его представитель. По его словам, предприниматель «имеет отношение» к санаториям «Ай-Петри», «Мисхор», «Дюльбер», «Жемчужина» и отелю «Дача Рахманинов».

С чего всё началось Аркадий Ротенберг раскрыл свои туристические активы в Крыму Ротенберг, как утверждает сейчас его представитель, стал бенефициаром объектов в конце 2019 года. Еще в сентябре 2019-го представитель бизнесмена отрицал связь с санаториями в Крыму. РБК 17:00