Аркадий Ротенберг оказался бенефициаром четырех санаториев и гостиницы в Крыму
Бизнесмен Аркадий Ротенберг уже два года является бенефициаром санаториев и отеля в Крыму, сообщил его представитель. По его словам, предприниматель «имеет отношение» к санаториям «Ай-Петри», «Мисхор», «Дюльбер», «Жемчужина» и отелю «Дача Рахманинов».В источнике
С чего всё началось
Аркадий Ротенберг раскрыл свои туристические активы в Крыму
Ротенберг, как утверждает сейчас его представитель, стал бенефициаром объектов в конце 2019 года. Еще в сентябре 2019-го представитель бизнесмена отрицал связь с санаториями в Крыму.
РБК17:00