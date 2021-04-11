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Коммерсантъ

Аркадий Ротенберг оказался бенефициаром четырех санаториев и гостиницы в Крыму

Бизнесмен Аркадий Ротенберг уже два года является бенефициаром санаториев и отеля в Крыму, сообщил его представитель. По его словам, предприниматель «имеет отношение» к санаториям «Ай-Петри», «Мисхор», «Дюльбер», «Жемчужина» и отелю «Дача Рахманинов».В источнике
URA.Ru
Lenta.ru
News.ru
РБК
RuNews24.ru
С чего всё началось

Аркадий Ротенберг раскрыл свои туристические активы в Крыму

Ротенберг, как утверждает сейчас его представитель, стал бенефициаром объектов в конце 2019 года. Еще в сентябре 2019-го представитель бизнесмена отрицал связь с санаториями в Крыму.
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