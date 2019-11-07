Экономика

ПРАЙМПРАЙМАркадий Ротенберг продал компанию «Стройгазмонтаж»

Бизнесмен Аркадий Ротенберг продал компанию "Стройгазмонтаж", направит средства на инвестиции в России, сообщил РИА Новости представитель Ротенберга. "Сделка закрыта, вырученные средства будут направлены на инвестиции в России", — сказал собеседник агентства, не уточнив покупателя актива.
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с чего всё началось

Ротенберг закрыл сделку по продаже крупнейшего подрядчика «Газпрома»

За сколько Ротенберг продал "Стройгазмонтаж" Сделка по продаже подрядчика "Стройгазмонтаж", принадлежавшего Аркадию Ротенбергу, закрыта. Об этом рассказали РБК источник, близкий к компании, и источник в окружении Ротенберга, а также подтвердил представитель бизнесмена.
РБКвчера в 12:03

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Аркадий Ротенберг продал компанию, строившую Крымский мост

Эхо Москвывчера в 14:30

Ротенберг продал крупнейшего подрядчика «Газпрома»

Ведомостивчера в 12:24

Что случилось за день. Главные новости РБК

РБКвчера в 10:53

«Стройгазмонтаж» ушел от Аркадия Ротенберга

Коммерсантъвчера в 12:43

Ротенберг продал Стройгазмонтаж

Московский Комсомолецвчера в 11:30

Аркадий Ротенберг продал компанию «Стройгазмонтаж»

Интерфаксвчера в 11:29

Ротенберг закрыл сделку по продаже «Стройгазмонтажа»

ТАССвчера в 11:48
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Происшествия

В Дагестане задержали членов ячейки финансистов ИГ

RT на русском 02:01
Происшествия

В Нижнем Новгороде таксисты убили пассажира за отказ платить

В Нижнем Новгороде трое таксистов избили пассажира до смерти из-за отказа платить за проезд.
Газета.Ru вчера в 16:54
Технологии

Сбербанк создал самый мощный в России суперкомпьютер

Сбербанк создал самый мощный в России компьютер "Кристофари", заявил исполнительный вице-президент и руководитель блока "Технологии" Сбербанка Давид Рафаловский, выступая на конференции AI Journey.
РИА Новости 03:23
Технологии

МТС представила устройство для наблюдения за подчиненными

Датчики МТС – одно из решений для комплексной цифровизации предприятий, говорит PR-директор компании «Цифра» Ксения Боровикова, существенный эффект они дают, когда интегрированы с интернетом вещей на предприятии: можно анализировать, почему его действия приводят к тому или иному результату.
Ведомости вчера в 15:05
Общество

Счетная палата рассказала о сокращении населения России

"Ускоряющаяся четвертый год подряд естественная убыль населения создает существенные риски для реализации национальной цели по обеспечению устойчивого естественного роста численности населения Российской Федерации", - сообщается в докладе.
Газета.Ru вчера в 02:02
Транспорт

Куплен первый билет на поезд по Крымскому мосту

В Севастополе куплен первый билет на поезд из Крыма в Санкт-Петербург.
Вести.Ru 01:45
Армия и оружие

«Маршал Шапошников» и «Иркутск» вооружат гиперзвуковыми ракетами

Командир "Гремящего" рассказал ему, что в перспективе на носу корабля, где сейчас расположены пусковые контейнеры ракет "Калибр", могут разместить новейшие гиперзвуковые ракеты "Циркон".
Российская газета 03:00
Хоккей

Овечкин вышел на 39-е место по очкам в истории НХЛ

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин вышел на 39-е место по набранным очкам в истории Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
REGNUM 02:50
Технологии

«Росатом» планирует создать квантовый компьютер за 24 млрд рублей

Как пишут "Ведомости", в рамках соглашения с правительством "Росатом" запустил проект по созданию квантового компьютера.
Инфорос вчера в 06:23
Происшествия

В Будапеште произошли беспорядки с участием болельщиков ЦСКА

Перед матчем Лиги Европы между "Ференцварошем" и ЦСКА в Будапеште болельщики российского клуба устроили беспорядки.
Российская газета вчера в 14:42
Единоборства

Российский боец UFC за день сбросил 4 килограмма

Оба спортсмена весят 66 килограммов. При этом россиянин за день похудел на 4 килограмма. Бой состоится 9 ноября и продлится 3 раунда.
Московский Комсомолец 02:37
Гаджеты

Redmi Note 8 Pro получил стабильную версию MIUI 11

Xiaomi наконец начала распространение стабильной версии прошивки MIUI 11 для смартфонов Redmi Note 8 Pro, первыми традиционно ее начали получать жители и гости Китая.
iXBT.com 06 ноября в 03:34
Шоу-бизнес

Располневшая Кристина Агилера показала фигуру в прозрачном боди

На своем новом шоу певица показала пышную фигуру в прозрачном боди, а также продемонстрировала еще много откровенных нарядов.
Дни24 вчера в 04:39
Происшествия

Напавшие на погранзаставу в Таджикистане были боевиками ИГ

Напавшие на пограничную заставу на таджикско-узбекской границе являлись боевиками террористической организации «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России), сообщает ТАСС со ссылкой на Государственный комитет национальной безопасности (ГКНБ) Таджикистана.
Lenta.ru 06 ноября в 02:50
Армия и оружие

Киев подтвердил готовность к разведению сил в Петровском

Командующий силовой операцией в Донбассе Владимир Кравченко заявил, что Киев готов начать разведение сил и средств в районе населенного пункта Петровское при условии зеркальных действий.
Известия 02:42
Технологии

На Восточном с опережением строят технологический блок для «Ангары»

РИА Новости 00:51
Хоккей

Сборная России проиграла команде Онтарио в матче молодёжной Суперсерии

RT на русском 01:34
Общество

Синоптики предсказали «вишневую» зиму в Москве

Предстоящая зима в Москве будет на один-два градуса теплее климатической нормы и станет одной из самых мягких, синоптики называют такие зимы "вишневыми", сообщается на сайте "Метеоновости".
РИА Новости 00:38
Происшествия

В Красноярске на восьмилетнего ребенка напала стая бродячих собак

Стая бродячих собак напала на восьмилетнего ребенка в Красноярске и тяжело покусала его, следователи начали проверку, сообщает региональное управление СК.
РИА Новости вчера в 22:25
Армия и оружие

Истребитель F-16 ВВС США в Японии в полете выронил учебную ракету

Самолет выронил ракету вне зоны учебных полетов. Информация о пострадавших или повреждениях, которые мог причинить снаряд, не поступало.
RuNews24.ru вчера в 00:48
Авто

Toyota представила новый кроссовер Raize за миллион рублей

Японский автопроизводитель Toyota представил новый компактный кроссовер Toyota Raize.
Автоновости дня 04 ноября в 22:44
Общество

В Приморье 19 белух выпустили из «китовой тюрьмы»

В Приморском крае специалисты выпустили в бухте Успения возле Лазовского государственного природного заповедника 19 белух из «китовой тюрьмы».
RT на русском 02:22
Политика

Украина пообещала найти способ заблокировать «Северный поток-2»

Украина пообещала найти способ заблокировать "Северный поток-2".
Piter.tv вчера в 11:25
Политика

В США обвинили Макрона в предательстве либерального миропорядка

Французский президент Эммануэль Макрон в ходе визита в Пекин заключил «сделку с дьяволом» с точки зрения либерального порядка, пишет американское издание Washington Examiner.
Взгляд.ру 02:34
Шоу-бизнес

Валерия Гай Германика родила третьего ребенка

Режиссер Валерия Гай Германика снова стала мамой. Она не стала называть пол новорожденного, но поклонники предположили, что это мальчик.
StarHit.ru вчера в 05:00
Армия и оружие

Российский бомбардировщик Ту-160 на форсаже ушел от двух F-35

Российский бомбардировщик оказался в поле радаров американских истребителей, но они не смогли приблизиться к нему, так как Ту-160 установил максимальный угол стреловидности крыльев и включил форсаж.
Известия вчера в 15:58
Здоровье

Скорая помощь стала лидером по сокращению врачей

Каких врачей стало меньше и почему Больше всего в России за прошлый год сократилось число врачей скорой помощи — их стало меньше на 534 человека.
РБК вчера в 16:00
Общество

Друг Кокорина и Мамаева вышел на свободу

Газета.Ru 01:45
Общество

Росстат подсчитал число ведущих здоровый образ жизни россиян

12% россиян придерживаются здорового образа жизни, сообщает Росстат.
Газета.Ru 01:58
Общество

Умер друг тигра Амура козел Тимур

Умер козел Тимур из Приморского сафари-парка, известный дружбой с тигром Амуром.
Lenta.ru вчера в 20:45
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Ротенберг Аркадий
Российский бизнесмен
Российский бизнесмен, миллиардер. Заслуженный тренер и Заслуженный работник физической культуры Российской Федерации, доктор педагогических наук, автор более 30 учебно-методических и научных работ в сфере организации и управления тренировочным процессом.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Стройгазмонтаж
Крупная российская строительная компания. Является генеральным подрядчиком строительства Крымского моста. Владельцем компании является Аркадий Ротенберг.
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