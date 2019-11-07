Экономика

ПРАЙМПРАЙМАркадий Ротенберг продал компанию «Стройгазмонтаж»

Бизнесмен Аркадий Ротенберг продал компанию "Стройгазмонтаж", направит средства на инвестиции в России, сообщил РИА Новости представитель Ротенберга. "Сделка закрыта, вырученные средства будут направлены на инвестиции в России", — сказал собеседник агентства, не уточнив покупателя актива.
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Ротенберг закрыл сделку по продаже крупнейшего подрядчика «Газпрома»

За сколько Ротенберг продал "Стройгазмонтаж" Сделка по продаже подрядчика "Стройгазмонтаж", принадлежавшего Аркадию Ротенбергу, закрыта. Об этом рассказали РБК источник, близкий к компании, и источник в окружении Ротенберга, а также подтвердил представитель бизнесмена.
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Аркадий Ротенберг продал компанию, строившую Крымский мост

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Что случилось за день. Главные новости РБК

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Интерфакс11:29

Ротенберг закрыл сделку по продаже «Стройгазмонтажа»

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Ротенберг Аркадий
Российский бизнесмен
Российский бизнесмен, миллиардер. Заслуженный тренер и Заслуженный работник физической культуры Российской Федерации, доктор педагогических наук, автор более 30 учебно-методических и научных работ в сфере организации и управления тренировочным процессом.
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Стройгазмонтаж
Крупная российская строительная компания. Является генеральным подрядчиком строительства Крымского моста. Владельцем компании является Аркадий Ротенберг.
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