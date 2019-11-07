Экономика
ПРАЙМАркадий Ротенберг продал компанию «Стройгазмонтаж»
Бизнесмен Аркадий Ротенберг продал компанию "Стройгазмонтаж", направит средства на инвестиции в России, сообщил РИА Новости представитель Ротенберга. "Сделка закрыта, вырученные средства будут направлены на инвестиции в России", — сказал собеседник агентства, не уточнив покупателя актива.
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За сколько Ротенберг продал "Стройгазмонтаж" Сделка по продаже подрядчика "Стройгазмонтаж", принадлежавшего Аркадию Ротенбергу, закрыта. Об этом рассказали РБК источник, близкий к компании, и источник в окружении Ротенберга, а также подтвердил представитель бизнесмена.РБК12:03
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Производители молока просят правительство помочь с навозом
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Счетная палата рассказала о сокращении населения России
"Ускоряющаяся четвертый год подряд естественная убыль населения создает существенные риски для реализации национальной цели по обеспечению устойчивого естественного роста численности населения Российской Федерации", - сообщается в докладе.
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Третий комитет по социальным и гуманитарным вопросам Генсамблеи ООН проголосовал в поддержку проекта резолюцию России, осуждающую попытки реабилитации и героизации нацистской идеологии.
РБК 19:23
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Начинается продажа билетов на поезда в Крым
Продажа билетов на пассажирские поезда в Крым, движение которых запустят в конце декабря, стартуют в пятницу, 8 ноября, сообщила компания "Гранд Сервис Экспресс", которая выбрана оператором этих перевозок.
РИА Новости 16:32
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Появился рейтинг профессий будущего, спрос на которые может появиться в ближайший десяток лет.
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Терапевт из США назвал 6 опасных для пожилых людей лекарств
Озвучены специалистами шесть опасных для пожилых людей лекарств, сообщает информационно-аналитическое издание «Вечерний курьер».
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На Украине нашли убийц Павла Шеремета
Украинские СМИ объявили о задержании предполагаемых убийц российского журналиста Павла Шеремета.
Вести.Ru 01:17
Экономика
Мировой долг достиг рекордных $188 трлн
Объем мирового долга (государственного и частного) достиг 230% мирового ВВП, в абсолютном значении — $188 трлн, заявила директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева.
Коммерсантъ 13:39
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Умер друживший с тигром Амуром козел Тимур
Козел Тимур из Приморского сафари-парка, который в 2015 году прославился среди пользователей сети своей дружбой с тигром Амуром, умер.
Известия 19:30
Политика
Бундестаг не смог принять поправки к газовой директиве Евросоюза
Парламент Германии не смог принять закон, регулирующий применение поправок к газовой директиве Евросоюза.
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Футболисты "Краснодара" на своем поле одержали победу над турецким "Трабзонспором" в матче четвертого тура группового этапа Лиги Европы.
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Сборная РФ по хоккею уступила Финляндии в первом матче Кубка Карьяла
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В Китае заявили о начале разработки сети 6G
В самой Huawei категорически отвергают все обвинения в свой адрес. Китай стал не первой страной, которая начала разработки сетей 6G.
РБК 14:00
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Футболисты столичного ЦСКА набрали первое очко в Лиге Европы
Игра столичного ЦСКА вничью с венгерским «Ференцварошем» в четвертом туре группового этапа Лиги Европы принесла команде первое очко.
Вечерняя Москва 17:43
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Названы города с самым загрязненным воздухом в России
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В аэропорту Хабаровска у самолета загорелся двигатель
Двигатель самолета Embraer 190 загорелся при подготовке к вылету в аэропорту Хабаровска.
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Первый новый штамм ВИЧ обнаружили впервые за почти 20 лет
Отмечается, что открытие первого нового штамма было сделано впервые с 2000 года, когда были разработаны основные принципы классификации подтипов.
Газета.Ru вчера в 21:55