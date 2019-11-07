Экономика

ПРАЙМПРАЙМАркадий Ротенберг продал компанию «Стройгазмонтаж»

Бизнесмен Аркадий Ротенберг продал компанию "Стройгазмонтаж", направит средства на инвестиции в России, сообщил РИА Новости представитель Ротенберга. "Сделка закрыта, вырученные средства будут направлены на инвестиции в России", — сказал собеседник агентства, не уточнив покупателя актива.
Читать в источнике
Комментировать15
с чего всё началось

Ротенберг закрыл сделку по продаже крупнейшего подрядчика «Газпрома»

За сколько Ротенберг продал "Стройгазмонтаж" Сделка по продаже подрядчика "Стройгазмонтаж", принадлежавшего Аркадию Ротенбергу, закрыта. Об этом рассказали РБК источник, близкий к компании, и источник в окружении Ротенберга, а также подтвердил представитель бизнесмена.
РБК12:03

Подробнее о событии

Аркадий Ротенберг продал компанию, строившую Крымский мост

Эхо Москвы14:30

Ротенберг продал крупнейшего подрядчика «Газпрома»

Ведомости12:24

Ротенберг закрыл сделку по продаже «Стройгазмонтажа»

ТАСС11:48

«Стройгазмонтаж» ушел от Аркадия Ротенберга

Коммерсантъ12:43

Ротенберг продал Стройгазмонтаж

Московский Комсомолец11:30

Аркадий Ротенберг продал компанию «Стройгазмонтаж»

Интерфакс11:29

Что случилось за день. Главные новости РБК

РБК10:53
Показать все источники
Автоматически обработаны 7073 источника, обновлено в 20:19, Вашингтон
Кино

«Не время умирать» станет самым дорогим фильмом о Джеймсе Бонде

Стало известно, что "Не время умирать" будет самым дорогим фильмом франшизы, сообщает Cinema Blend.
РИА Новости 19:16
Фигурное катание

Елизавета Туктамышева выступит на этапе Гран-при в Китае

Фигуристка Елизавета Туктамышева выступит на этапе Гран-при в Китае с 8 по 10 ноября.
КП - Ижевск 04:37
Футбол

Сергей Семак: «Кокорин мог бы играть уже сейчас»

Публикация от Семак Сергей (@ sergey_bogdanovich_semak) 18 Авг 2019 в 4:35 PDT Стадион "Зенита" дисквалифицирован условно, Семак — реально Судьи, Дзюба, Денисов — "Зенит" любят не все — некоторые считают, что клубу позволено больше, чем остальным.
Спорт-Экспресс 16:30
Политика

Макрон назвал сценарии развития России

У России есть три сценария развития, такое мнение высказал президент Франции Эммануэль Макрон в интервью для журнала The Economist.
РИА Новости 16:53
Происшествия

Шамсутдинов расстрелял сослуживцев из-за угрозы изнасилования

Труд вчера в 10:20
Здоровье

Терапевт из США назвал 6 опасных для пожилых людей лекарств

Озвучены специалистами шесть опасных для пожилых людей лекарств, сообщает информационно-аналитическое издание «Вечерний курьер».
Evo-rus.com 06:00
Происшествия

В аэропорту Хабаровска у самолета загорелся двигатель

Двигатель самолета Embraer 190 загорелся при подготовке к вылету в аэропорту Хабаровска.
РБК 19:47
Политика

Комитет ООН поддержал резолюцию России по борьбе с героизацией нацизма

Россия ежегодно представляет резолюцию ООН о борьбе с героизацией нацизма, против нее традиционно голосуют только две страны — США и Украина.
РБК 19:23
Музыка

Maruv прокомментировала скандал вокруг премии «MTV Россия»

Украинская певица Maruv впервые прокомментировала разгоревшийся скандал, который развернулся после конкурса MTV.
ToDay News Ufa 05 ноября в 23:13
Политика

Замглавы МИД рассказал о реакции США на приглашение Трампа в Москву

В США с интересом восприняли приглашение президента Дональда Трампа на празднование 75-летия Победы в Москву, заявил журналистам заместитель главы российского МИД Сергей Рябков.
РИА Новости 03:50
Футбол

Не Щенсны случай: «Локо» упустил ничью в матче с «Ювентусом»

Перед отъездом на матч несколько сотен болельщиков провожали «Юве» на стадион.
Известия вчера в 16:00
Шоу-бизнес

Асмус придется отказаться от роли в новом фильме из-за скандала

Кристина Асмус должна была приступить к съемкам в новом фильме буквально на следующей неделе, но приняла решение отказаться от участия в проекте.
Рамблер 00:59
Хоккей

Сборная России по хоккею уступила финнам на старте Кубка Карьяла

Сборная России по хоккею потерпела поражение от команды Финляндии в стартовом матче первого этапа Евротура - Кубок Карьяла.
РИА Новости 14:05
Политика

Захарова ответила на слова Макрона о «смерти мозга» НАТО

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала заявление французского лидера Эммануэля Макрона о "смерти мозга" НАТО правдивым и отражающими суть.
РИА Новости Крым 09:10
Гаджеты

Пользователи Samsung Galaxy Note9 и Galaxy S9 скоро получат Android 10

По данным источника, новая прошивка смартфонов указывает на то, что Galaxy Note9 скоро получит поддержку бета-программы One UI 2.0.
iXBT.com 12:10
Происшествия

СК возбудил дело из-за допуска к штурвалу самолёта «ИрАэро» девушки

RT на русском 05:20
Здоровье

В Мадриде выявлен случай заражения лихорадкой денге половым путем

Один из первых в мире случаев заражения лихорадкой денге половым путем зафиксирован в Мадриде, пишет газета Pais со ссылкой на местных медиков.
РИА Новости 15:51
Экономика

Пакистан вернет России долг советских времен в $93 млн

Власти Пакистана приняли решение вернуть России долг в $93,5 млн, ставшие предметом 30-летнего спора между странами.
Инфорос 09:20
Общество

Минюст не успел пересмотреть все советские правовые акты для их отмены

Минюст не успевает к 15 ноября выполнить поручение премьер-министра Дмитрия Медведева – подготовить проект постановления правительства об отмене правовых актов советских времен.
Ведомости 15:35
Наука

Красноярские ученые синтезировали сверхпроводники нового типа

ТАСС 04 ноября в 23:46
Шоу-бизнес

Ребенка потеряла Наташа Королева после скандала с фото

Разгорелся скандал, казалось свое мнение о снимках не высказал лишь ленивый, об этом сообщает teleprogramma.pro Снимки вспылили в сети в 2015 году, хейтеры сошлись тогда во мнении, что Королева сама обнародовала фотографии и сделала это на фоне снижающейся популярности.
Privet-Rostov.ru вчера в 10:49
Здоровье

Первые симптомы рака печени назвали врачи

Врачи перечислили первые симптомы, на которые жалуются пациенты с раком печени, об этом проинформировали медицинские специалисты сотрудники центра Исследования рака (Великобритания).
Ugpressa.ru 05 ноября в 11:54
Гаджеты

Представлен смартфон Xiaomi Mi Note 10 с камерой на 108 Мп

The GEEK вчера в 06:48
Происшествия

В Челябинской области забеременели три воспитанницы детского дома

Российская газета вчера в 06:27
Авто

Продажи новых автомобилей в России продолжают падать

Piter.tv 13:01
Шоу-бизнес

Экс-король Малайзии отказывается признать сына от Оксаны Воеводиной

В попытке доказать, что бывший король Малайзии Мухаммад V является отцом ее ребенка, Оксана Воеводина стала выкладывать фото с сыном в Инстаграм.
Woman.ru 05 ноября в 01:03
Общество

Кому из знаков Зодиака 8 ноября улыбнется удача, а кому придется быть осторожнее

Стрельцам 8 ноября астрологи настоятельно рекомендуют избегать конфликтных ситуаций, ведь если сегодня Вы испортите отношения с близкими — Ваши планы будут окончательно и бесповоротно перечеркнуты.
SM News 00:53
Здоровье

Александр Мясников вспомнил, как медики издевались над его матерью

Специалист признался, что, к сожалению, подобные случаи не редкость. Более того, в свое время врачи издевались и над матерью Мясникова.
Bimru.ru вчера в 00:03
Общество

Вооруженные люди в шутку захватили студию украинского телеканала

Украинский телеканал «Прямой» показал в прямом эфире постановочный захват студии вооруженными людьми.
Известия 17:47
Культура

Павел Деревянко рассказал, когда выйдет продолжение сериала «Дылды»

Вечерний курьер 15:25
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Ротенберг Аркадий
Российский бизнесмен
Российский бизнесмен, миллиардер. Заслуженный тренер и Заслуженный работник физической культуры Российской Федерации, доктор педагогических наук, автор более 30 учебно-методических и научных работ в сфере организации и управления тренировочным процессом.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Стройгазмонтаж
Крупная российская строительная компания. Является генеральным подрядчиком строительства Крымского моста. Владельцем компании является Аркадий Ротенберг.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное