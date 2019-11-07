Экономика

ПРАЙМПРАЙМАркадий Ротенберг продал компанию «Стройгазмонтаж»

Бизнесмен Аркадий Ротенберг продал компанию "Стройгазмонтаж", направит средства на инвестиции в России, сообщил РИА Новости представитель Ротенберга. "Сделка закрыта, вырученные средства будут направлены на инвестиции в России", — сказал собеседник агентства, не уточнив покупателя актива.
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с чего всё началось

Ротенберг закрыл сделку по продаже крупнейшего подрядчика «Газпрома»

За сколько Ротенберг продал "Стройгазмонтаж" Сделка по продаже подрядчика "Стройгазмонтаж", принадлежавшего Аркадию Ротенбергу, закрыта. Об этом рассказали РБК источник, близкий к компании, и источник в окружении Ротенберга, а также подтвердил представитель бизнесмена.
РБК12:03

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Аркадий Ротенберг продал компанию, строившую Крымский мост

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Аркадий Ротенберг продал компанию «Стройгазмонтаж»

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Ротенберг закрыл сделку по продаже «Стройгазмонтажа»

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«Стройгазмонтаж» ушел от Аркадия Ротенберга

Коммерсантъ12:43

Ротенберг продал Стройгазмонтаж

Московский Комсомолец11:30

Ротенберг продал крупнейшего подрядчика «Газпрома»

Ведомости12:24

Что случилось за день. Главные новости РБК

РБК10:53
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Ротенберг Аркадий
Российский бизнесмен
Российский бизнесмен, миллиардер. Заслуженный тренер и Заслуженный работник физической культуры Российской Федерации, доктор педагогических наук, автор более 30 учебно-методических и научных работ в сфере организации и управления тренировочным процессом.
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Крупная российская строительная компания. Является генеральным подрядчиком строительства Крымского моста. Владельцем компании является Аркадий Ротенберг.
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