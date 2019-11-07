Экономика

ИнтерфаксИнтерфаксАркадий Ротенберг продал компанию «Стройгазмонтаж»

Ранее сообщалось о возможной покупке "Стройгазмонтажа" компанией "Газстройпром", которая была создана "Газпромом" и Газпромбанком. Представители "Газпрома" и "Газстройпрома" пока не подтвердили факт сделки.
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с чего всё началось

Ротенберг закрыл сделку по продаже крупнейшего подрядчика «Газпрома»

За сколько Ротенберг продал "Стройгазмонтаж" Сделка по продаже подрядчика "Стройгазмонтаж", принадлежавшего Аркадию Ротенбергу, закрыта. Об этом рассказали РБК источник, близкий к компании, и источник в окружении Ротенберга, а также подтвердил представитель бизнесмена.
РБКвчера в 12:03

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Аркадий Ротенберг продал компанию, строившую Крымский мост

Эхо Москвывчера в 14:30

Ротенберг продал крупнейшего подрядчика «Газпрома»

Ведомостивчера в 12:24

Аркадий Ротенберг продал компанию «Стройгазмонтаж»

Интерфаксвчера в 11:29

«Стройгазмонтаж» ушел от Аркадия Ротенберга

Коммерсантъвчера в 12:43

Ротенберг продал Стройгазмонтаж

Московский Комсомолецвчера в 11:30

Ротенберг закрыл сделку по продаже «Стройгазмонтажа»

ТАССвчера в 11:48

Что случилось за день. Главные новости РБК

РБКвчера в 10:53
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Политика

«Нафтогаз» не считает споры с «Газпромом» преградой для контракта

Министр энергетики России Александр Новак, комментируя иск «Нафтогаза» к «Газпрому» на $12 млрд, отметил необходимость вернуться «к теме урегулирования на базе «нулевого» варианта всех вопросов, касающихся судебных споров».
RT на русском 05:59
Происшествия

В Челябинске полиция проверит факт избиения депутата в магазине

РИА Новости 04:08
Религия

Православная церковь Украины заявила, что ее признала Александрийская православная церковь

"С радостью сообщаем хорошую новость: блаженнейший папа и Патриарх Александрийский и всей Африки Феодор II в пятницу, 8 ноября, во время божественной литургии в храме Архангелов в столице Египта впервые помянул имя блаженнейшего митрополита Киевского и всей Украины Епифания как предстоятеля автокефальной Православной церкви Украины", - говорится в сообщении на странице ПЦУ в "Фейсбуке".
ТАСС 06:44
Политика

Песков ответил на вопрос о возможности оштрафовать президента

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что по поводу возможности наложения штрафа на главу государства необходимо обращаться в судебные органы или читать законы.
Lenta.ru 06:33
Шоу-бизнес

Бузова несколько раз обращалась в полицию из-за побоев Тарасова

Российская телеведущая и певица Ольга Бузова несколько раз обращалась в полицию из-за побоев экс-супруга Дмитрия Тарасова.
Piter.tv 06:46
Экономика

Мировой долг достиг рекордных $188 трлн

Объем мирового долга - государственного и частного - достиг рекордного значения в $188 трлн, или 230% мирового ВВП, заявила директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева, открывая XX ежегодную конференцию имени Жака Полака в Вашингтоне.
ТАСС вчера в 09:02
Политика

В Совфеде рассказали о законопроекте о признании физлиц иноагентами

Глава комиссии Совета Федерации по защите госсуверенитета Андрей Климов сообщил, что законопроект о признании физических лиц иностранными агентами могут принять до конца 2019 года.
RT на русском 04:21
Общество

Engie оспорит штраф польского регулятора за «Северный поток — 2»

Французская нефтегазовая компания Engie обжалует штраф Управления по защите конкуренции и потребителей Польши (UOKiK) в размере 172 млн злотых (около $44,7 млн) за отсутствие содействия по делу о строительстве газопровода «Северный поток — 2».
RT на русском 06:20
Политика

Бундестаг не смог принять закон о поправках к газовой директиве ЕС

Парламент Германии в ночь на пятницу, 8 ноября, не смог принять закон, который регулирует применение поправок к газовой директиве Евросоюза в стране.
Известия вчера в 22:59
Гаджеты

Еще 15 смартфонов Xiaomi и Redmi получили MIUI 11

В октябре Xiaomi выпустила долгожданную MIUI 11, основанную на Android 10. Первыми прошивку получили флагманские смартфоны Xiaomi и Redmi.
The GEEK 03:39
Фигурное катание

Анна Щербакова выиграла короткую программу на этапе Гран-при в Китае

Российская фигуристка Анна Щербакова занимает первое место после короткой программы на этапе Гран-при в китайском Чунцине.
РИА Новости 05:50
Технологии

МТС представила устройство для наблюдения за подчиненными

МТС вывела на рынок систем безопасности собственные устройства из сферы интернета вещей.
Ведомости вчера в 15:05
Транспорт

В России началась продажа билетов на поезда в Крым

С 23 декабря из Санкт-Петербурга в Севастополь начнет ходить поезд №7/8 (время в пути составит 43,5 часа), с 24 декабря - состав №27/28 из Москвы в Симферополь (время в пути - 33 часа).
Интерфакс 01:52
Кино

Disney представила своих претендентов на «Оскар»

Мультипликационная компания Disney назвала актёров и актрис, которые могут побороться в текущем году за статусную кинопремию «Оскар».
Мойка78 07:25
Кино

Не узнать: в Сети появились первые фото Анджелины Джоли со съемок «Вечных»

В интернете появились первые фотографии актрисы Анджелины Джоли в новом супергеройском фильме от студии Marvel — «Вечные».
Телепрограмма 06:50
Политика

Единороссы запустили сервис «Нацпроекты глазами людей»

Жители восьми регионов могут благодаря сервису сигнализировать властям о срыве сроков строительства объекта или некачественном выполнении работ.
ФедералПресс 07:11
Театры

Режиссер рассказал, что центр культуры в Москве запретил спектакль по мотивам «Чиполлино»

Руководитель театральной студии Классики Александр Таттари сообщил, что директор московского центра культуры Сцена Анжелика Петрова запретила показывать ранее согласованный спектакль #Рябчиковжуй #Новыдержитесь по мотивам повести Джанни Родари Чиполлино .
Znak.com 07:35
Политика

Эммануэль Макрон назвал три сценария развития России

Президент Франции Эммануэль Макрон считает, что у России есть три пути развития: стать супердержавой, развиваться по «евразийской модели», либо выстроить дружественные отношения с Евросоюзом.
Gazeta.SPb вчера в 21:52
Происшествия

Отец полковника ФСБ Черкалина рассказал в суде о происхождении денег

Ведомости 04:26
Музыка

Определены песни, которые не надоедает слушать до конца

Слово и Дело вчера в 19:12
Происшествия

В Дании нашли причастного к крушению российского А321 над Синаем

Газета.Ru 06:41
Экономика

Приближающиеся выборы в Госдуму «заморозят» рост налогов до 2022 года

Рост поступлений в госбюджет в связи с увеличением ставки НДС оказался рекордным, отмечает Минфин РФ.
REGNUM 05 ноября в 10:48
Происшествия

Россиянин зарезал беременную жену и трёхлетнего сына из-за долгов

Наша версия вчера в 06:45
Общество

Алкозамки скоро появятся на автомобилях в России

Российская газета 06:29
Шоу-бизнес

Владимир Кузьмин вернулся к бывшей жене

Екатерина Трофимова сообщила, что они с Владимиром Кузьминым снова сошлись, поскольку не могут жить в разлуке.
Bimru.ru 02:42
Политика

ООН поддержала резолюцию России о борьбе с героизацией нацизма

В 2017 году ситуация сложилась практически аналогично: председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков заявил, что во время голосования в ООН против предложенной Россией резолюции о борьбе с героизацией нацизма США и Украина "остались в одиночестве".
Газета.Ru 03:11
Футбол

Алексей Миранчук: Между Европой и «Зенитом» выберу Европу

Между Европой и Зенитом выберу Европу, сказал полузащитник для Sport24.ru.
Советский спорт вчера в 13:26
Общество

Девочка написала покойному отцу и неожиданно получила ответное письмо

В Великобритании шестилетняя девочка отправила открытку своему покойному отцу и неожиданно получила ответное письмо, сообщает Daily Mail.
РЕН ТВ 05:10
Политика

Песков объяснил слова Путина о «Википедии»

Песков отметил, сообщает РИА «Новости», что «Википедия» — уважаемый и популярный ресурс, но, «при всем уважении» достоверность информации в «Википедии» «никем не гарантируется».
Росбалт 05:12
Происшествия

В Екатеринбурге задержали подозреваемого в убийстве школьницы

REGNUM 04:04
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Ротенберг Аркадий
Российский бизнесмен
Российский бизнесмен, миллиардер. Заслуженный тренер и Заслуженный работник физической культуры Российской Федерации, доктор педагогических наук, автор более 30 учебно-методических и научных работ в сфере организации и управления тренировочным процессом.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Стройгазмонтаж
Крупная российская строительная компания. Является генеральным подрядчиком строительства Крымского моста. Владельцем компании является Аркадий Ротенберг.
В НовостяхВ поиске Яндекса
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