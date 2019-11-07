Экономика
ИнтерфаксАркадий Ротенберг продал компанию «Стройгазмонтаж»
Ранее сообщалось о возможной покупке "Стройгазмонтажа" компанией "Газстройпром", которая была создана "Газпромом" и Газпромбанком. Представители "Газпрома" и "Газстройпрома" пока не подтвердили факт сделки.
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с чего всё началось
За сколько Ротенберг продал "Стройгазмонтаж" Сделка по продаже подрядчика "Стройгазмонтаж", принадлежавшего Аркадию Ротенбергу, закрыта. Об этом рассказали РБК источник, близкий к компании, и источник в окружении Ротенберга, а также подтвердил представитель бизнесмена.РБК12:03
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Автоматически обработаны 7073 источника, обновлено в 18:17, Ашберн
Общество
Гидрометцентр предупредил о резком похолодании
Непривычно теплая для ноября погода в центральной части России продлится до конца недели, заявила "Российской газете" заведующая лабораторией Гидрометцентра Людмила Паршина.
РИА Новости 01:33
Экономика
ЦБ отозвал лицензию у «Чувашкредитпромбанка»
«Банк России информирует о принятом решении об отзыве с 7 ноября 2019 года лицензии на осуществление банковских операций у кредитной организации Акционерный коммерческий банк «Чувашкредитпромбанк» (Публичное акционерное общество) АКБ «Чувашкредитпромбанк» ПАО, рег. №1280, город Чебоксары», — говорится в сообщении.
RT на русском 00:45
Транспорт
Стартуют продажи билетов на поезда в Крым
Продажа билетов на пассажирские поезда в Крым, движение которых запустят в конце декабря, стартуют в пятницу, 8 ноября, сообщила компания "Гранд Сервис Экспресс", которая выбрана оператором этих перевозок.
РИА Новости 16:32
Политика
Комитет ООН проголосовал против предложенного РФ переноса из Нью-Йорка
"Большинство членов комитета проголосовало против предложения РФ о возможности переноса его работы из Нью-Йорка в Вену или Женеву", - говорится в сообщении.
Московский Комсомолец 16:38
Политика
Комитет ГА ООН принял резолюцию РФ по борьбе с героизацией нацизма
Третий комитет Генассамблеи ООН по социальным и гуманитарным вопросам принял большинством голосов предложенную Россией резолюцию по борьбе с героизацией нацизма, передает корреспондент "Интерфакса".
Интерфакс 17:08
Армия и оружие
В Донбассе погиб украинский военный, четверо ранены
Утверждается, что в четверг противник 15 раз нарушил перемирие, из-за чего погиб военнослужащий ВСУ и еще четверо пострадали.
Московский Комсомолец 11:46
Кино
Стивен Кинг поделился впечатлениями о фильме «Доктор Сон»
Ореанда-Новости вчера в 07:54
Авто
Показали заднеприводный суперкар Audi R8 V10 RWD
Новые конструктивные особенности прекрасно подчеркивают динамику Audi R8 V10 RWD, который доступен как в кузове «купе», так и «Spyder».
SpeedMe вчера в 05:10
Футбол
Рейтинг УЕФА: Португалия увеличила отрыв от России
«Локомотив» проиграл «Ювентусу» в Лиге чемпионов, а «Гимарайнш» сыграл вничью с «Арсеналом» в Лиге Европы, и отрыв Португалии от России в рейтинге УЕФА увеличился.
Спорт-Экспресс вчера в 15:25
Происшествия
Украинские и французские фанаты устроили массовую драку во Львове
Украинские и французские фанаты устроили массовую драку во Львове, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 10:34
Общество
США и Китай договорились о поэтапной отмене санкций
Министерство торговли Китая сообщило, что между КНР и США была достигнута договоренность о поэтапной отмене взаимных санкций, что позволит странам закончить торговую войну.
Коммерсантъ 11:20
Спорт
Павел Колобков: Изменений в базе московской лаборатории не было
После изучения базы московской лаборатории WADA направила российской стороне 31 вопрос, попросив дать на них ответы.
Советский спорт 11:00
Космос
Высота орбиты МКС будет увеличена на 800 метров
В результате средняя высота орбиты МКС увеличится на 800 метров и составит 416,6 километра.
Российская газета 17:13
Шоу-бизнес
В Instagram Анастасии Заворотнюк появился снимок с мужем
В Instagram-аккаунте актрисы Анастасии Заворотнюк появилось совместное фото с ее супругом Петром Чернышевым.
Lenta.ru 08:54
Футбол
«Краснодар» обыграл «Трабзонспор» в Лиге Европы
РИА Новости 14:50
Космос
Ученые предположили, что Вселенная может иметь форму планеты
Ученые предположили, что наша Вселенная вполне может иметь не плоскую растягивающуюся в разные стороны форму, а форму шара, как, например, наша Земля.
Ferra 05 ноября в 09:56
Общество
Вооруженные люди в шутку захватили студию украинского телеканала
Украинский телеканал «Прямой» показал в прямом эфире постановочный захват студии вооруженными людьми.
Известия 17:47
Здоровье
В Зауралье создадут 4 центра онкопомощи
Центры амбулаторной онкологической помощи откроют в 4-х районах Зауралья.
За облаками 06:28
Политика
Путин и Токаев встретились в Омске
В Омске состоялась встреча президента Российской Федерации Владимира Путина с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым.
REGNUM 09:52
Футбол
Айртон: «„Спартак“ должен быть как минимум в пятерке лучших»
«Спартак» победил «Крылья Советов» на «Открытие Арене» в четырех последних матчах РПЛ. Команды сыграют в субботу, 9 ноября.
Sport24.ru 15:11
Армия и оружие
Минобороны рассказало о разведактивности у границ РФ за неделю
Министерство обороны России рассказало о разведывательной активности у российских границ за неделю.
iReactor 17:34
Авто
АвтоВАЗ готовит «зимнюю» Lada Vesta
Lada Vesta с вариатором получит пересмотренную комплектацию Comfort, которую дополнят зимним пакетом Winter.
Авторамблер 05 ноября в 04:59
Футбол
Черчесов прокомментировал ошибку Гильерме в матче с «Ювентусом»
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов — про ошибку голкипера «Локомотива» Маринату Гильерме в матче Лиги чемпионов с «Ювентусом» (1:2). Вратарь не сумел удержать мяч в руках после штрафного от Криштиану Роналду, после чего забил Аарон Рэмси.
Спорт-Экспресс 11:38
Игры
Игра Red Dead Redemption 2 вышла на ПК
Известия вчера в 00:44
Политика
Макрон назвал три сценария развития России
В интервью журналу The Economist президент Франции Эмманюэль Макрон изложил свой взгляд на развитие России.
РБК 12:56
Экономика
Мировой долг достиг рекордных $188 трлн
Объем мирового долга - государственного и частного - достиг рекордного значения в $188 трлн, или 230% мирового ВВП, заявила директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева, открывая XX ежегодную конференцию имени Жака Полака в Вашингтоне.
ТАСС 09:02
Общество
Счетная палата предупредила о сокращении населения России
По данным контрольного ведомства, естественная убыль населения ускоряется четвертый год подряд, несмотря на усилия по обеспечению устойчивого роста численности, что входит в национальные цели.
Российская газета 00:55
Происшествия
Адвокат Кадырова взялся защищать рядового Шамсутдинова
Lenta.ru вчера в 08:35
Энергетика
Независимые нефтяники выступили против налога на ПНГ
Объединение независимых нефтегазовых компаний «Ассонефть» выразило недовольство планами Минфина ввести налог на добычу полезных ископаемых (НДПИ) на добычу попутного нефтяного газа (ПНГ).
Коммерсантъ 03:13