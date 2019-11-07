Экономика
ИнтерфаксАркадий Ротенберг продал компанию «Стройгазмонтаж»
Ранее сообщалось о возможной покупке "Стройгазмонтажа" компанией "Газстройпром", которая была создана "Газпромом" и Газпромбанком. Представители "Газпрома" и "Газстройпрома" пока не подтвердили факт сделки.
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с чего всё началось
За сколько Ротенберг продал "Стройгазмонтаж" Сделка по продаже подрядчика "Стройгазмонтаж", принадлежавшего Аркадию Ротенбергу, закрыта. Об этом рассказали РБК источник, близкий к компании, и источник в окружении Ротенберга, а также подтвердил представитель бизнесмена.РБК12:03
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Футбол
В воротах «Манчестер Сити» играет защитник Уокер
Пауза затянулась до неприличия, и в рамках встал защитник Кайл Уокер, который вышел на поле вместо Рияда Мареза.
Авто
Названы способы определить реальный пробег автомобиля
Футбол
Краснодар — Трабзонспор 3:1
Политика
Эрдоган захотел обсудить с Путиным ситуацию в Сирии
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что собирается обсудить со своим российским коллегой Владимиром Путиным текущую обстановку в Сирии.
Политика
Зеленский признался, что устает от своей работы
Ранее глава офиса президента Андрей Богдан заявил, что Зеленский устал от напряженного графика, негатива со стороны журналистов и пользователей социальных сетей.
Политика
Пресс-секретарь Кадырова обвинил в необъективности журналистов BBC
Пресс-секретарь Рамзана Кадырова Альви Каримов назвал пасквилем материал «Русской службы BBC» о выступлении главы Чечни на встрече с правительством республики.
Кино
Джеймса Дина «воскресят» для главной роли через 65 лет после смерти
Актер Джеймс Дин, умерший в 1955 году, появится в новом фильме «В поисках Джека».
Кино
Из Дина Винчестера в Джона Уика: как Дженсен Эклс режиссировал эпизод «Сверхъестественного»
Политика
Макрон назвал три сценария развития России
В интервью журналу The Economist президент Франции Эмманюэль Макрон изложил свой взгляд на развитие России.
Шоу-бизнес
Наташа Королева рассказала, как из-за интимных фото потеряла ребенка
Наташа Королева рассказала, как из-за интимных фото потеряла ребенка.
Происшествия
В Будапеште произошли беспорядки с участием болельщиков ЦСКА
Перед матчем Лиги Европы между "Ференцварошем" и ЦСКА в Будапеште болельщики российского клуба устроили беспорядки.
Транспорт
Названа стоимость железнодорожных билетов в Крым
Продажа билетов на поезда в Симферополь, которые поедут из материковой России на полуостров и обратно через мост, стартует 8 ноября, а первые поезда отправятся из Москвы и Санкт-Петербурга в 20-х числах декабря, передает «РИА Новости».
Шоу-бизнес
Ольга Бузова призналась, что терпела домашнее насилие
Ольга Бузова призналась, что терпела домашнее насилие, вероятно, намекнув на Дмитрия Тарасова.
Футбол
Киевское «Динамо» избежало поражение в матче Лиги Европы
Киевское "Динамо" сыграло вничью с "Копенгагеном" в матче четвертого тура группового этапа Лиги Европы.
Экономика
Мировой долг достиг рекордных $188 трлн
Объем мирового долга (государственного и частного) достиг 230% мирового ВВП, в абсолютном значении — $188 трлн, заявила директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева.
Общество
Богомолов прокомментировал инцидент на премьере спектакля «Норма»
Художественный руководитель Театра на Малой Бронной Константин Богомолов прокомментировал в инстаграме попытку сорвать премьеру спектакля "Норма".
Происшествия
Бывший чиновник Минкультуры Борис Мазо задержан в Австрии
Летом прошлого года Басманный суд Москвы наложил обеспечительный арест на виллу в Испании, принадлежащую заочно арестованному по обвинению в мошенничестве экс-директору департамента управления имуществом и инвестиционной политики Минкультуры РФ Борису Мазо и его супруге.
Политика
Путин и Токаев встретились в Омске
Шоу-бизнес
В Instagram Анастасии Заворотнюк появился снимок с мужем
В Instagram-аккаунте актрисы Анастасии Заворотнюк появилось совместное фото с ее супругом Петром Чернышевым.
Происшествия
Новосибирская школа запретила чаепития после инцидента с девочкой
Фигурное катание
Туктамышева и Щербакова проведут тренировку на Гран-при Китая
Соревнования будут проходить в период с 8 по 10 ноября, а сегодня состоятся официальные тренировки.
Экономика
Польские антимонопольщики пообещали Газпрому «самый высокий штраф в своей истории»
Польский антимонопольный регулятор UOKIK на пресс-конференции относительно своего решения в отношении проекта "Северный поток 2" 8 ноября в 13:00 мск объявит о "самом высоком штрафе в своей истории", сказало ведомство в приглашении для прессы.
Общество
На Красной площади начался марш в честь парада 1941 года
Только что на Красной площади начался торжественный марш в честь 78-й годовщины военного парада 1941 года.
Гаджеты
Xiaomi выпускает линейку телевизоров Mi TV 5 и Mi TV 5 Pro
Политика
Зеленский назначил нового главу СБУ в Крыму
Президент Украины Владимир Зеленский назначил новых руководителей управлений Службы безопасности Украины (СБУ) в несколько регионов страны, сообщает пресс-служба главы государства.
Футбол
Черчесов прокомментировал ошибку Гильерме в матче с «Ювентусом»
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов — про ошибку голкипера «Локомотива» Маринату Гильерме в матче Лиги чемпионов с «Ювентусом» (1:2). Вратарь не сумел удержать мяч в руках после штрафного от Криштиану Роналду, после чего забил Аарон Рэмси.
Общество
Офис Microsoft в Японии перешел на четырехдневную рабочую неделю
Эксперимент проходил в августе. Всем сотрудникам (а их 2300 человек) дали дополнительный выходной в пятницу.
Общество