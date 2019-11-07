Экономика

ИнтерфаксИнтерфаксАркадий Ротенберг продал компанию «Стройгазмонтаж»

Ранее сообщалось о возможной покупке "Стройгазмонтажа" компанией "Газстройпром", которая была создана "Газпромом" и Газпромбанком. Представители "Газпрома" и "Газстройпрома" пока не подтвердили факт сделки.
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с чего всё началось

Ротенберг закрыл сделку по продаже крупнейшего подрядчика «Газпрома»

За сколько Ротенберг продал "Стройгазмонтаж" Сделка по продаже подрядчика "Стройгазмонтаж", принадлежавшего Аркадию Ротенбергу, закрыта. Об этом рассказали РБК источник, близкий к компании, и источник в окружении Ротенберга, а также подтвердил представитель бизнесмена.
РБК12:03

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Аркадий Ротенберг продал компанию, строившую Крымский мост

Эхо Москвы14:30

Ротенберг продал крупнейшего подрядчика «Газпрома»

Ведомости12:24

Что случилось за день. Главные новости РБК

РБК10:53

«Стройгазмонтаж» ушел от Аркадия Ротенберга

Коммерсантъ12:43

Ротенберг продал Стройгазмонтаж

Московский Комсомолец11:30

Аркадий Ротенберг продал компанию «Стройгазмонтаж»

Интерфакс11:29

Ротенберг закрыл сделку по продаже «Стройгазмонтажа»

ТАСС11:48
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Футбол

В воротах «Манчестер Сити» играет защитник Уокер

Пауза затянулась до неприличия, и в рамках встал защитник Кайл Уокер, который вышел на поле вместо Рияда Мареза.
Евро-футбол.ру вчера в 16:48
Авто

Названы способы определить реальный пробег автомобиля

Автоновости дня 05 ноября в 03:55
Футбол

Краснодар — Трабзонспор 3:1

Коммерсантъ 14:46
Политика

Эрдоган захотел обсудить с Путиным ситуацию в Сирии

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что собирается обсудить со своим российским коллегой Владимиром Путиным текущую обстановку в Сирии.
Rambler News Service 03:00
Политика

Зеленский признался, что устает от своей работы

Ранее глава офиса президента Андрей Богдан заявил, что Зеленский устал от напряженного графика, негатива со стороны журналистов и пользователей социальных сетей.
ТАСС 13:23
Происшествия

Во Львове произошла массовая драка фанатов из Франции и Украины

РИА Новости 10:01
Единоборства

Рэпер Бледный: Хабиб представляет Дагестан, а не Россию

Чемпионат 04:01
Политика

Пресс-секретарь Кадырова обвинил в необъективности журналистов BBC

Пресс-секретарь Рамзана Кадырова Альви Каримов назвал пасквилем материал «Русской службы BBC» о выступлении главы Чечни на встрече с правительством республики.
Коммерсантъ 13:17
Кино

Джеймса Дина «воскресят» для главной роли через 65 лет после смерти

Актер Джеймс Дин, умерший в 1955 году, появится в новом фильме «В поисках Джека».
Пятый канал 10:55
Кино

Из Дина Винчестера в Джона Уика: как Дженсен Эклс режиссировал эпизод «Сверхъестественного»

Popcornnews.ru 03:20
Политика

Макрон назвал три сценария развития России

В интервью журналу The Economist президент Франции Эмманюэль Макрон изложил свой взгляд на развитие России.
РБК 12:56
Шоу-бизнес

Наташа Королева рассказала, как из-за интимных фото потеряла ребенка

Наташа Королева рассказала, как из-за интимных фото потеряла ребенка.
ФАН 02:25
Происшествия

В Будапеште произошли беспорядки с участием болельщиков ЦСКА

Перед матчем Лиги Европы между "Ференцварошем" и ЦСКА в Будапеште болельщики российского клуба устроили беспорядки.
Российская газета 14:42
Транспорт

Названа стоимость железнодорожных билетов в Крым

Продажа билетов на поезда в Симферополь, которые поедут из материковой России на полуостров и обратно через мост, стартует 8 ноября, а первые поезда отправятся из Москвы и Санкт-Петербурга в 20-х числах декабря, передает «РИА Новости».
Известия 15:22
Шоу-бизнес

Ольга Бузова призналась, что терпела домашнее насилие

Ольга Бузова призналась, что терпела домашнее насилие, вероятно, намекнув на Дмитрия Тарасова.
OAnews вчера в 06:30
Футбол

Киевское «Динамо» избежало поражение в матче Лиги Европы

Киевское "Динамо" сыграло вничью с "Копенгагеном" в матче четвертого тура группового этапа Лиги Европы.
Газета.Ru 14:50
Экономика

Мировой долг достиг рекордных $188 трлн

Объем мирового долга (государственного и частного) достиг 230% мирового ВВП, в абсолютном значении — $188 трлн, заявила директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева.
Коммерсантъ 13:39
Общество

Богомолов прокомментировал инцидент на премьере спектакля «Норма»

Художественный руководитель Театра на Малой Бронной Константин Богомолов прокомментировал в инстаграме попытку сорвать премьеру спектакля "Норма".
РИА Новости 09:40
Происшествия

Бывший чиновник Минкультуры Борис Мазо задержан в Австрии

Летом прошлого года Басманный суд Москвы наложил обеспечительный арест на виллу в Испании, принадлежащую заочно арестованному по обвинению в мошенничестве экс-директору департамента управления имуществом и инвестиционной политики Минкультуры РФ Борису Мазо и его супруге.
Российская газета 10:31
Политика

Путин и Токаев встретились в Омске

REGNUM 09:52
Шоу-бизнес

В Instagram Анастасии Заворотнюк появился снимок с мужем

В Instagram-аккаунте актрисы Анастасии Заворотнюк появилось совместное фото с ее супругом Петром Чернышевым.
Lenta.ru 08:54
Происшествия

Новосибирская школа запретила чаепития после инцидента с девочкой

Известия вчера в 08:43
Фигурное катание

Туктамышева и Щербакова проведут тренировку на Гран-при Китая

Соревнования будут проходить в период с 8 по 10 ноября, а сегодня состоятся официальные тренировки.
Нева Спорт вчера в 20:04
Экономика

Польские антимонопольщики пообещали Газпрому «самый высокий штраф в своей истории»

Польский антимонопольный регулятор UOKIK на пресс-конференции относительно своего решения в отношении проекта "Северный поток 2" 8 ноября в 13:00 мск объявит о "самом высоком штрафе в своей истории", сказало ведомство в приглашении для прессы.
Интерфакс 11:20
Общество

На Красной площади начался марш в честь парада 1941 года

Только что на Красной площади начался торжественный марш в честь 78-й годовщины военного парада 1941 года.
Российская газета 02:00
Гаджеты

Xiaomi выпускает линейку телевизоров Mi TV 5 и Mi TV 5 Pro

ITZine.ru 05 ноября в 05:31
Политика

Зеленский назначил нового главу СБУ в Крыму

Президент Украины Владимир Зеленский назначил новых руководителей управлений Службы безопасности Украины (СБУ) в несколько регионов страны, сообщает пресс-служба главы государства.
РБК 12:31
Футбол

Черчесов прокомментировал ошибку Гильерме в матче с «Ювентусом»

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов — про ошибку голкипера «Локомотива» Маринату Гильерме в матче Лиги чемпионов с «Ювентусом» (1:2). Вратарь не сумел удержать мяч в руках после штрафного от Криштиану Роналду, после чего забил Аарон Рэмси.
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Офис Microsoft в Японии перешел на четырехдневную рабочую неделю

Эксперимент проходил в августе. Всем сотрудникам (а их 2300 человек) дали дополнительный выходной в пятницу.
Эхо Москвы 04 ноября в 13:32
Общество

В Москве мужчину не пустили в самолет из-за толстого кота

РИА Новости 10:13
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Ротенберг Аркадий
Российский бизнесмен
Российский бизнесмен, миллиардер. Заслуженный тренер и Заслуженный работник физической культуры Российской Федерации, доктор педагогических наук, автор более 30 учебно-методических и научных работ в сфере организации и управления тренировочным процессом.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Стройгазмонтаж
Крупная российская строительная компания. Является генеральным подрядчиком строительства Крымского моста. Владельцем компании является Аркадий Ротенберг.
В НовостяхВ поиске Яндекса
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