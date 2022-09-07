Перед Восточным экономическим форумом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил ТАСС, что по мере того, как на западном направлении искусственно вводятся ограничения, «торгово-экономические отношения больше начинают ориентироваться на Восток».
Аркадий Ротенберг бизнесмен Однако бизнесмен признал, что экономическое сближение с Азией позволит России извлечь серьезную выгоду: Ротенберг заверил, что страна может предложить Китаю, Индии и другим партнерам большое количество качественных товаров.
"Наши руководители не раз подчеркивали, что к какому-то военному союзу мы не стремимся, союзнические отношения налагают определенные обязательства, мы и наши китайские партнеры эти обязательства не хотели бы на себя брать, потому что наше взаимопонимание - это именно взаимопонимание", - указал дипломат.
Основатель компаний SpaceX и Tesla Илон Маск в мае решил отложить покупку компании Twitter из-за предстоящей речи президента России Владимира Путина по случаю Дня Победы, сообщает издание Business Insider со ссылкой на данные, обнародованные в ходе судебного заседания.