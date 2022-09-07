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Аркадий Ротенберг заявил о рисках освоения восточного рынка

«Глобализация закончилась», — добавил Ротенберг.
Ведомости
По мнению Ротенберга, у России есть что предложить китайскому рынку кроме энергоресурсов: готовые товары, продукция сельского хозяйства, биоресурсы, химия, образование и даже религия.
РБК
Перед Восточным экономическим форумом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил ТАСС, что по мере того, как на западном направлении искусственно вводятся ограничения, «торгово-экономические отношения больше начинают ориентироваться на Восток».
РБК
Аркадий Ротенберг бизнесмен Однако бизнесмен признал, что экономическое сближение с Азией позволит России извлечь серьезную выгоду: Ротенберг заверил, что страна может предложить Китаю, Индии и другим партнерам большое количество качественных товаров.
Ямал-Медиа

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