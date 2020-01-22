Экономика

BFM.ruBFM.ruАркадий Волож начал продавать свои акции «Яндекса»

Основатель «Яндекса» Аркадий Волож продает часть своего пакета акций. Уведомление об этом размещено на сайте Комиссии по ценным бумагам и биржам США. Речь идет о доле меньше 1%, которая оценивается в 90 млн долларов.
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Волож подтвердил, что продаст небольшую часть своих акций «Яндекса»

ТАСС07:01

«Яндекс» объявил о начале продажи акций Воложем

РБКвчера в 11:07

Аркадий Волож продаст небольшую часть акций «Яндекса»

Ведомостивчера в 16:21

Основатель «Яндекса» Волож объявил о продаже акций

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Аркадий Волож продаст часть пакета в «Яндексе»

Коммерсантъвчера в 11:47

Сооснователь «Яндекса» Волож рассказал, почему решил продать часть акций компании

ПРАЙМ07:09

В «Яндексе» допустили продажу 4% акций Воложа в течение года

Интерфаксвчера в 09:47
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Автоматически обработано 7055 источников, обновлено в 09:09, Ашберн
Общество

Названы провоцирующие онкологию привычки

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«Полный провал и крах политики «Меджлиса» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) на Украине понуждают его сбежавших функционеров прибегать к радикализации своей деятельности», — сказал РИА Новости Умеров, усомнившись в том, что политические деятели с Украины будут в первых рядах марша.
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Власти Пекина отменили все масштабные общественные мероприятия в столице, чтобы предотвратить эпидемию пневмонии, вызываемую новым коронавирусом 2019-nCoV.
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РИА Новости 07:27
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Памфилова объяснила важность голосования по поправкам в конституцию

Глава Центральной избирательной комиссии (ЦИК) РФ Элла Памфилова объяснила, почему Всероссийское голосование является наиболее подходящим форматом для выяснения мнения россиян по внесению изменений в Конституцию РФ.
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Ученые нашли первоисточник китайского коронавируса

Новое исследование подтверждает эту догадку: генетический код вируса 2019-nCoV оказался схож со штаммами, которые вызывают атипичную пневмонию у летучих мышей.
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Учёным иркутского Института солнечно-земной физики СО РАН (ИСЗФ СО РАН) предстоит провести комплексное экспериментальное исследование состояния верхней нейтральной атмосферы и ионосферы Земли.
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Зеленский объявил о возможности прекратить войну в Донбассе завтра

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США планируют разместить комплексы ПРО Patriot на базе в Ираке

В Пентагоне заявили, что США планируют разместить противоракетные комплексы Patriot в Ираке.
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У доставленной в больницу в Петербурге гражданки Китая выявили грипп

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Более 80 тысяч Toyota и Lexus попали под отзыв в России

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Аркадий Юрьевич Волож
Российский предприниматель
Сооснователь и генеральный директор группы компаний «Яндекс». С сентября 2014 года занял должность руководителя группы компаний "Яндекс". В 2018 году по версии Forbes находился на 65 позиции в России с состоянием 1,5 млрд долларов.
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