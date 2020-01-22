Экономика
BFM.ruАркадий Волож начал продавать свои акции «Яндекса»
Основатель «Яндекса» Аркадий Волож продает часть своего пакета акций. Уведомление об этом размещено на сайте Комиссии по ценным бумагам и биржам США. Речь идет о доле меньше 1%, которая оценивается в 90 млн долларов.
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Общество
Названы провоцирующие онкологию привычки
Специалисты Центра исследований рака в Германии назвали неочевидные факторы, которые могут спровоцировать развитие онкологических заболеваний.
Политика
Инициаторов «марша на Крым» предостерегли от провокаций
«Полный провал и крах политики «Меджлиса» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) на Украине понуждают его сбежавших функционеров прибегать к радикализации своей деятельности», — сказал РИА Новости Умеров, усомнившись в том, что политические деятели с Украины будут в первых рядах марша.
Кино
Джордж Мартин рассказал о финале «Песни льда и пламени»
Экономика
«Победа» поднимет цены на внутрироссийские рейсы
Билеты авиакомпании "Победа" на региональные рейсы летнего расписания, которое обычно вступает в силу в конце марта, могут подорожать из-за роста цен на авиакеросин.
Армия и оружие
Лукашенко сменил министра обороны и госсекретаря Совбеза Белоруссии
Решения принял президент страны Александр Лукашенко.
Общество
Купание слона в снегу на прогулке в Екатеринбурге сняли на видео
Очевидцы сняли происходящее на видео. На кадрах слон заваливается в снег и некоторое время барахтается в нем.
Шоу-бизнес
Наталья Бочкарева продает свой легендарный Cadillac
Наталья Бочкарева решила продать свой легендарный Cadillac.
Общество
Норвежское судно-инспектор заметили у «Северного потока — 2»
Судно Stril Explorer под норвежским флагом прошло вдоль нитки газопровода "Северный поток — 2", следует из данных навигационного портала MarineTraffic.
Общество
В Пекине отменили все масштабные мероприятия из-за коронавируса
Власти Пекина отменили все масштабные общественные мероприятия в столице, чтобы предотвратить эпидемию пневмонии, вызываемую новым коронавирусом 2019-nCoV.
Общество
Путин эмоционально выступил на открытии памятника в Иерусалиме
В Израиле, как и в России, встревожены и возмущены попытками пересмотреть итоги Второй мировой войны, и не позволяют миру забыть, к чему приводит национальный эгоизм, разобщенность, попустительство шовинизму, антисемитизму и русофобии, заявил президент России Владимир Путин на церемонии открытия памятника "Свеча памяти" в Иерусалиме.
Политика
ЕС временно приостановил ввоз мяса птицы с Украины
Евросоюз приостановил ввоз с Украины мясной продукции из птицы, сообщила 23 января пресс-служба Государственной службы Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей (Госпродпотребслужба).
Шоу-бизнес
Умер единственный сын Раисы Рязановой актер Данила Перов
Заслуженный артист России Данила Перов, являющийся единственным сыном актрисы Раисы Рязановой, скоропостижно скончался в возрасте 51 года.
Происшествия
Болгария обвинила трех россиян в отравлении бизнесмена Гебрева
Болгарская прокуратура обвиняет трех россиян в покушении на отравление граждан Болгарии в 2015 году — предпринимателя Емельяна Гебрева, его сына и директора его фирмы.
Политика
Зеленского раскритиковали за отказ от участия в форуме по Холокосту
Отказ президента Украины Владимира Зеленского принять участие во Всемирном форуме памяти Холокоста, озвученный в день проведения мероприятия, вызывает недоумение, сообщила пресс-служба мемориального комплекса Яд Вашем.
Политика
Памфилова объяснила важность голосования по поправкам в конституцию
Глава Центральной избирательной комиссии (ЦИК) РФ Элла Памфилова объяснила, почему Всероссийское голосование является наиболее подходящим форматом для выяснения мнения россиян по внесению изменений в Конституцию РФ.
Здоровье
Академик Беленков объяснил, когда отрыв тромба грозит и молодым людям
Варикозное расширен вен таза или ног у женщин и мерцательная аритмия у молодых мужчин может привести к отрыву тромба.
Футбол
Эшпириту Санту высказался о предстоящем матче с «Ливерпулем»
Наставник "Вулверхэмптона" Нуну Эшпириту Санту в преддверии матча с "Ливерпулем" в 24-м туре АПЛ высказался о том, что нужно его команде для качественного выступления в этой встрече.
Происшествия
В Бурятии воспитанника интерната арестовали за изнасилование школьниц
Минобрнауки Бурятии запустило проверку по факту изнасилования двух несовершеннолетних воспитанниц Галтайской коррекционной школы-интерната, сообщили в ведомстве "Газете.Ru".
Наука
Ученые нашли первоисточник китайского коронавируса
Новое исследование подтверждает эту догадку: генетический код вируса 2019-nCoV оказался схож со штаммами, которые вызывают атипичную пневмонию у летучих мышей.
Общество
Клиенты Сбербанка за полдня сняли 250 млрд рублей из-за фейка
Наличные средства в большинстве банкоматов закончились, поэтому Сбербанку пришлось работать круглосуточно до урегулирования ситуации, сказал Кузнецов.
Космос
Иркутские учёные изучат часть атмосферы Земли
Учёным иркутского Института солнечно-земной физики СО РАН (ИСЗФ СО РАН) предстоит провести комплексное экспериментальное исследование состояния верхней нейтральной атмосферы и ионосферы Земли.
Политика
Зеленский объявил о возможности прекратить войну в Донбассе завтра
Украинский президент Владимир Зеленский, выступая на форуме в Давосе, заявил, что война в Донбассе может прекратиться завтра, если все стороны захотят завершить конфликт.
Общество
Комик Долгополов покинул Россию
Стендап-комик Александр Долгополов уехал из России. Об этом ТАСС сообщил адвокат артиста Леонид Соловьев.
Армия и оружие
США планируют разместить комплексы ПРО Patriot на базе в Ираке
В Пентагоне заявили, что США планируют разместить противоракетные комплексы Patriot в Ираке.
Происшествия
У доставленной в больницу в Петербурге гражданки Китая выявили грипп
У третьей пациентки, гражданки КНР, доставленной в больницу в Санкт-Петербурге, выявлен грипп, сообщает городской комитет по здравоохранению.
Происшествия
Устроивший стрельбу в центре Еревана сдался полиции
Неизвестный, устроивший стрельбу в бизнес-центре «Эребуни плаза» в Ереване, сдался полиции. Об этом говорится в сообщении полиции Армении.
Футбол
Андрей Талалаев покинул пост главного тренера ФК «Химки»
Андрей Талалаев ушел в отставку с должности главного тренера "Химок", выступающих в первенстве ФНЛ, сообщается на официальном сайте подмосковного клуба.
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