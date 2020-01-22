Основатель «Яндекса» Аркадий Волож продает часть своего пакета акций. Уведомление об этом размещено на сайте Комиссии по ценным бумагам и биржам США. Речь идет о доле меньше 1%, которая оценивается в 90 млн долларов.

Общество Названы провоцирующие онкологию привычки Специалисты Центра исследований рака в Германии назвали неочевидные факторы, которые могут спровоцировать развитие онкологических заболеваний.

Политика Инициаторов «марша на Крым» предостерегли от провокаций «Полный провал и крах политики «Меджлиса» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) на Украине понуждают его сбежавших функционеров прибегать к радикализации своей деятельности», — сказал РИА Новости Умеров, усомнившись в том, что политические деятели с Украины будут в первых рядах марша.

Экономика «Победа» поднимет цены на внутрироссийские рейсы Билеты авиакомпании "Победа" на региональные рейсы летнего расписания, которое обычно вступает в силу в конце марта, могут подорожать из-за роста цен на авиакеросин.

Общество Путин эмоционально выступил на открытии памятника в Иерусалиме В Израиле, как и в России, встревожены и возмущены попытками пересмотреть итоги Второй мировой войны, и не позволяют миру забыть, к чему приводит национальный эгоизм, разобщенность, попустительство шовинизму, антисемитизму и русофобии, заявил президент России Владимир Путин на церемонии открытия памятника "Свеча памяти" в Иерусалиме.

Политика ЕС временно приостановил ввоз мяса птицы с Украины Евросоюз приостановил ввоз с Украины мясной продукции из птицы, сообщила 23 января пресс-служба Государственной службы Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей (Госпродпотребслужба).

Происшествия Болгария обвинила трех россиян в отравлении бизнесмена Гебрева Болгарская прокуратура обвиняет трех россиян в покушении на отравление граждан Болгарии в 2015 году — предпринимателя Емельяна Гебрева, его сына и директора его фирмы.

Политика Зеленского раскритиковали за отказ от участия в форуме по Холокосту Отказ президента Украины Владимира Зеленского принять участие во Всемирном форуме памяти Холокоста, озвученный в день проведения мероприятия, вызывает недоумение, сообщила пресс-служба мемориального комплекса Яд Вашем.

Политика Памфилова объяснила важность голосования по поправкам в конституцию Глава Центральной избирательной комиссии (ЦИК) РФ Элла Памфилова объяснила, почему Всероссийское голосование является наиболее подходящим форматом для выяснения мнения россиян по внесению изменений в Конституцию РФ.

Футбол Эшпириту Санту высказался о предстоящем матче с «Ливерпулем» Наставник "Вулверхэмптона" Нуну Эшпириту Санту в преддверии матча с "Ливерпулем" в 24-м туре АПЛ высказался о том, что нужно его команде для качественного выступления в этой встрече.

Наука Ученые нашли первоисточник китайского коронавируса Новое исследование подтверждает эту догадку: генетический код вируса 2019-nCoV оказался схож со штаммами, которые вызывают атипичную пневмонию у летучих мышей.

Космос Иркутские учёные изучат часть атмосферы Земли Учёным иркутского Института солнечно-земной физики СО РАН (ИСЗФ СО РАН) предстоит провести комплексное экспериментальное исследование состояния верхней нейтральной атмосферы и ионосферы Земли.

Политика Зеленский объявил о возможности прекратить войну в Донбассе завтра Украинский президент Владимир Зеленский, выступая на форуме в Давосе, заявил, что война в Донбассе может прекратиться завтра, если все стороны захотят завершить конфликт.

Общество Комик Долгополов покинул Россию Стендап-комик Александр Долгополов уехал из России. Об этом ТАСС сообщил адвокат артиста Леонид Соловьев.