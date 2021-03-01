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Finam.Ru
Finam.Ru

Аркадий Волож планирует продать до 29,18 тыс. акций класса А «Яндекса»

Аркадий Волож, основатель и главный исполнительный директор Yandex NV, вместе с семейным трастом, намеревается продать до 29 180 акций компании класса A в соответствии с Правилом 144 Закона США о ценных бумагах от 1933 года с поправками и в соответствии с политикой компании в отношении инсайдерской торговли.В источнике
Ruposters.ru
Readovka.ru
Lenta.ru
Forbes
ПРАЙМ
Adindex.ru
ФАН
С чего всё началось
Сооснователь «Яндекса» Аркадий Волож и его семейный траст продадут до 29 180 акций компании класса A. Об этом говорится
 в сообщении компании для Комиссии по ценным бумагам и биржам США.
Подробнее о событии

Волож и его семейный траст хотят продать акции «Яндекса» на $1,9 млн

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ТАССвчера в 07:40

Аркадий Волож продаст акции «Яндекса» на $1,9 млн

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ПРАЙМвчера в 07:18

Волож продаст до 29 180 акций «Яндекса» класса A

Интерфаксвчера в 06:59

Аркадий Волож планирует продать до 29,18 тыс. акций класса А «Яндекса»

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