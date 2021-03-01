Аркадий Волож планирует продать до 29,18 тыс. акций класса А «Яндекса»
Аркадий Волож, основатель и главный исполнительный директор Yandex NV, вместе с семейным трастом, намеревается продать до 29 180 акций компании класса A в соответствии с Правилом 144 Закона США о ценных бумагах от 1933 года с поправками и в соответствии с политикой компании в отношении инсайдерской торговли.В источнике
С чего всё началось
Сооснователь «Яндекса» Аркадий Волож и его семейный траст продадут до 29 180 акций компании класса A. Об этом говорится
в сообщении компании для Комиссии по ценным бумагам и биржам США.
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