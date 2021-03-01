Аркадий Волож, основатель и главный исполнительный директор Yandex NV, вместе с семейным трастом, намеревается продать до 29 180 акций компании класса A в соответствии с Правилом 144 Закона США о ценных бумагах от 1933 года с поправками и в соответствии с политикой компании в отношении инсайдерской торговли.

С чего всё началось Сооснователь «Яндекса» Аркадий Волож и его семейный траст продадут до 29 180 акций компании класса A. Об этом говорится в сообщении компании для Комиссии по ценным бумагам и биржам США. Forbes 08:01