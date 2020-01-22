Экономика
КоммерсантъАркадий Волож продаст часть пакета в «Яндексе»
Фонд получит довольно широкие полномочия, например блокировать передачу более 10% акций "Яндекса" в одни руки. Помимо этого, акционеры одобрили создание семейного траста господина Воложа. За месяц до того он взял на себя обязательство не продавать более 5% акций класса B до 2022 года.
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с чего всё началось
Семейный траст сооснователя и гендиректора «Яндекса» Аркадия Воложа собирается продать более 2 млн акций компании, говорится в сообщении «Яндекса», опубликованном на сайте Комиссии по ценным бумагам США.Ведомости11:34
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Правительство России покинут 14 чиновников, входивших в предыдущий состав кабмина.
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Пользователи сети вступились за телеведущую и блогера Алену Водонаеву после предложения спикера Госдумы Вячеслава Володина оштрафовать ее за слова о рожающем быдле.
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В конкурсе «Миссис Вселенная» победила петербурженка Вербицкая
Врач-гинеколог из Санкт Петербурга стала победительницей конкурса "Миссис Вселенная 2020", прошедшего в Болгарии.
Политика
Новые украинские снаряды оказались опасными даже при хранении
Хоккей
Сборная России обыграла США в финале юношеской Олимпиады
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«Барселона» не договорилась по аренде Обамеянга и Вернера
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Пенсионный возраст многодетным отцам в России предложено снизить
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Известный боец смешанного стиля Александр Емельяненко был арестован судом Анапы на семь суток.
Авто
Эксперт назвал пять способов «убить» машину зимой
Происшествия
У госпитализированных в Пулково пассажиров не выявили коронавирус
Пассажирам из Пулково, у которых подозревают коронавирус, пока не поставили диагноз, сообщила пресс-служба министерства здравоохранения.
Происшествия
Суд продлил арест экс-министру Абызову
Задержали и арестовали Абызова в марте 2019 года. Срок следствия по этому делу продлили до 25 июля.
Футбол
Российские клубы потеряли на трансферах $ 185 млн в 2019 году
Английские клубы потратили на трансферы более $ 1,5 млрд, а заработали $ 968,8 млн.
Общество
Жителям Уханя запретили покидать город из-за коронавируса
Для жителей Уханя был введен временный запрет на выезд из города из-за распространения коронавируса.
Шоу-бизнес
Евгения Феофилактова помирилась с восточным бизнесменом
Скажете странно, если бы не было так жизненно, ведь еще не остыла Сеть от бурных разоблачений подноготной обоими возлюбленными, как Евгения Феофилактова уже поздравляет с днем рождения Гиагиа, называя его, «мой дорогой Лев!» в личном блоге.
Шоу-бизнес
Представители Заворотнюк отреагировали на слухи о ее исчезновении
Сиделка из подмосковного реабилитационного центра, расположенного на Рублевке рассказала представителям СМИ о «пропаже» борющейся с раком головного мозга актрисы Анастасии Заворотнюк.
Политика
Зеленский предложил принять Украину в ЕС вместо Британии
Украина могла бы войти в состав ЕС после выхода Великобритании, заявил президент Украины Владимир Зеленский во время выступления на встрече Всемирного экономического форума в Давосе.
Культура
Валентина Талызина отмечает свой юбилей
Как отметила Талызина, ее университетами стали Фаина Раневская и Любовь Орлова, а также Юрий Завадский, руководивший труппой театра.
Футбол
Медведев подтвердил аренду Кокорина в «Сочи»
Петербургский "Зенит" договорился с клубом "Сочи" об аренде футболиста Александра Кокорина, сообщил РИА Новости генеральный директор "сине-бело-голубых" Александр Медведев.
Гаджеты
Складной смартфон Motorola RAZR выйдет в продажу 6 февраля
Авто
Mitsubishi в России оставил дизельный Mitsubishi Pajero Sport
В декабре 2020-го до России доберется обновленный внедорожник Mitsubishi Pajero Sport.
Политика
Первый замгенпрокурора России подал в отставку
Первый замгенпрокурора России Александр Буксман подал рапорт об отставке, передает РИА "Новости" со ссылкой на источник в ведомстве.
Футбол
«Барселона» вырвала победу у «Ибицы», Гризманн оформил дубль
Хозяева открыли счет уже на девятой минуте – отличился Пеп Кабалле. Чемпион страны вырвал победу благодаря дублю Антуана Гризмана.
Экономика
Сбербанк снова стал самым дорогим российским брендом
Британская консалтинговая компания Brand Finance признала Сбербанк самым дорогим брендом среди российских компаний.
Общество
Новый министр спорта был судим за передачу земель под «Черкизон»
Назначенный накануне министром спорта РФ Олег Матыцин был судим за передачу земель Российского госуниверситета физкультуры под Черкизовский рынок.
Общество
Михаил Мишустин поручил подготовить изменения в закон о бюджете
Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил подготовить корректировки в закон о бюджете, который касается 2020-2022 годов.
Энергетика
В Крыму с 1 февраля подорожает газ
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Кино
На майские праздники россияне останутся без голливудского кино
Как сообщает ToDay News Ufa, бывший министр культуры РФ дал поручение департаменту кинематографии и Фонду кино провести переговоры с продюсерами и прокатчиками, на предмет возможности отдать приоритет на показ в кинотеатрах российским картинам, в преддверии 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.