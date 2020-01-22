Экономика

КоммерсантъКоммерсантъАркадий Волож продаст часть пакета в «Яндексе»

Фонд получит довольно широкие полномочия, например блокировать передачу более 10% акций "Яндекса" в одни руки. Помимо этого, акционеры одобрили создание семейного траста господина Воложа. За месяц до того он взял на себя обязательство не продавать более 5% акций класса B до 2022 года.
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с чего всё началось
Семейный траст сооснователя и гендиректора «Яндекса» Аркадия Воложа собирается продать более 2 млн акций компании, говорится
 в сообщении «Яндекса», опубликованном на сайте Комиссии по ценным бумагам США.
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