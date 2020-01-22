Экономика
ВедомостиАркадий Волож продаст небольшую часть акций «Яндекса»
Один из основателей «Яндекса», Аркадий Волож, собирается продать небольшую часть своих акций, сообщила компания. Около 85% акций «Яндекса» класса A свободно торгуются на американской бирже NASDAQ. Одна такая акция дает один голос на собрании акционеров.
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Футбол
Совет директоров «Зенита» решил продлить контракт с Семаком
Совет директоров санкт-петербургского футбольного клуба «Зенит» принял решение о продлении контракта с главным тренером команды Сергеем Семаком.
Политика
В Великобритании одобрили законопроект о Brexit
Парламент Великобритании одобрил проект правительства о выходе страны из ЕС.В поддержку Brexit выступили обе палаты британского органа.
Кино
Disney показал трейлер финального сезона «Звёздных войн: Войны клонов»
Disney показал трейлер к финальному сезону мультсериала «Войны клонов», который начнёт выходить на стриминг-сервисе Disney+ не 17 февраля, как утверждалось ранее, а 21 числа.
Политика
Конституция РФ фиксирует индексацию пенсий работающим пенсионерам
Поправки в Конституцию фиксируют индексацию пенсий работающим пенсионерам.
Политика
Названы причины сокращения населения Украины
Напомним, что по результатам прошлой переписи населения, которая прошла на Украине в 2001 году, в стране проживало 48,45 миллиона человек.
Шоу-бизнес
Причиной смерти актера Данилы Перова стал оторвавшийся тромб
Актриса Елена Скороходова раскрыла причину смерти актера Данилы Перова. У себя в Facebook она рассказала, что у артиста оторвался тромб.
Армия и оружие
Китайские военные невысоко оценили потенциал ПРО Индии
Китайские военные дали достаточно критичную оценку уровню системы противоракетной обороны Индии.
Футбол
«Интер» отказал «МЮ» в аренде Весино
В «МЮ», вероятно, рассматривали уругвайца в качестве краткосрочной замены травмированным Полю Погба и Скотту Мактомини.
Происшествия
Неизвестный открыл стрельбу в гостинице в Ереване
Неизвестный в четверг открыл стрельбу в гостинице "Эребуни" в центре Еревана. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе полиции Армении.
Происшествия
На Урале двое рабочих задохнулись в автоцистерне
В свердловском Камышлове двое рабочих погибли при попытке промыть автоцистерну.
Кино
Хьюго Уивинг не сыграет агента Смита в новой «Матрице»
Британский актер Хьюго Уивинг не исполнит роль агента Смита в четвертой серии франшизы "Матрица". Об этом пишет издание Time Out.
Здоровье
Один из членов семьи с редкой болезнью умер в Нижегородской области
Житель Нижегородской области Михаил Воронцов, страдавший редким генетическим заболеванием (болезнь Фабри), умер на 52 году жизни.
Здоровье
Академик Беленков объяснил, когда отрыв тромба грозит и молодым людям
Варикозное расширен вен таза или ног у женщин и мерцательная аритмия у молодых мужчин может привести к отрыву тромба.
Авто
Suzuki Jimny обойдет экологические нормы Европы, став грузовиком
Кино
Комедия про мечты маникюрши из Воронежа вышла в прокат
Главной героиней фильма стала простая девушка из Воронежа (Аглая Тарасова), у которой есть семь острых желаний, но которая застряла в аэропорту.
Происшествия
В Херсоне подожгли офис «Партии Шария»
Неизвестные подожгли офис областной ячейки "Партии Шария" в Херсоне, политсила объявила вознаграждение за информацию о злоумышленниках, сообщила в четверг пресс-служба партии.
Наука
Китайские ученые назвали возможный источник коронавируса
Человек мог заразиться неизвестным ранее коронавирусом от змеи, предположили китайские ученые, передает газета South China Morning Post со ссылкой на статью, опубликованную в Journal of Medical Virology.
Общество
Пара слонов в Екатеринбурге утащила дрессировщиков купаться в снегу
В конце концов дрессировщикам удалось взять ситуацию под контроль и загнать своевольных слонов в машину.
Происшествия
Самолет разбился при тушении пожаров в Австралии
В Австралии разбился американский военно-транспортный самолет C-130 при тушении лесных пожаров, погибли все три человека, которые находились в нем. Об этом пишет Daily Mail.
Авто
Автодилеры отметили неожиданно высокие продажи машин в России в январе
Автодилеры констатируют неожиданно высокие продажи в России машин в январе, рассказал журналистам президент ассоциации "Российские автодилеры" (РоАД) Олег Мосеев на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня".
Общество
Греф заявил, что депрессия является главной болезнью мира
Депрессия стала самым распространенным заболеванием в мире, эта тема очень волнует мировых лидеров.
ЖКХ
Из-за аварии на коллекторе район Нижнего Новгорода останется без воды
Из-за аварии на канализационном коллекторе около одного из домов по улице Шекспира будет частично отключена подача воды жителям Автозаводского района.
Общество
Испанские города затопило морской пеной из-за шторма
Из-за шторма «Глория» испанские города накрыло метровым слоем морской пены. Об этом в среду, 22 января, пишет Daily Mail.
Общество
Комик Долгополов покинул Россию
Стендап-комик Александр Долгополов уехал из России. Об этом ТАСС сообщил адвокат артиста Леонид Соловьев.
Кино
Marvel ищет режиссера-женщину для съемок продолжения «Капитана Марвел»
Похоже, что продолжение довольно успешного и крайне феминистического фильма «Капитан Марвел» постарается еще больше порадовать прекрасный пол.
Авто
Bugatti выпустит недорогой автомобиль на каждый день
К гиперкарам Veyron и Chiron добавится совершенно новый, относительно недорогой автомобиль на каждый день.
Общество
ФСБ вычислила рассылавший сообщения о минировании сервис
«С 28 ноября 2019 года по настоящее время с зарубежного сервиса Startmail.com (Нидерланды) на электронные адреса органов судебной власти 16 регионов России поступило более 1 тыс. анонимных сообщений с угрозами их минирования», — цитирует РИА Новости сообщение ЦОС ФСБ.
Шоу-бизнес
Сестра Жанны Фриске показала нетронутую квартиру певицы
Младшая сестра певицы Наталья Фриске показала своим подписчикам в социальной сети, как выглядит сейчас квартира ее звездной родственницы.