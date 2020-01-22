Экономика

ВедомостиВедомостиАркадий Волож продаст небольшую часть акций «Яндекса»

Один из основателей «Яндекса», Аркадий Волож, собирается продать небольшую часть своих акций, сообщила компания. Около 85% акций «Яндекса» класса A свободно торгуются на американской бирже NASDAQ. Одна такая акция дает один голос на собрании акционеров.
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Волож подтвердил, что продаст небольшую часть своих акций «Яндекса»

ТАСС07:01

Сооснователь «Яндекса» Волож рассказал, почему решил продать часть акций компании

ПРАЙМ07:09

«Яндекс» объявил о начале продажи акций Воложем

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Коммерсантъвчера в 11:47

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В «Яндексе» допустили продажу 4% акций Воложа в течение года

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