Экономика
ВедомостиАркадий Волож продаст небольшую часть акций «Яндекса»
Один из основателей «Яндекса», Аркадий Волож, собирается продать небольшую часть своих акций, сообщила компания. Около 85% акций «Яндекса» класса A свободно торгуются на американской бирже NASDAQ. Одна такая акция дает один голос на собрании акционеров.
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Происшествия
В Саратове госпитализирован пьяный 10-летний мальчик
В Саратове 10-летнего школьника госпитализировали в состоянии сильного алкогольного опьянения, сообщает 22 января РЕН ТВ.
Авто
УАЗ создал семейный автомобиль на базе УАЗ «Профи»
УАЗ представил универсальную грузопассажирскую модификацию фургона УАЗ «Профи».
Общество
ФСБ вычислила рассылавший сообщения о минировании сервис
«С 28 ноября 2019 года по настоящее время с зарубежного сервиса Startmail.com (Нидерланды) на электронные адреса органов судебной власти 16 регионов России поступило более 1 тыс. анонимных сообщений с угрозами их минирования», — цитирует РИА Новости сообщение ЦОС ФСБ.
Единоборства
Отец Нурмагомедова высказался о победе Макгрегора
Абдулманап Нурмагомедов, отец и тренер российского чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова прокомментировал в беседе с "Чемпионатом" возвращение ринг ирландца Конора Макгрегора.
Политика
Госдума одобрила в первом чтении поправки в Конституцию
Госдума в первом чтении одобрила поправки в Конституцию РФ, передает корреспондент ИА REGNUM 23 января.
Авто
Внедорожный Aurus Komendant тестируют в Швеции
Внедорожный Komendant покрыт камуфляжной пленкой, отсутствует и шильдик для исключения идентификации принадлежности авто.
Политика
Киев начал переговоры об обмене всех задержанных в России украинцев
Украина ведет как и переговоры об освобождении лиц, удерживаемых на «временно оккупированных территориях», так и отдельный диалог по обмену с Россией.
Общество
BBC нашла у сестры Мишустина недвижимость почти на миллиард рублей
По данным BBC, 49-летняя сестра нового главы правительства Михаила Мишустина Наталья Стенина владеет элитным жильем, расположенным всего в нескольких километрах от Кремля.
Происшествия
В Петербурге из-за подозрения на коронавирус госпитализировали мужчину
В Санкт-Петербурге из-за подозрения на коронавирус госпитализировали россиянина.
Музыка
Русские священники покорили жюри французского «Голоса»
Политика
Путин предложил пересмотреть структуру потребительской корзины
Президент Владимир Путин предложил скорректировать структуру потребительской корзины в стране и увеличить в ней долю мясных и рыбных продуктов, а также фруктов и овощей.
Здоровье
Мурашко назвал приоритеты развития здравоохранения в России
Мурашко подчеркнул, что кадровая составляющая в здравоохранении очень важна.
Общество
В столичный суд подан иск о запрете технологии распознавания лиц на митингах
Попова подала иск вместе с политиком Владимиром Миловым. Тверской суд назначил заседание на 31 января.
Экономика
Греф пригрозил уходом в случае смены стратегии Сбербанка
Президент—председатель правления Сбербанка Герман Греф заявил, что покинет свой пост, если «придется менять стратегию банка после смены основного акционера».
Здоровье
В Башкирии наградили врачей, которые спасли раненую беременную женщину
Сегодня глава региона Радий Хабиров, объявил о награждении врачей грамотами, которые спасли беременную женщину получившую ранение в живот.
Шоу-бизнес
Сестра Жанны Фриске показала нетронутую квартиру певицы
Младшая сестра певицы Наталья Фриске показала своим подписчикам в социальной сети, как выглядит сейчас квартира ее звездной родственницы.
Футбол
Солтмурад Бакаев объявил о своем переходе из «Спартака» в «Рубин»
Полузащитник Солтмурад Бакаев, выступавший за московский "Спартак", сообщил, что теперь является футболистом казанского "Рубина".
Общество
Комик Долгополов покинул Россию
Стендап-комик Александр Долгополов уехал из России. Об этом ТАСС сообщил адвокат артиста Леонид Соловьев.
Кино
Netflix создаст анимационный фильм по «Ведьмаку»
Стриминговый сервис Netflix работает над созданием анимационного фильма по серии романов польского автора Анджея Сапковского «Ведьмак».
Общество
Осуждённую в России Иссахар планируют этапировать в колонию 23 января
Член ОНК Московской области Даниил Ломакин сообщил RT, что осуждённую в России за контрабанду наркотиков гражданку Израиля Нааму Иссахар должны этапировать из СИЗО в колонию 23 января.
Спорт
Сборная России впервые выиграла медальный зачет юношеской Олимпиады
Теннис
Медведев прокомментировал выход в третий круг Australian Open
Гаджеты
В Роскачестве назвали лучшие бюджетные смартфоны
Xiaomi Mi 9 Lite и Realme 5 Pro вошли в число смартфонов стоимостью до 20 тысяч рублей, которые могут конкурировать с дорогими моделями.
Общество
Население Украины с 2001 года сократилось на 11,45 миллиона человек
Численность населения Украины сократилась с 2001 года на 11,45 миллионов и составляет 37 миллионов человек, заявил в четверг министр кабинета министров Дмитрий Дубилет, презентуя результаты пробной переписи населения.
Общество
Макрон накричал на израильских полицейских
В Иерусалиме президент Франции Эммануэль Макрон вступил в перепалку с полицейскими, сообщает ОТР.
Экономика
Forbes представил рейтинг «королей недвижимости» в России
В 2019 году в рейтинге «королей российской недвижимости», составленном журналом Forbes, смены лидеров не произошло.
Общество
Норвежское судно-инспектор заметили у «Северного потока — 2»
Экономика
«Известия» назвали источники 4,5 трлн рублей для реализации послания
Ранее премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что для реализации послания президента дополнительно потребуется 4,5 трлн рублей до 2024 года.