Экономика

ВедомостиВедомостиАркадий Волож продаст небольшую часть акций «Яндекса»

Один из основателей «Яндекса», Аркадий Волож, собирается продать небольшую часть своих акций, сообщила компания. Около 85% акций «Яндекса» класса A свободно торгуются на американской бирже NASDAQ. Одна такая акция дает один голос на собрании акционеров.
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Аркадий Волож может продать 1,4% акций А класса «Яндекса»: краткосрочно негативно

ПРАЙМ03:27

В «Яндексе» допустили продажу 4% акций Воложа в течение года

Интерфаксвчера в 09:47

Основатель «Яндекса» Волож объявил о продаже акций

Московский Комсомолецвчера в 12:19

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«Яндекс» объявил о начале продажи акций Воложем

РБКвчера в 11:07

Глава «Яндекса» Аркадий Волож может продать часть своих акций

ТАССвчера в 10:52

Аркадий Волож продаст небольшую часть акций «Яндекса»

Ведомостивчера в 16:21
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Происшествия

В Саратове госпитализирован пьяный 10-летний мальчик

В Саратове 10-летнего школьника госпитализировали в состоянии сильного алкогольного опьянения, сообщает 22 января РЕН ТВ.
Известия вчера в 15:26
Авто

УАЗ создал семейный автомобиль на базе УАЗ «Профи»

УАЗ представил универсальную грузопассажирскую модификацию фургона УАЗ «Профи».
Автоновости дня 21 января в 12:45
Политика

Зеленский заявил, что не пойдет на форум по Холокосту в Израиле

РИА Новости 02:52
Общество

ФСБ вычислила рассылавший сообщения о минировании сервис

«С 28 ноября 2019 года по настоящее время с зарубежного сервиса Startmail.com (Нидерланды) на электронные адреса органов судебной власти 16 регионов России поступило более 1 тыс. анонимных сообщений с угрозами их минирования», — цитирует РИА Новости сообщение ЦОС ФСБ.
RT на русском 02:09
Единоборства

Отец Нурмагомедова высказался о победе Макгрегора

Абдулманап Нурмагомедов, отец и тренер российского чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова прокомментировал в беседе с "Чемпионатом" возвращение ринг ирландца Конора Макгрегора.
Sputnik Таджикистан 05:43
Политика

Госдума одобрила в первом чтении поправки в Конституцию

Госдума в первом чтении одобрила поправки в Конституцию РФ, передает корреспондент ИА REGNUM 23 января.
REGNUM 04:00
Авто

Внедорожный Aurus Komendant тестируют в Швеции

Внедорожный Komendant покрыт камуфляжной пленкой, отсутствует и шильдик для исключения идентификации принадлежности авто.
ГЛАС.RU вчера в 04:19
Политика

Киев начал переговоры об обмене всех задержанных в России украинцев

Украина ведет как и переговоры об освобождении лиц, удерживаемых на «временно оккупированных территориях», так и отдельный диалог по обмену с Россией.
РБК 05:50
Общество

BBC нашла у сестры Мишустина недвижимость почти на миллиард рублей

По данным BBC, 49-летняя сестра нового главы правительства Михаила Мишустина Наталья Стенина владеет элитным жильем, расположенным всего в нескольких километрах от Кремля.
Радио Комсомольская правда 04:30
Происшествия

В Петербурге из-за подозрения на коронавирус госпитализировали мужчину

В Санкт-Петербурге из-за подозрения на коронавирус госпитализировали россиянина.
RZN.info вчера в 11:05
Музыка

Русские священники покорили жюри французского «Голоса»

Gazeta.SPb 20 января в 17:56
Политика

Путин предложил пересмотреть структуру потребительской корзины

Президент Владимир Путин предложил скорректировать структуру потребительской корзины в стране и увеличить в ней долю мясных и рыбных продуктов, а также фруктов и овощей.
Профиль вчера в 11:28
Здоровье

Мурашко назвал приоритеты развития здравоохранения в России

Мурашко подчеркнул, что кадровая составляющая в здравоохранении очень важна.
ТАСС 05:07
Общество

В столичный суд подан иск о запрете технологии распознавания лиц на митингах

Попова подала иск вместе с политиком Владимиром Миловым. Тверской суд назначил заседание на 31 января.
Эхо Москвы 06:01
Политика

Путин открыл в Иерусалиме мемориал в память о блокаде Ленинграда

Интерфакс 06:15
Экономика

Греф пригрозил уходом в случае смены стратегии Сбербанка

Президент—председатель правления Сбербанка Герман Греф заявил, что покинет свой пост, если «придется менять стратегию банка после смены основного акционера».
Коммерсантъ 04:02
Здоровье

В Башкирии наградили врачей, которые спасли раненую беременную женщину

Сегодня глава региона Радий Хабиров, объявил о награждении врачей грамотами, которые спасли беременную женщину получившую ранение в живот.
ToDay News Ufa 05:54
Шоу-бизнес

Сестра Жанны Фриске показала нетронутую квартиру певицы

Младшая сестра певицы Наталья Фриске показала своим подписчикам в социальной сети, как выглядит сейчас квартира ее звездной родственницы.
iReactor вчера в 16:32
Футбол

Солтмурад Бакаев объявил о своем переходе из «Спартака» в «Рубин»

Полузащитник Солтмурад Бакаев, выступавший за московский "Спартак", сообщил, что теперь является футболистом казанского "Рубина".
Интерфакс-Спорт вчера в 06:54
Общество

Комик Долгополов покинул Россию

Стендап-комик Александр Долгополов уехал из России. Об этом ТАСС сообщил адвокат артиста Леонид Соловьев.
BFM.ru 03:19
Кино

Netflix создаст анимационный фильм по «Ведьмаку»

Стриминговый сервис Netflix работает над созданием анимационного фильма по серии романов польского автора Анджея Сапковского «Ведьмак».
News.ru 02:43
Общество

Осуждённую в России Иссахар планируют этапировать в колонию 23 января

Член ОНК Московской области Даниил Ломакин сообщил RT, что осуждённую в России за контрабанду наркотиков гражданку Израиля Нааму Иссахар должны этапировать из СИЗО в колонию 23 января.
RT на русском 02:56
Спорт

Сборная России впервые выиграла медальный зачет юношеской Олимпиады

Вести.Ru вчера в 11:07
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Медведев прокомментировал выход в третий круг Australian Open

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Гаджеты

В Роскачестве назвали лучшие бюджетные смартфоны

Xiaomi Mi 9 Lite и Realme 5 Pro вошли в число смартфонов стоимостью до 20 тысяч рублей, которые могут конкурировать с дорогими моделями.
Клопс 04:46
Общество

Население Украины с 2001 года сократилось на 11,45 миллиона человек

Численность населения Украины сократилась с 2001 года на 11,45 миллионов и составляет 37 миллионов человек, заявил в четверг министр кабинета министров Дмитрий Дубилет, презентуя результаты пробной переписи населения.
РИА Новости 04:45
Общество

Макрон накричал на израильских полицейских

В Иерусалиме президент Франции Эммануэль Макрон вступил в перепалку с полицейскими, сообщает ОТР.
Общественное телевидение России вчера в 17:50
Экономика

Forbes представил рейтинг «королей недвижимости» в России

В 2019 году в рейтинге «королей российской недвижимости», составленном журналом Forbes, смены лидеров не произошло.
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Общество

Норвежское судно-инспектор заметили у «Северного потока — 2»

РИА Новости 03:55
Экономика

«Известия» назвали источники 4,5 трлн рублей для реализации послания

Ранее премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что для реализации послания президента дополнительно потребуется 4,5 трлн рублей до 2024 года.
RT на русском 01:42
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Аркадий Юрьевич Волож
Российский предприниматель
Сооснователь и генеральный директор группы компаний «Яндекс». С сентября 2014 года занял должность руководителя группы компаний "Яндекс". В 2018 году по версии Forbes находился на 65 позиции в России с состоянием 1,5 млрд долларов.
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