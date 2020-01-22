Экономика
ВедомостиАркадий Волож продаст небольшую часть акций «Яндекса»
Один из основателей «Яндекса», Аркадий Волож, собирается продать небольшую часть своих акций, сообщила компания. Около 85% акций «Яндекса» класса A свободно торгуются на американской бирже NASDAQ. Одна такая акция дает один голос на собрании акционеров.
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Армия и оружие
Украинские военные заявили об одном погибшем в Донбассе за сутки
Общество
Жителям китайского Уханя запретят покидать город из-за коронавируса
Власти Китая утром в четверг, 23 января, введут временный запрет для жителей Уханя покидать город из-за вспышки пневмонии, вызванной новым типом коронавируса 2019-nCoV.
Футбол
Александр Кокорин не хочет в «Сочи»
Нападающий продолжает играть и тренироваться в составе «Зенита» Нападающий «Зенита» Александр Кокорин отказывается переходить в «Сочи» на правах аренды до конца сезона-2019/20, несмотря на соответствующую договоренность между клубами.
Гаджеты
Bloomberg сообщил о планах Apple выпустить новый бюджетный iPhone
Apple запустит производство модели iPhone, внешне похожей на iPhone 8, сообщает Bloomberg со ссылкой на источник, знакомый с планами компании.
Наука
У вируса герпеса ищут связь с рассеянным склерозом
Присутствие в клетках человека определённой разновидности вируса герпеса связано с повышенной вероятностью рассеянного склероза.
Политика
Британский парламент одобрил законопроект о Brexit
В Великобритании парламент принял решение по законопроекту о выходе страны из состава ЕС. Об этом сообщает РИА "Новости".
Футбол
Жано Ананидзе подписал контракт с кипрским «Анортосисом»
Экс-футболист московского "Спартака" Жано Ананидзе стал игроком "Анортосиса", сообщается на официальном сайте кипрского клуба.
Шоу-бизнес
56-летний Домогаров опух и посинел из-за проблем со здоровьем
Хоккей
Сборная России обыграла США в финале юношеской Олимпиады
Шоу-бизнес
Скончался сын Раисы Рязановой — актёр Данила Перов
Ушёл из жизни сын актрисы Раисы Рязановой, артист театра "Содружество актёров Таганки" Данила Перов.
Здоровье
4 способа, как побороть плохой запах изо рта, назвал индийский врач
Четыре способа, как побороть плохой запах изо рта, назвал индийский врач Прерна Танеджа.
Политика
Новый министр здравоохранения назначен в РФ
Указ о назначении новых министров подписан президентом России Владимиром Путиным 21 января и сразу вступил в силу.
Политика
Глава МВФ заговорила с премьером Украины на русском языке
Директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева обратилась к украинскому премьеру Алексею Гончаруку на встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским в Давосе на русском языке.
Происшествия
Россиянин госпитализирован с подозрением на коронавирус в Пулково
В аэропорту Санкт-Петербурга госпитализировали россиянина с подозрением на коронавирус, вспышка которого началась в Китае.
Музыка
Русскоязычные священники покорили пением жюри французского «Голоса»
Авто
Бледные тени: автомобили, которые не покупают в России
Основываясь на статистике продаж новых автомобилей Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ) в России, «Известия» составили список наименее популярных автокомпаний страны.
Политика
Путин призвал усовершенствовать структуру потребительской корзины
Структура потребительской корзины должна быть скорректирована с учетом увеличения доли овощей, фруктов, рыбы и мяса, от потребительской корзины будет зависеть размер прожиточного минимума в РФ.
Армия и оружие
Сербия закупила российские комплексы «Панцирь-С1»
Россия и Сербия заключили контракт на поставку одной батареи зенитных ракетно-пушечных комплексов "Панцирь-С1" в прошлом году, сообщил РИА "Новости" источник в сфере военно-технического сотрудничества (ВТС).
Общество
ФАС определилась с правилами предустановки российского ПО на смартфоны
Согласно концепции, которую предлагает ФАС: с 1 июля 2020 года предустановка российского ПО станет обязательной для всех смартфонов; с 2021 года — для планшетов; с 2022 года — для компьютеров; с 2023 года — для Smart ТВ и ТВ-приставок.
Общество
Доступ к сайтам госуслуг и органов власти станет бесплатным
Через полтора месяца интернет-провайдеры перестанут брать плату за трафик при посещении указанных сайтов.
Политика
Киев запросил встречу Зеленского с Путиным в Израиле
Киев запросил встречу украинского и российского лидеров Владимира Зеленского и Владимира Путина в ходе визита в Израиль.
Кино
«Ведьмак» от Netflix поставил рекорд сервиса по просмотрам
Компания Netflix опубликовала график сервиса Google Trends, показывающий, что сериал «Ведьмак» поставил рекорд среди всех шоу сервиса.
Политика
Генсек ООН перечислил четырех грозящих миру «всадников апокалипсиса»
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш в ходе выступления на Генассамблее ООН заявил, что в настоящее время человечеству угрожают "четыре всадника апокалипсиса".
Политика
Совет Федерации назначил генпрокурором Игоря Краснова
В Совете Федерации одобрили предложение Владимира Путина освободить от должности генпрокурора Юрия Чайку.
Хоккей
Артемий Панарин пропустит Матч звёзд НХЛ
Причиной пропуска Матча звёзд стала травма Панарина. Он уже пропустил встречу против «Айлендерс» (2:4) из-за повреждения верхней части тела.
Происшествия
Суд на Кубани прекратил дело сироты о незаконной вырубке деревьев
Апшеронский районный суд на Кубани в связи с примирением сторон прекратил уголовное преследование Василия Попкова, являющегося сиротой, за незаконную вырубку зеленых насаждений в школе.
Космос
NASA не откажется от мест на российских «Союзах»
Директор NASA Джим Брайденстайн сообщил, что американская сторона не отказывается от мест на российских кораблях "Союз".
Общество
Скончался советник главы «Роснефти» Владимир Фейгин
В возрасте 73 лет ушел из жизни президент фонда Институт энергетики и финансов Владимир Фейгин.
Общество
Принц Гарри и Меган Маркл пригрозили папарацци судом
Британский принц Гарри и американская актриса Меган Маркл устали от назойливых журналистов и пригрозили им судом.