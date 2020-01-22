Экономика

ВедомостиВедомостиАркадий Волож продаст небольшую часть акций «Яндекса»

Один из основателей «Яндекса», Аркадий Волож, собирается продать небольшую часть своих акций, сообщила компания. Около 85% акций «Яндекса» класса A свободно торгуются на американской бирже NASDAQ. Одна такая акция дает один голос на собрании акционеров.
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Аркадий Волож продаст небольшую часть акций «Яндекса»

Ведомости16:21

В «Яндексе» допустили продажу 4% акций Воложа в течение года

Интерфакс09:47

Основатель «Яндекса» Волож объявил о продаже акций

Московский Комсомолец12:19

Аркадий Волож продаст часть пакета в «Яндексе»

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«Яндекс» объявил о начале продажи акций Воложем

РБК11:07

Глава «Яндекса» Аркадий Волож может продать часть своих акций

ТАСС10:52

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Эхо Москвы13:02
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Аркадий Юрьевич Волож
Российский предприниматель
Сооснователь и генеральный директор группы компаний «Яндекс». С сентября 2014 года занял должность руководителя группы компаний "Яндекс". В 2018 году по версии Forbes находился на 65 позиции в России с состоянием 1,5 млрд долларов.
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