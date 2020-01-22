Экономика
ВедомостиАркадий Волож продаст небольшую часть акций «Яндекса»
Один из основателей «Яндекса», Аркадий Волож, собирается продать небольшую часть своих акций, сообщила компания. Около 85% акций «Яндекса» класса A свободно торгуются на американской бирже NASDAQ. Одна такая акция дает один голос на собрании акционеров.
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Технологии
ФАС определила правила предустановки российского ПО на смартфоны
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) определилась, для какого оборудования, каким образом и когда должна быть обеспечена предустановка отечественного программного обеспечения (ПО) на смартфоны, планшеты, компьютеры и телевизоры с функцией Smart TV, сообщает в среду, 22 января, ведомство.
Политика
Мишустин назначил Владимира Уйбу заместителем министра здравоохранения
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин назначил Владимира Уйбу на должность заместителя министра здравоохранения, освободив от должности руководителя Федерального медико-биологического агентства (ФМБА).
Шоу-бизнес
Диана Шурыгина с бойфрендом потратили 600 тысяч на отдых в Финляндии
Ребята остановились в люксовом отеле Design Hotel Levi, восемь ночей в котором обошлись им в 210 тысяч рублей.
Гаджеты
Bloomberg сообщил о планах Apple выпустить новый бюджетный iPhone
Apple запустит производство модели iPhone, внешне похожей на iPhone 8, сообщает Bloomberg со ссылкой на источник, знакомый с планами компании.
Общество
Власти Китая закрыли ставший родиной нового коронавируса город Ухань
Власти Китая закрыли для выезда город Ухань, где впервые был обнаружен новый коронавирус 2019-nCoV, сообщает South China Morning Post.
Общество
Пенсионный возраст многодетным отцам в России предложено снизить
В законопроекте, предложенном удмуртскими законодателями, сказано, что в целях смягчения последствий пенсионной реформы, по предложению президента России Владимира Путина, для многодетных матерей, родивших 3 и 4 ребенка, была предусмотрена возможность досрочного выхода на пенсию.
Происшествия
Появилось видео спасения рыбаков со льдины на Сахалине
МЧС распространило видео спасательной операции на Сахалине, где с отколовшейся льдины эвакуировали более 200 рыбаков.
Армия и оружие
Глава ВМФ рассказал о перспективах вооружения фрегатов «Цирконом»
Главнокомандующий Военно-морского флота РФ адмирал Николай Евменов заявил, что первым кораблем ВМФ, который будет оснащен новой гиперзвуковой ракетой морского базирования "Циркон", будет один из боевых фрегатов.
Технологии
Дуров назвал iCloud инструментом слежки
Политика
Путин назвал «уродами» создателей «групп смерти» в соцсетях
Президент РФ Владимир Путин заявил о необходимости комплексной работы по борьбе с созданием так называемых «групп смерти» в соцсетях.
Футбол
«Манчестер Юнайтед» проиграл «Бернли» в матче АПЛ
Политика
Юрий Чайка освобожден от должности генпрокурора России
Финансы
Украина объявила о выпуске еврооблигаций на €1,25 млрд
Украина объявила о выпуске новых 10-летних еврооблигаций на €1,25 млрд, на которые будут начисляться проценты по ставке 4,375% годовых.
Космос
Китай полностью ввёл в строй крупнейший в мире радиотелескоп
В КНР окончательно введён в эксплуатацию самый большой и чувствительный в мире одиночный радиотелескоп.
Происшествия
У госпитализированного китайца в Петербурге не нашли коронавирус
У госпитализированного в Петербурге студента из Китая не обнаружили коронавирус.
Происшествия
Четыре человека погибли при крушении самолета в Калифорнии
Небольшой самолет потерпел крушение в аэропорту города Корона (штат Калифорния), четверо погибли, сообщила местная пожарная служба в твиттере.
Хоккей
Сборная России обыграла США в финале юношеской Олимпиады
Шоу-бизнес
Брэд Питт и Дженнифер Энистон намекнули на воссоединение
Поклонники отметили, что Энистон и Питт душевно поздравили друг друга, обнявшись после церемонии вручения, и даже намекнули на воссоединение.
Политика
Британский парламент одобрил законопроект о Brexit
В Великобритании парламент принял решение по законопроекту о выходе страны из состава ЕС. Об этом сообщает РИА "Новости".
Кино
Empire опубликовал список лучших фильмов XXI века
Здоровье
Эти продукты снимают симптомы гастрита и желудочной кислоты
Оливковое масло снимает раздражение желудка благодаря противовоспалительным свойствам.
Здоровье
Умер один из членов нижегородской семьи с редким заболеванием
Политика
Владимир Путин: Мединский продолжит работу в сфере культуры
Бывший министр культуры РФ Владимир Мединский продолжит работу в данной сфере.
Общество
Маргарита Симоньян попала в реанимацию
Главный редактор RT Маргарита Симоньян попала в реанимацию. Об этом передает Telegram-канал Mash.
Общество
Программу Малахова сняли с эфира
Общество
В Сбербанке рассказали о снятии клиентами 250 млрд рублей из-за фейка
Фейковая новость об отключении карт Visa в 2014 году привела к панике и тому, что клиенты Сбербанка за несколько часов сняли в банкоматах более 250 млрд рублей, рассказал заместитель председателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов.
Общество
Онищенко рассказал о происхождении нового коронавируса
Экс-руководитель Роспотребнадзора, депутат Госдумы Геннадий Онищенко заявил, что коронавирус, быстро распространяющийся в Китае, появился уже давно.
Фигурное катание
Бойкова и Козловский установили мировой рекорд в короткой программе ЧЕ
Российские фигуристы Александра Бойкова и Дмитрий Козловский выиграли короткую программу на чемпионате Европы (ЧЕ), установив новый мировой рекорд по набранным баллам.
Общество
Метеорологи пообещали «розовый» февраль в Европейской части России
Что касается Европейской части России, то к концу февраля отклонение от нормы сократится до 0,5-1 градуса.