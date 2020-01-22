Экономика

ВедомостиВедомостиАркадий Волож продаст небольшую часть акций «Яндекса»

Один из основателей «Яндекса», Аркадий Волож, собирается продать небольшую часть своих акций, сообщила компания. Около 85% акций «Яндекса» класса A свободно торгуются на американской бирже NASDAQ. Одна такая акция дает один голос на собрании акционеров.
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Аркадий Волож продаст небольшую часть акций «Яндекса»

Ведомости16:21

Гендиректор «Яндекса» Аркадий Волож решил продать два миллиона принадлежащих ему и его семейному трасту акций компании

Эхо Москвы13:02

Основатель «Яндекса» Волож объявил о продаже акций

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РБК11:07

Глава «Яндекса» Аркадий Волож может продать часть своих акций

ТАСС10:52

В «Яндексе» допустили продажу 4% акций Воложа в течение года

Интерфакс09:47
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Главнокомандующий Военно-морского флота РФ адмирал Николай Евменов заявил, что первым кораблем ВМФ, который будет оснащен новой гиперзвуковой ракетой морского базирования "Циркон", будет один из боевых фрегатов.
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Президент РФ Владимир Путин заявил о необходимости комплексной работы по борьбе с созданием так называемых «групп смерти» в соцсетях.
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В КНР окончательно введён в эксплуатацию самый большой и чувствительный в мире одиночный радиотелескоп.
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У госпитализированного в Петербурге студента из Китая не обнаружили коронавирус.
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Аркадий Юрьевич Волож
Российский предприниматель
Сооснователь и генеральный директор группы компаний «Яндекс». С сентября 2014 года занял должность руководителя группы компаний "Яндекс". В 2018 году по версии Forbes находился на 65 позиции в России с состоянием 1,5 млрд долларов.
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