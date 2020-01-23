Экономика

ВедомостиВедомостиАркадий Волож продаст небольшую часть акций «Яндекса»

Один из основателей «Яндекса», Аркадий Волож, собирается продать небольшую часть своих акций, сообщила компания. Около 85% акций «Яндекса» класса A свободно торгуются на американской бирже NASDAQ. Одна такая акция дает один голос на собрании акционеров.
Читать в источнике
Комментировать19

Подробнее о событии

Волож подтвердил, что продаст небольшую часть своих акций «Яндекса»

ТАСС07:01

«Яндекс» объявил о начале продажи акций Воложем

РБКвчера в 11:07

Аркадий Волож продаст небольшую часть акций «Яндекса»

Ведомостивчера в 16:21

Основатель «Яндекса» Волож объявил о продаже акций

Московский Комсомолецвчера в 12:19

Аркадий Волож продаст часть пакета в «Яндексе»

Коммерсантъвчера в 11:47

Сооснователь «Яндекса» Волож рассказал, почему решил продать часть акций компании

ПРАЙМ07:09

В «Яндексе» допустили продажу 4% акций Воложа в течение года

Интерфаксвчера в 09:47
Показать все источники
Автоматически обработано 7055 источников, обновлено в 10:41, Ашберн
Политика

Путин предложил встретиться пяти лидерам стран СБ ООН

Президент России Владимир Путин предложил провести встречу главам государств, которые являются постоянными членами Совета Безопасности ООН - и. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 09:11
Общество

ФСБ вычислила рассылавший сообщения о минировании сервис

«С 28 ноября 2019 года по настоящее время с зарубежного сервиса Startmail.com (Нидерланды) на электронные адреса органов судебной власти 16 регионов России поступило более 1 тыс. анонимных сообщений с угрозами их минирования», — цитирует РИА Новости сообщение ЦОС ФСБ.
RT на русском 02:09
Футбол

Борис Ротенберг: «Кокорин заранее знал об аренде в „Сочи“»

Владелец «Сочи» Борис Ротенберг сообщил, что нападающий «Зенита» Александр Кокорин заранее знал об аренде в черноморский клуб.
Матч ТВ 07:23
Общество

Кличко выучил слово, которое не смог произнести в Давосе

РИА Новости 08:40
Политика

Иссахар не стала просить Путина о помиловании

BFM.ru 07:53
Спорт

РУСАДА прокомментировало приостановку работы московской лаборатории

Российское антидопинговое агентство прокомментировало решение WADA о временной приостановке работы Московской антидопинговой лаборатории.
Московский Комсомолец вчера в 14:57
Политика

Захарова: Польша начала в отношении России дезинформационную кампанию

Варшава недавно приняла решение о начале дезинформационной кампании в отношении РФ по вопросам Второй мировой войны.
Российская газета 10:09
Шоу-бизнес

Сестра Жанны Фриске показала нетронутую квартиру певицы

Младшая сестра певицы Наталья Фриске показала своим подписчикам в социальной сети, как выглядит сейчас квартира ее звездной родственницы.
iReactor вчера в 16:32
Происшествия

Пьяного 10-летнего мальчика нашли на улице в российском городе

В Саратове прохожие нашли на улице 10-летнего пьяного мальчика.
Lenta.ru вчера в 23:17
Политика

Королева Елизавета II подписала билль о Brexit

Билль о выходе Великобритании из Евросоюза (Brexit) обрел статус закона, после того как в четверг, 23 января, его подписала королева Елизавета II.
Известия 10:19
Кино

Деятели культуры оценили назначение Любимовой на пост министра

Ольга Любимова, назначенная министром культуры России, хорошо проявила себя на посту главы департамента кинематографии ведомства.
Известия 21 января в 13:35
Общество

Комик Долгополов покинул Россию после запроса из полиции

Стендап-комик Александр Долгополов покинул Россию в связи с проверкой его выступления полицией, сообщает «МБХ медиа» со ссылкой на адвоката правозащитной группы «Агора» Леонида Соловьева.
Ведомости 02:19
Гаджеты

Компания Apple презентует недорогой iPhone

Новая модель внешне будет похожа на iPhone 8 с диагональю 4,7 дюйма. Процессор будет таким же, как у нынешнего флагмана iPhone 11.
Радиочастотный спектр 07:40
Общество

Самую маленькую в мире золотую монету отчеканили в Швейцарии

В Швейцарии на государственном монетном дворе отчеканили самую маленькую золотую монетку в мире.
ФедералПресс 08:06
Биатлон

Бё победил в индивидуальной гонке на этапе КМ в Поклюке

Норвежский биатлонист Йоханнес Бё одержал победу в индивидуальной гонке на 20 км, которая проходила в рамках этапа Кубка мира в словенской Поклюке.
RT на русском 10:08
Шоу-бизнес

Сын Никаса Сафронова попытался сесть на шпагат, как Волочкова

Музыкант просто решил со своими 242 кг сесть на шпагат в стиле балерины Анастасии Волочкой и показал как это выглядело.
Московский Комсомолец 08:29
Шоу-бизнес

Умер единственный сын Раисы Рязановой актер Данила Перов

Заслуженный артист России Данила Перов, являющийся единственным сыном актрисы Раисы Рязановой, скоропостижно скончался в возрасте 51 года.
ТК Звезда вчера в 12:51
Экономика

Промышленный рост в России по итогам 2019 года замедлился

Промышленное производство в России по итогам 2019 г. увеличилось на 2,4% (по итогам 2018 г. было 2,9%), говорится в материалах Росстата.
Ведомости 10:02
Наука

Ученые нашли первоисточник китайского коронавируса

Газета.Ru 03:36
Технологии

В WhatsApp появилась тёмная тема

Бета-версия мессенджера WhatsApp обзавелась тёмным режимом Dark Mode. Новая функция уже доступна для версии 2.20.13.
The GEEK вчера в 03:22
Шоу-бизнес

Ляйсан Утяшева стала выглядеть сильно старше своих лет

После десятков тщательно отретушированных и отобранных постановочных фотографий, которые Ляйсан Утяшева выкладывает в свой инстаграм-аккаунт, этот кадр действительно выглядит странно.
Uznayvse.ru 01:11
Политика

Железные дороги Украины перейдут в управление Германии на 10 лет

В своем аккаунте в Twitter премьер отметил, что германские специалисты будут реформировать управленческие механизмы "Укрзализныци", а Украина полностью сохраняет за собой контроль над предприятием.
Интерфакс 06:09
Политика

Работающим пенсионерам вернут индексацию

Как сообщает ToDay News Ufa, президент Российской Федерация имел ввиду постоянный ростом пенсий работающих пенсионеров.
ToDay News Ufa 06:07
Единоборства

Опубликован проморолик боя Емельяненко – Исмаилов

Российская бойцовская организация АСА опубликовала свой проморолик посвященный грядущему поединку Александра Емельяненко и Магомеда Исмаилова.
ГЛАС.RU 04:31
Политика

Путин обдумает предложение о строительстве Великой Русской стены

Президенту России Владимиру Путину предложили построить российский аналог Великой Китайской стены.
Газета.Ru вчера в 15:24
Технологии

В России определяют перечень программ для предустановки в смартфоны

Отмечается, что предустановка программ будет осуществляться в соответствии с законодательством, подготовку которого ведут в ФАС.
REGNUM вчера в 18:58
Авто

В Роспатенте появились новые детали «Русского Прадо» от УАЗа

УАЗ запатентовал новые детали интерьера модернизированного внедорожника УАЗ «Патриот», также известного как «Русский Прадо».
Автоновости дня 21 января в 10:26
Интернет

Microsoft сделает Bing поиском по умолчанию в браузере Chrome для клиентов Office 365 ProPlus

«Сделав Bing поисковой системой по умолчанию, корпоративные клиенты с помощью Google Chrome смогут воспользоваться преимуществами Microsoft Search, включая возможность доступа к соответствующей информации о рабочем месте прямо из адресной строки браузера», — говорится в опубликованном недавно документе Microsoft, в котором компания рассказала о будущих изменениях.
3DNews 05:20
Политика

Турция предложила включить С-400 в систему НАТО

Lenta.ru 08:04
Экономика

Сигареты в России могут подорожать на четверть

Стоимость табачных изделий и электронных сигарет в России в этом году может вырасти на 25 процентов из-за введения маркировки и повышения акцизов.
Российская газета 00:28
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Аркадий Юрьевич Волож
Российский предприниматель
Сооснователь и генеральный директор группы компаний «Яндекс». С сентября 2014 года занял должность руководителя группы компаний "Яндекс". В 2018 году по версии Forbes находился на 65 позиции в России с состоянием 1,5 млрд долларов.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное