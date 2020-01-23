Экономика
ВедомостиАркадий Волож продаст небольшую часть акций «Яндекса»
Один из основателей «Яндекса», Аркадий Волож, собирается продать небольшую часть своих акций, сообщила компания. Около 85% акций «Яндекса» класса A свободно торгуются на американской бирже NASDAQ. Одна такая акция дает один голос на собрании акционеров.
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Политика
Путин предложил встретиться пяти лидерам стран СБ ООН
Президент России Владимир Путин предложил провести встречу главам государств, которые являются постоянными членами Совета Безопасности ООН - и. Об этом сообщает РИА "Новости".
Общество
ФСБ вычислила рассылавший сообщения о минировании сервис
«С 28 ноября 2019 года по настоящее время с зарубежного сервиса Startmail.com (Нидерланды) на электронные адреса органов судебной власти 16 регионов России поступило более 1 тыс. анонимных сообщений с угрозами их минирования», — цитирует РИА Новости сообщение ЦОС ФСБ.
Футбол
Борис Ротенберг: «Кокорин заранее знал об аренде в „Сочи“»
Владелец «Сочи» Борис Ротенберг сообщил, что нападающий «Зенита» Александр Кокорин заранее знал об аренде в черноморский клуб.
Общество
Кличко выучил слово, которое не смог произнести в Давосе
Спорт
РУСАДА прокомментировало приостановку работы московской лаборатории
Российское антидопинговое агентство прокомментировало решение WADA о временной приостановке работы Московской антидопинговой лаборатории.
Политика
Захарова: Польша начала в отношении России дезинформационную кампанию
Варшава недавно приняла решение о начале дезинформационной кампании в отношении РФ по вопросам Второй мировой войны.
Шоу-бизнес
Сестра Жанны Фриске показала нетронутую квартиру певицы
Младшая сестра певицы Наталья Фриске показала своим подписчикам в социальной сети, как выглядит сейчас квартира ее звездной родственницы.
Происшествия
Пьяного 10-летнего мальчика нашли на улице в российском городе
В Саратове прохожие нашли на улице 10-летнего пьяного мальчика.
Политика
Королева Елизавета II подписала билль о Brexit
Билль о выходе Великобритании из Евросоюза (Brexit) обрел статус закона, после того как в четверг, 23 января, его подписала королева Елизавета II.
Кино
Деятели культуры оценили назначение Любимовой на пост министра
Ольга Любимова, назначенная министром культуры России, хорошо проявила себя на посту главы департамента кинематографии ведомства.
Общество
Комик Долгополов покинул Россию после запроса из полиции
Стендап-комик Александр Долгополов покинул Россию в связи с проверкой его выступления полицией, сообщает «МБХ медиа» со ссылкой на адвоката правозащитной группы «Агора» Леонида Соловьева.
Гаджеты
Компания Apple презентует недорогой iPhone
Новая модель внешне будет похожа на iPhone 8 с диагональю 4,7 дюйма. Процессор будет таким же, как у нынешнего флагмана iPhone 11.
Общество
Самую маленькую в мире золотую монету отчеканили в Швейцарии
В Швейцарии на государственном монетном дворе отчеканили самую маленькую золотую монетку в мире.
Биатлон
Бё победил в индивидуальной гонке на этапе КМ в Поклюке
Норвежский биатлонист Йоханнес Бё одержал победу в индивидуальной гонке на 20 км, которая проходила в рамках этапа Кубка мира в словенской Поклюке.
Шоу-бизнес
Сын Никаса Сафронова попытался сесть на шпагат, как Волочкова
Музыкант просто решил со своими 242 кг сесть на шпагат в стиле балерины Анастасии Волочкой и показал как это выглядело.
Шоу-бизнес
Умер единственный сын Раисы Рязановой актер Данила Перов
Заслуженный артист России Данила Перов, являющийся единственным сыном актрисы Раисы Рязановой, скоропостижно скончался в возрасте 51 года.
Экономика
Промышленный рост в России по итогам 2019 года замедлился
Промышленное производство в России по итогам 2019 г. увеличилось на 2,4% (по итогам 2018 г. было 2,9%), говорится в материалах Росстата.
Наука
Ученые нашли первоисточник китайского коронавируса
Технологии
В WhatsApp появилась тёмная тема
Бета-версия мессенджера WhatsApp обзавелась тёмным режимом Dark Mode. Новая функция уже доступна для версии 2.20.13.
Шоу-бизнес
Ляйсан Утяшева стала выглядеть сильно старше своих лет
После десятков тщательно отретушированных и отобранных постановочных фотографий, которые Ляйсан Утяшева выкладывает в свой инстаграм-аккаунт, этот кадр действительно выглядит странно.
Политика
Железные дороги Украины перейдут в управление Германии на 10 лет
В своем аккаунте в Twitter премьер отметил, что германские специалисты будут реформировать управленческие механизмы "Укрзализныци", а Украина полностью сохраняет за собой контроль над предприятием.
Политика
Работающим пенсионерам вернут индексацию
Как сообщает ToDay News Ufa, президент Российской Федерация имел ввиду постоянный ростом пенсий работающих пенсионеров.
Единоборства
Опубликован проморолик боя Емельяненко – Исмаилов
Российская бойцовская организация АСА опубликовала свой проморолик посвященный грядущему поединку Александра Емельяненко и Магомеда Исмаилова.
Политика
Путин обдумает предложение о строительстве Великой Русской стены
Президенту России Владимиру Путину предложили построить российский аналог Великой Китайской стены.
Технологии
В России определяют перечень программ для предустановки в смартфоны
Отмечается, что предустановка программ будет осуществляться в соответствии с законодательством, подготовку которого ведут в ФАС.
Авто
В Роспатенте появились новые детали «Русского Прадо» от УАЗа
УАЗ запатентовал новые детали интерьера модернизированного внедорожника УАЗ «Патриот», также известного как «Русский Прадо».
Интернет
Microsoft сделает Bing поиском по умолчанию в браузере Chrome для клиентов Office 365 ProPlus
«Сделав Bing поисковой системой по умолчанию, корпоративные клиенты с помощью Google Chrome смогут воспользоваться преимуществами Microsoft Search, включая возможность доступа к соответствующей информации о рабочем месте прямо из адресной строки браузера», — говорится в опубликованном недавно документе Microsoft, в котором компания рассказала о будущих изменениях.
Политика
Турция предложила включить С-400 в систему НАТО
Экономика
Сигареты в России могут подорожать на четверть
Стоимость табачных изделий и электронных сигарет в России в этом году может вырасти на 25 процентов из-за введения маркировки и повышения акцизов.