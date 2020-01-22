Экономика

ВедомостиВедомостиАркадий Волож продаст небольшую часть акций «Яндекса»

Один из основателей «Яндекса», Аркадий Волож, собирается продать небольшую часть своих акций, сообщила компания. Около 85% акций «Яндекса» класса A свободно торгуются на американской бирже NASDAQ. Одна такая акция дает один голос на собрании акционеров.
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Аркадий Волож может продать 1,4% акций А класса «Яндекса»: краткосрочно негативно

ПРАЙМ03:27

Глава «Яндекса» Аркадий Волож может продать часть своих акций

ТАССвчера в 10:52

Основатель «Яндекса» Волож объявил о продаже акций

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Аркадий Волож продаст часть пакета в «Яндексе»

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РБКвчера в 11:07

Аркадий Волож продаст небольшую часть акций «Яндекса»

Ведомостивчера в 16:21

В «Яндексе» допустили продажу 4% акций Воложа в течение года

Интерфаксвчера в 09:47
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Политика

Топилин назначен главой Пенсионного фонда

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В Госдуме пригрозили главе меджлиса симферопольским СИЗО

Депутат Госдумы от Крыма Андрей Козенко 23 января назвал провокацией заявление экс-депутата Верховной рады Украины, главы «Меджлиса крымско-татарского народа» (организация запрещена в РФ) Рефата Чубарова о силовом походе на Крым.
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Неизвестные ворвались в гостиницу на юго-западе Москвы и в ходе потасовки устроили стрельбу, два человека ранены, сообщает пресс-служба столичного главка МВД.
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Политика

Зеленский заявил, что не пойдет на форум по Холокосту в Израиле

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Происшествия

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РИА Новости вчера в 22:48
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Население Украины с 2001 года сократилось на 11,45 миллиона человек

Численность населения Украины сократилась с 2001 года на 11,45 миллионов и составляет 37 миллионов человек, заявил в четверг министр кабинета министров Дмитрий Дубилет, презентуя результаты пробной переписи населения.
РИА Новости 04:45
Экономика

Saxo Bank ожидает климатического сдвига на фондовом рынке

Датский Saxo Bank представил прогноз на первый квартал 2020 года по глобальным рынкам акций, валютному рынку, рынкам сырьевых товаров и облигаций.
Коммерсантъ 01:00
Политика

Путин предложил пересмотреть структуру потребительской корзины

Президент Владимир Путин предложил скорректировать структуру потребительской корзины в стране и увеличить в ней долю мясных и рыбных продуктов, а также фруктов и овощей.
Профиль вчера в 11:28
Политика

Путин встретился с матерью осужденной в России израильтянки Иссахар

РИА Новости 04:24
Политика

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В России возобновится индексация пенсий работающим пенсионерам, ее необходимость закрепят в Конституции РФ.
БИЗНЕС Online 03:59
Армия и оружие

Возможности системы ПРО Москвы раскрыли в Минобороны

При атаке Москвы баллистическими ракетами система нападении формирует целеуказания для ПРО.
Российская газета вчера в 09:29
Общество

Комик Долгополов покинул Россию

Стендап-комик Александр Долгополов уехал из России. Об этом ТАСС сообщил адвокат артиста Леонид Соловьев.
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Общество

В Китае изолируют еще один город из-за распространения коронавируса

Новый тип коронавируса В конце декабря китайские власти сообщили о вспышке пневмонии неизвестного происхождения в городе Ухань.
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Здоровье

Врач рассказала о пользе грейпфрутов для диетического питания

Главный внештатный диетолог столичного департамента здравоохранения Антонина Стародубова рассказала о пользе грейпфрутов для диетического питания.
Москва 24 02:53
Политика

Генсек ООН предупредил об угрожающих миру «всадниках Апокалипсиса»

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш считает, что на сегодняшний день существует четыре "всадника Апокалипсиса", которые несут угрозы миру.
Газета.Ru вчера в 18:45
Общество

Онищенко рассказал о происхождении нового коронавируса

Экс-руководитель Роспотребнадзора, депутат Госдумы Геннадий Онищенко заявил, что коронавирус, быстро распространяющийся в Китае, появился уже давно.
Известия вчера в 14:23
Хоккей

Сборная России обыграла США в финале юношеской Олимпиады

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Зеленский рассказал о переговорах с Россией по обмену всех заключённых

Украина ведёт переговоры с Россией об освобождении всех заключённых украинцев на российской территории, сообщил украинский лидер Владимир Зеленский.
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Общество

Шведское судно-инспектор пришло к «Северному потоку — 2»

REGNUM 03:11
Хоккей

Прохоркин: Никто в «Кингз» не говорил о Ковальчуке ни одного плохого слова

«Никто в «Кингз» не говорил о Ковальчуке ни одного плохого слова – и когда он был в команде, и когда ушел», — отметил Прохоркин, добавив, что уважение в раздевалке к Ковальчуку было всегда, и от молодежи, и от ветеранов команды.
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Общество

BBC нашла у сестры Мишустина недвижимость почти на миллиард рублей

По данным BBC, 49-летняя сестра нового главы правительства Михаила Мишустина Наталья Стенина владеет элитным жильем, расположенным всего в нескольких километрах от Кремля.
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Общество

«Фигурист-невидимка» получил миллионы рублей за шоу Навки и Загитовой

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ФСБ вычислила рассылавший сообщения о минировании сервис

«С 28 ноября 2019 года по настоящее время с зарубежного сервиса Startmail.com (Нидерланды) на электронные адреса органов судебной власти 16 регионов России поступило более 1 тыс. анонимных сообщений с угрозами их минирования», — цитирует РИА Новости сообщение ЦОС ФСБ.
RT на русском 02:09
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В России расширили круг лиц, которым может звонить задержанный

Депутаты Госдумы приняли закон, предполагающий расширение круга лиц, которым может позвонить гражданин в случае задержания правоохранительными органами.
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Почти половина россиян к 2060 году станет пенсионерами

Что касается России, то здесь аналитики предсказывают, что в 2060 году пенсионеры составят 47% от общего количества граждан.
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Экономика

«Известия» назвали источники 4,5 трлн рублей для реализации послания

Ранее премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что для реализации послания президента дополнительно потребуется 4,5 трлн рублей до 2024 года.
RT на русском 01:42
Происшествия

Самолет разбился при тушении пожаров в Австралии

В Австралии разбился американский военно-транспортный самолет C-130 при тушении лесных пожаров, погибли все три человека, которые находились в нем. Об этом пишет Daily Mail.
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Выяснилось, что сантехника и не пропадала: она до сих пор находится на судах, которые были задержаны у Крымского моста, а потом возвращены ВМС Украины.
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Шоу-бизнес

Сестра Жанны Фриске показала нетронутую квартиру певицы

Младшая сестра певицы Наталья Фриске показала своим подписчикам в социальной сети, как выглядит сейчас квартира ее звездной родственницы.
iReactor вчера в 16:32
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Аркадий Юрьевич Волож
Российский предприниматель
Сооснователь и генеральный директор группы компаний «Яндекс». С сентября 2014 года занял должность руководителя группы компаний "Яндекс". В 2018 году по версии Forbes находился на 65 позиции в России с состоянием 1,5 млрд долларов.
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