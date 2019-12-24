Кто занял последние места Архангельск занял последнее место в очередном рейтинге эффективности управления городов (апрель — декабрь 2019 года), подготовленном Агентством политических и экономических коммуникаций (АПЭК) под руководством политологов Дмитрия Орлова и Ростислава Туровского.

с чего всё началось

Отмечается, что в новом рейтинге Архангельск потерял десять пунктов. Худшими городами по качеству управления в 2019 году также стали Владивосток, Ярославль, Биробиджан, Барнаул, Астрахань.

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