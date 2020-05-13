Политика
РИА НовостиАрхангельская область и НАО договорились начать объединение
Главы Архангельской области и Ненецкого автономного округа договорились о начале объединения регионов, сообщили РИА Новости в администрации НАО. В среду врио губернаторов Александр Цыбульский и Юрий Бездудный подписали соответствующий меморандум.
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с чего всё началось
Ранее РБК со ссылкой на источник, близкий к руководству Архангельской области, сообщил, что планируется утвердить меморандум о намерении объединить регионы. Заявление прозвучит в столице НАО — Нарьян-Маре — сначала там пройдёт совещание с главами правительств регионов.Говорит Москва02:48
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Первая в России 100-летняя пациентка Пелагея Пояркова полностью излечилась от коронавируса, сообщает Федеральное медико-биологическое агентство РФ.
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Бывший футболист «Спартака» Андрей Тихонов рассказал, почему в ходе своей карьеры выступал под 11-м номером.
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Экономика
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ИА REX 07:01
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Здоровье Татьяны Булановой снова ухудшилось
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На территории России приостанавливается оборот и эксплуатация аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ) «Авента-М», об этом в среду, 13 мая, сообщается на сайте Росздравнадзора.
Известия 07:01
Общество
В Воронежской области продлили режим самоизоляции
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РИА Новости 08:53
Космос
Столкновение метеоритов сыграло главную роль в формировании Луны
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Интернет
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Сервис YouTube Music заменит Google Play Music до конца 2020 года.
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Правительство расширило перечень пострадавших от коронавируса отраслей
Правительство расширило перечень отраслей, пострадавших от распространения коронавируса, изменения опубликованы на сайте кабмина.
Ведомости 04:51
Энергетика
Новак переговорил с главой Минэнерго Саудовской Аравии
Накануне Новак обсудил по телефону с министром энергетики США Дэном Бруйеттом ситуацию на рынке нефти.
RT на русском 08:32
Политика
Посол Украины пригрозил лишить Турцию туристов из-за песни «Катюша»
Анкара, 13 мая 2020, 09:08 — REGNUM Исполнение песни «Катюша» на концерте в честь Дня Победы в турецком городе Аланья является антиукраинской «провокацией», сообщил посол Украины в Турции Андрей Сибига на своей странице в социальной сети Twitter.
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Политика
Жириновский предложил вдвое уменьшить число депутатов в России
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Госдума приняла закон об индивидуализации тарифов обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств (ОСАГО).
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Политика
Польша назвала упрощением позицию Германии о виновнике Второй мировой
Слова министра иностранных дел Германии Хайко Мааса о единоличной ответственности Германии за начало Второй мировой войны — «это в своем роде упрощение, призванное продемонстрировать главную ответственность нацистской Германии за начало Второй мировой войны, но не стремящееся раскрыть все исторические и политические детали».
РБК 07:49
Общество
Запущен сервис для оформления выплаты на детей в 10 тыс. рублей
Минкомсвязь РФ запустила на сайте Госуслуг сервис для оформления единовременной выплаты в размере 10 тыс. рублей семьям с детьми от трех до 15 лет включительно.
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Музыка
Little Big споет альтернативную версию песни Uno на онлайн-Евровидении
iReactor вчера в 18:05
Политика
МИД РФ считает возможными переговоры о поставках вооружений в Иран
Москва не исключает начала переговоров о поставках российских вооружений в Иран после снятия с этой страны предстоящей осенью эмбарго Совбеза ООН, заявил «РИА Новости» директор второго департамента МИД РФ Замир Кабулов.
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