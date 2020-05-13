Ранее РБК со ссылкой на источник, близкий к руководству Архангельской области, сообщил, что планируется утвердить меморандум о намерении объединить регионы. Заявление прозвучит в столице НАО — Нарьян-Маре — сначала там пройдёт совещание с главами правительств регионов.

с чего всё началось

Главы Архангельской области и Ненецкого автономного округа договорились о начале объединения регионов, сообщили РИА Новости в администрации НАО. В среду врио губернаторов Александр Цыбульский и Юрий Бездудный подписали соответствующий меморандум.

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