Политика
ВедомостиАрхангельская область и Ненецкий автономный округ начнут объединение
Предполагается, что временно исполняющие обязанности губернаторов Архангельской области и Ненецкого автономного округа Александр Цыбульский и Юрий Бездудный выступят с с совместным заявлением о начале объединения в окружном административном центре Нарьян-Маре после совещания, рассказал один из собеседников РБК.
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с чего всё началось
Временно исполняющие обязанности губернаторов Архангельской области и Ненецкого автономного округа Александр Цыбульский и Юрий Бездудный планируют выступить в среду, 13 мая, с заявлением о намерении запустить процесс объединения регионов в единый субъект.РБКвчера в 16:37
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РБК: Власти Архангельской области и НАО планируют объявить об объединении регионов 13 мая
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СМИ: 13 мая запустят процедуру объединения Архангельской области с НАО
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