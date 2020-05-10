Временно исполняющие обязанности губернаторов Архангельской области и Ненецкого автономного округа Александр Цыбульский и Юрий Бездудный планируют выступить в среду, 13 мая, с заявлением о намерении запустить процесс объединения регионов в единый субъект.

с чего всё началось

Архангельскую область и Ненецкий автономный округ объединят, идут интеграционные процессы. Об этом заявил временно исполняющий обязанности главы НАО Юрий Бездудный в разговоре с радиостанцией «Говорит Москва».

Кино Определен самый популярный фильм в период самоизоляции Американская драматическая картина Заражение об эпидемии нового вируса стала самым просматриваемым фильмом среди россиян в апреле. 40

Фигурное катание ISU изменил базовую стоимость прыжков в фигурном катании Международный союз конькобежцев (ISU) внес изменения в базовую стоимость некоторых прыжков в одиночном и парном фигурном катании.

Наука Химики собрали дешевый электролизер на солнечных батареях Американские и китайские химики разработали новый солнечный электролизер — устройство для получения водорода из воды при помощи солнечной энергии.

Происшествия Уральский производитель ИВЛ прокомментировал возгорания в больницах Производитель аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ) Уральский приборостроительный завод прокомментировал возгорания аппаратов в больницах Москвы и Санкт-Петербурга. 1,3K

Общество Саратовскую чиновницу отстранили после комментария о выплатах на детей Исполняющую обязанности директора Центра молодежных инициатив администрации Энгельсского района Саратовской области Лидию Бузовчук отстранили от должности после публикации комментария в одной из групп во «ВКонтакте», передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу администрации района. 3,6K

Спорт Умер главный тренер женской сборной России по борьбе Главный тренер женской российской сборной по борьбе Магомед Алиомаров умер в возрасте 67 лет.

Экономика Аналитики зафиксировали падение уровня одобрения кредитов По данным НБКИ снижение уровня одобрения произошло за счет граждан с низким кредитным рейтингом. 4

Общество Названы сроки создания эффективного препарата от коронавируса Уже к осени 2020 года может появиться действующий препарат от COVID-19, заявили в лаборатории геномной инженерии МФТИ. 461

Общество В Липецкой области власти приостановили режим самоизоляции В регионе режим самоизоляции сохраняется для всех, кто въезжает в область, для лиц старше 65 лет и для людей с хроническими заболеваниями. 53

Экономика Компании Абрамовича и Гуцериева предупредили о коллапсе офисного рынка Под письмом подписались представители 11 компаний, владеющих и управляющих коммерческой недвижимостью общей площадью более 4 млн кв. м. Среди них структуры миллиардеров Романа Абрамовича, Михаила Гуцериева, Александра Клячина и других бизнесменов. 176

Авто В Россию едет новый Toyota Highlander Как сообщает пресс-служба компании, Toyota Highlander 2020 модельного года поступит в продажу в России в течение лета нынешнего года. 35

Здоровье Прогноз по смертности от коронавируса повышен в США Прогноз по уровню смертности из-за коронавируса в США повысили ученые из Института метрик и оценки здоровья Вашингтонского университета (IHME). 17

Армия и оружие В Минобороны рассказали о перевозке призывников при пандемии Призывников к месту службы отправят отдельными железнодорожными вагонами и самолетами, чтобы исключить контакты военных с гражданскими лицами, заявил в среду начальник Генерального штаба генерал армии Валерий Герасимов. 20

Политика Песков рассказал о последнем очном контакте с Путиным Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков очно контактировал с главой государства Владимиром Путиным больше месяца назад.

Политика Жириновский предложил отменить голосование по Конституции В связи с пандемией коронавируса лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский предложил отменить общероссийское голосование по поправкам в Конституцию. 1,1K

Политика Пушков рассказал, как изменится мир после пандемии коронавируса В пост-коронавирусном мире национальные государства укрепят свою роль и общественный вес, а глобализм ограничится объективными потребностями обществ, которые познали обе стороны этой доктрины, пишет сенатор Совфеда Алексей Пушков в своей статье для "Российской газеты". 23