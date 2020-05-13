Политика

ВедомостиВедомостиАрхангельская область и Ненецкий автономный округ начнут объединение

Предполагается, что временно исполняющие обязанности губернаторов Архангельской области и Ненецкого автономного округа Александр Цыбульский и Юрий Бездудный выступят с с совместным заявлением о начале объединения в окружном административном центре Нарьян-Маре после совещания, рассказал один из собеседников РБК.
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с чего всё началось

В России объединят регионы впервые с 2008 года

Временно исполняющие обязанности губернаторов Архангельской области и Ненецкого автономного округа Александр Цыбульский и Юрий Бездудный планируют выступить в среду, 13 мая, с заявлением о намерении запустить процесс объединения регионов в единый субъект.
РБКвчера в 16:37

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В России объединят регионы впервые с 2008 года

РБКвчера в 16:37

Власти Ненецкого автономного округа подтвердили объединение региона с Архангельской областью

Говорит Москва02:48

В ГД прокомментировали возможное объединение НАО и Архангельской области

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Врио главы НАО подтвердил, что готовится объединение с Архангельской областью

Фонтанка.Ру03:37

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Московский Комсомолец05:35

Северный край или Ненецко-Архангельский округ? Пытаемся угадать новое название объединённых регионов

Регион 2904:18

Врио глав Архангельской области и Ненецкого АО обсудят возможное объединение регионов

ТАСС03:34
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В Краснодарском крае с 1 июня заработают санатории

Напомним, что на Кубани санатории и гостиницы перестали принимать бронь и посетителей с конца марта.
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Москва, 13 мая 2020, 11:02 — REGNUM На территории России приостанавливается обращение аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ) «Авента-М», об этом 13 мая сообщили в Росздравнадзоре.
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Компания «ГАЗ» объявила о старте продаж моделей из своей новой линейки «ГАЗели NN».
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Минтруд России, профсоюзы и работодатели попробуют обсудить изменения в Трудовом кодексе, которые позволят избавить россиян от заработных плат ниже минимального размера оплаты труда (МРОТ).
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Общество

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Общество

Названы сроки создания эффективного препарата от коронавируса

Уже к осени 2020 года может появиться действующий препарат от COVID-19, заявили в лаборатории геномной инженерии МФТИ.
Газета.Ru 01:50
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Происшествия

Следствие отказалось переквалифицировать дело сестёр Хачатурян

Интерфакс 05:33
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Общество

Оскорблявшую детей работницу соцприюта в Уфе отстранили от работы

Сотрудница социального приюта в Уфе, которая нецензурно выражалась и оскорбляла детей, отстранена от работы до завершения проверки, сообщили ТАСС в среду в Министерстве семьи, труда и социальной защиты населения Башкирии.
ТАСС 03:27
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Общество

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Глава Минздрава России Михаил Мурашко заявил, что более 100 тыс. инфицированных коронавирусом пациентов находятся в стационарах.
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После парада Победы заболеваемость пневмониями в Минске упала в 2 раза. Об этом 12 мая заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.
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Общество

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Газета.Ru 04:53
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Общество

В России запустили сервис по оформлению выплат на детей

В России запустили сервис по оформлению выплат на детей в 10 тысяч рублей. Подать заявку для получения выплаты можно будет до 1 октября.
Lenta.ru вчера в 10:41
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Рабьо ответил критикам и готов вернуться в Италию

Полузащитник «Ювентуса» Адриан Рабьо рассказал, что в среду вернется из Франции в Италию, а также отреагировал на критику в прессе.
Матч ТВ 03:49
Общество

Володин сообщил о пяти депутатах с коронавирусом

У пяти депутатов Госдумы выявлен коронавирус. Об этом сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин на пленарном заседании.
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Общество

В России выявлено 10 028 случаев коронавируса за сутки

Всего за время пандемии в стране зафиксирован 242 271 случай, 2 212 пациентов умерли, 48 003 выздоровели.
Московский Комсомолец 03:44
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Боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Тони Фергюсон отреагировал на слова экс-чемпиона промоушена ирландца Конора Макгрегора о том, что его компания занималась продвижением американца.
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ФБР случайно раскрыло личность сотрудника посольства Саудовской Аравии, подозреваемого в причастности к терактам 11 сентября 2001 года.
Известия 04:09
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Экономика

Россиянам стало сложнее получить кредит

Россиянам стало сложнее получить кредит после того, как банки ужесточили требования к потенциальным заемщикам на фоне развернувшегося экономического кризиса.
Lenta.ru 04:53
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Общество

Мишустин потребовал сделать всё возможное для выплат надбавок медикам

Москва, 13 мая 2020, 12:42 — REGNUM В России остаётся актуально проблема своевременных выплат надбавок медикам, сообщил 13 мая премьер-министр РФ Михаил Мишустин на совещании по социально-экономическим вопросам.
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Навеки потеряна: новые скриншоты ранней и более мрачной версии Diablo III, которую Blizzard отменила

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В сети выставили на продажу базу клиентов курьерской службы Данные, якобы принадлежащие 9 млн клиентов службы экспресс-перевозки СДЭК, выставили на продажу в интернете за 70 тыс. руб.
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Политика

Госдума перенесла второе чтение проекта о мерах поддержки бизнеса

Госдума перенесла на неделю рассмотрение во втором чтении законопроекта о новых мерах поддержки бизнеса в связи с распространением коронавирусной инфекции.
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Транспорт

ЦОДД и ГИБДД запустили новую систему контроля пропусков

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Экономика

Госдума одобрила во втором чтении расширение страхования вкладов

Госдума приняла во втором чтении законопроект о повышении предельного уровня возмещения по банковским вкладам для граждан в некоторых случаях до 10 млн руб. и о расширении перечня юридических лиц, которые могут претендовать на возмещение вкладов.
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