Политика

ВедомостиВедомостиАрхангельская область и Ненецкий автономный округ начнут объединение

Предполагается, что временно исполняющие обязанности губернаторов Архангельской области и Ненецкого автономного округа Александр Цыбульский и Юрий Бездудный выступят с с совместным заявлением о начале объединения в окружном административном центре Нарьян-Маре после совещания, рассказал один из собеседников РБК.
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с чего всё началось

В России объединят регионы впервые с 2008 года

Временно исполняющие обязанности губернаторов Архангельской области и Ненецкого автономного округа Александр Цыбульский и Юрий Бездудный планируют выступить в среду, 13 мая, с заявлением о намерении запустить процесс объединения регионов в единый субъект.
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Автоматически обработан 7181 источник, обновлено в 07:34, Ашберн
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Вице-премьер Голикова надеется, что летом жизнь наладится

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Обязательные ОГЭ в девятых классах проводиться не будут - выпускникам поставят отметки в аттестат на основе школьных годовых.
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Общество

В Гидрометцентре пообещали «неоднородное» лето

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По словам министра, первые препараты для вакцинации против коронавируса могут появиться в конце июля.
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Путин предложил списать пострадавшему бизнесу квартальные налоги

Президент Владимир Путин предложил полностью списать за второй квартал 2020 года налоги и страховые взносы представителям малого и среднего бизнеса, которые пострадали от пандемии.
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Кино

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Глава UFC назвал новые сроки проведения боя Хабиба

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Посол Украины пригрозил лишить Турцию туристов из-за песни «Катюша»

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Политика

Володин предложил Мурашко выступать в Госдуме без маски

Председатель Госдумы Вячеслав Володин предложил министру здравоохранения Михаилу Мурашко во время правчаса выступать с трибуны без медицинской маски, так как трибуна находится на удаленном расстоянии от других участников заседания.
РИА Новости 05:51
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Общество

Где в Тульской области есть коронавирус: карта на 12 мая

Где в Тульской области есть коронавирус: карта на 12 мая Самые зараженные города — Тула, Новомосковск и Алексин.
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После получения новых результатов анализов в регионе подтвержден 271 новый случай коронавирусной инфекции.
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Польша продлила закрытие границ из-за коронавируса

Польша продлила закрытие своих границ в связи с эпидемией коронавируса до 12 июня, говорится в сообщении МВД страны.
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В Омской области скончались ещё два пациента с коронавирусом

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Санатории Краснодарского края откроются с начала лета Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев объявил о возобновлении с 1 июня работы курортных объектов, имеющих лицензии на медицинские услуги, при условии сохранения стабильной эпидемиологической обстановки в регионе.
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Общество

За сутки в Саратовской области коронавирусом заразились 85 человек

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