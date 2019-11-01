Религия

News.ruNews.ruАрхиепископию западноевропейских приходов объединили с РПЦ

В пятницу, 1 ноября, Патриархом Московским и всея Руси Кириллом был подписан указ о единстве Архиепископии западноевропейских приходов русской традиции с Русской православной церковью.
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