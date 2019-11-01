Религия
News.ruАрхиепископию западноевропейских приходов объединили с РПЦ
В пятницу, 1 ноября, Патриархом Московским и всея Руси Кириллом был подписан указ о единстве Архиепископии западноевропейских приходов русской традиции с Русской православной церковью.
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Каково значение воссоединения Архиепископии западноевропейских приходов с РПЦ
RT на русскомвчера в 14:23
Патриарх Кирилл подписал грамоту о восстановлении единства западноевропейской Архиепископии с РПЦ
Коммерсантъ01 ноября в 11:59
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