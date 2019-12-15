Общество

ТАССТАССАрки Крымского моста подсветили цветами российского флага

Арочная часть Крымского моста подсвечена цветами российского триколора - белыми, синими и красными светодиодами.
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Видео: арки Крымского моста подсветили цветами триколора

РЕН ТВ08:47

Арки Крымского моста зажглись цветами российского триколора

Life.ru05:35

Крымский мост подсветили цветами российского триколора

Российская газета06:00

Арки Крымского моста подсветили цветами российского флага

RT на русском05:42

Крымский мост подсветили цветами триколора

Вести.Ru06:01

Арки Крымского моста подсветили цветами российского флага

ТАСС04:57

Арки Крымского моста подсветили цветами триколора

РИА Новости04:32
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Автоматически обработаны 7094 источника, обновлено в 09:56, Ашберн
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Киевское «Динамо» победило «Десну» в матче чемпионата Украины

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Турция запросила у США покупку системы ПРО Patriot

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Бывший полузащитник "Манчестер Юнайтед" Клеберсон заявил, что легендарный бразильский футболист Роналдиньо мог вместе с ним перейти в стан "красных дьяволов":Мной интересовались МЮ и "Лидс".
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Сборная России заняла шестое место в эстафете на втором этапе Кубка мира по биатлону в австрийском Хохфильцене.
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Путин включил в эксперимент по налогу для самозанятых 19 регионов

Налоговый режим для самозанятых действует в Москве, Московской, Калужской областях и в Татарстане с 2019 года.
Коммерсантъ 06:45
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Экс-депутат Рады: В Германии на 2 месяца арестован бывший депутат Онищенко

Бывший депутат Верховной рады Александр Онищенко, ранее покинувший Украину, арестован немецким судом на два месяца без права внесения залога.
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Общество

Владелец Nginx назвал претензии Rambler Group бессмысленными

Американская компания F5 Networks (владелец веб-сервера Nginx) прокомментировала конфликт с Rambler Group, которая заявила о своих исключительных правах на Nginx, разработанный ее бывшим сотрудником Игорем Сысоевым.
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Футбол

Руни надеется сыграть за «Дерби» в АПЛ

Надеюсь, там я смогу сыграть какую-то роль в команде. Райан Гиггз играл в АПЛ в 40 лет, и Гарет Барри недавно сказал, что хочет того же.
Матч ТВ 09:20
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