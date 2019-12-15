Общество

ТАССТАССАрки Крымского моста подсветили цветами российского флага

Арочная часть Крымского моста подсвечена цветами российского триколора - белыми, синими и красными светодиодами.
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Арки Крымского моста зажглись цветами российского триколора

Life.ru05:35

Видео: арки Крымского моста подсветили цветами триколора

РЕН ТВ08:47

Крымский мост подсветили цветами российского триколора

Российская газета06:00

На Крымском мосту протестировали новую иллюминацию в цветах российского флага — видео

RT на русском10:28

Крымский мост подсветили в цвета флага России

Взгляд.ру05:32

Арки Крымского моста подсветили цветами российского флага

ТАСС04:57

Арки Крымского моста подсветили цветами триколора

РИА Новости04:32
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Политика

Володин отреагировал на призыв объявить Курилы частью Японии

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Схватка осьминога и орлана за жизнь попала на видео

На западном побережье Канады сняли на видео схватку за жизнь белоголового орлана и тихоокеанского осьминога.
Lenta.ru 13 декабря в 07:37
Общество

Опубликовано видео буксировки затонувшей в Севастополе подлодки

В Сети появилось видео буксировки подлодки Б-380 от затонувшего в Южной бухте Севастополя большого плавучего дока ПД-16.
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Стоит отметить, что Ян выиграл все 6 боев в UFC. Фэйбер потерпел 11 поражение в 46 поединках.
Sport24.ru вчера в 22:50
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Eset предупредила об опасности подключения к бесплатному Wi-Fi

Специалисты компании Eset провели исследование, результаты которого показали, что 74% пользователей интернета в России используют бесплатные общедоступные точки Wi-Fi.
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В ДТП в Югре погибли три человека

В Ханты-Мансийском автономном округе произошло ДТП на трассе, в результате которого погибли три человека. Об этом сообщает РИА "Новости".
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Президент Украины Владимир Зеленский во время встречи в Париже заявил, что гарантирует то, что трагедия в Сребренице не повторится в Донбассе, если контроль на границе с Россией вернется к Киеву.
Вечерняя Москва 07:46
Общество

Путин расширил налог на самозанятых на 19 регионов России

Президент России Владимир Путин внес поправки в федеральный закон о проведении эксперимента по установлению налога на профессиональный доход в Москве, Московской области, Калужской области и в Татарстане.
Известия 06:43
Политика

В Кремле сообщили о разногласиях Путина и Зеленского

РИА Новости 02:30
Политика

США сняли санкции с некоторых российских компаний

Министерство финансов США обновило список компаний, попадающих под санкции, исключив из него ханты-мансийские ООО «Вертикаль», ООО «ЮНИКОМ» и курганское ООО «Центр автообслуживания».
iReactor 13 декабря в 22:36
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Финальный трейлер «Ведьмака» опубликовали в Сети

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Российский палладий поставит в зависимость мировых автопроизводителей

При последнем повышении палладий достиг отметки в 1900 долларов, сообщает американское издание Kitco.
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Игры

Microsoft представила консоль Xbox Series X нового поколения

Корпорация Microsoft показала игровую консоль нового поколения Xbox Series X. На официальном канале Xbox сервиса YouTube опубликован ролик (ниже).
МонаВиста 13 декабря в 05:27
Футбол

Дубль Роналду помог «Ювентусу» одержать победу над «Удинезе»

Туринский "Ювентус" одержал победу над "Удинезе" в матче 16-го тура чемпионата Италии.
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Армия и оружие

Новейший корвет «Гремящий» закончил испытания в Белом море

Корвет «Гремящий» проекта 20385 прошёл серию испытаний в Белом море длиной в месяц и начал переход в Североморск.
78.ru 12:44
Общество

Владелец Nginx назвал претензии Rambler Group бессмысленными

Американская компания F5 Networks (владелец веб-сервера Nginx) прокомментировала конфликт с Rambler Group, которая заявила о своих исключительных правах на Nginx, разработанный ее бывшим сотрудником Игорем Сысоевым.
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Сын Валерии попал в третье ДТП за неделю

Сын певицы Валерии Арсений Шульгин попал в третью аварию за неделю. Об этом он рассказал в Instagram.
РИА Новости 00:52
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«Милан» хочет купить защитника «Барселоны» Тодибо

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Кремль назвал условие транзита газа через Украину

Россия готова продолжать транзит газа через Украину при сохранении условий экономической и коммерческой целесообразности для "Газпрома", сообщил в эфире программы "Большая игра" пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
РИА Новости 09:22
Происшествия

Экс-прокурора из Владикавказа задержали по делу о заказном убийстве

По делу банды Аслана Гагиева задержали экс-прокурора Затеречного района Владикавказа Ольгу Швецову, которую подозревают в заказе убийства следователя, сообщает Следственный комитет.
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Сергей Лазарев: «Дочь бьет Никиту, а он терпит»

Стараюсь никого не забывать, потому что старшенькому уже пять лет, он может ревновать. Никита очень любит Аню — она его бьет, а он терпит.
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В Москве полицейские застрелили подозреваемого в нападении на женщину

Сотрудники полиции в воскресенье применили табельное оружие во время задержания подозреваемого в нападении на женщину, он скончался, сообщает пресс-служба столичного главка МВД.
РИА Новости 10:21
Общество

Умер бывший советский министр печати Михаил Ненашев

Бывшему председателю Госкомитета СССР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли (1986-1991), первому министру информации и печати (1991) было 90 лет.
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Бородай: за пять лет Союз добровольцев Донбасса стал серьезной силой

ТАСС вчера в 11:30
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«Цирк, а не клуб». Санья раскритиковал лондонский «Арсенал»

Бывший защитник лондонского «Арсенала» Бакарья Санья выступил с жёсткой критикой в адрес своей бывшей команды.
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Ведущий «Поле чудес» Якубович не нашел ошибки в слове «монпасье»

Ведущий шоу "Поле чудес" Леонид Якубович заявил, что в слове "монпасье", написанном с одной буквой "н", нет никакой ошибки.
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Армия и оружие

О готовности реинтегрироваться с ДНР и ЛНР заявили в ВСУ

В ходе круглого стола по поиску «новых решений старых проблем» украинский военачальник заявил о готовности «реинтегрироваться с военными РФ и отрядами сепаратистов Донбасса».
Южный Федеральный 13 декабря в 06:00
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