Общество
ТАССАрки Крымского моста подсветили цветами российского флага
Арочная часть Крымского моста подсвечена цветами российского триколора - белыми, синими и красными светодиодами.
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Политика
Володин отреагировал на призыв объявить Курилы частью Японии
Общество
Схватка осьминога и орлана за жизнь попала на видео
На западном побережье Канады сняли на видео схватку за жизнь белоголового орлана и тихоокеанского осьминога.
Общество
Опубликовано видео буксировки затонувшей в Севастополе подлодки
В Сети появилось видео буксировки подлодки Б-380 от затонувшего в Южной бухте Севастополя большого плавучего дока ПД-16.
Единоборства
Петр Ян нокаутировал Юрайю Фэйбера на турнире UFC 245
Стоит отметить, что Ян выиграл все 6 боев в UFC. Фэйбер потерпел 11 поражение в 46 поединках.
Интернет
Eset предупредила об опасности подключения к бесплатному Wi-Fi
Специалисты компании Eset провели исследование, результаты которого показали, что 74% пользователей интернета в России используют бесплатные общедоступные точки Wi-Fi.
Футбол
Жуниор Мораес продлил контракт с «Шахтером»
Происшествия
Число пострадавших в ДТП с автобусом в Нижегородской области выросло
В аварии с автобусом в Балахнинском районе пострадало 17 человек: 4 из них отказались от госпитализации, 13 пассажирам оказывается помощь.
Происшествия
В ДТП в Югре погибли три человека
В Ханты-Мансийском автономном округе произошло ДТП на трассе, в результате которого погибли три человека. Об этом сообщает РИА "Новости".
Политика
Песков: Зеленский гарантирует, что Донбасс не превратится во вторую Сребреницу
Президент Украины Владимир Зеленский во время встречи в Париже заявил, что гарантирует то, что трагедия в Сребренице не повторится в Донбассе, если контроль на границе с Россией вернется к Киеву.
Общество
Путин расширил налог на самозанятых на 19 регионов России
Президент России Владимир Путин внес поправки в федеральный закон о проведении эксперимента по установлению налога на профессиональный доход в Москве, Московской области, Калужской области и в Татарстане.
Политика
В Кремле сообщили о разногласиях Путина и Зеленского
Политика
США сняли санкции с некоторых российских компаний
Министерство финансов США обновило список компаний, попадающих под санкции, исключив из него ханты-мансийские ООО «Вертикаль», ООО «ЮНИКОМ» и курганское ООО «Центр автообслуживания».
Кино
Финальный трейлер «Ведьмака» опубликовали в Сети
Авто
Российский палладий поставит в зависимость мировых автопроизводителей
При последнем повышении палладий достиг отметки в 1900 долларов, сообщает американское издание Kitco.
Игры
Microsoft представила консоль Xbox Series X нового поколения
Корпорация Microsoft показала игровую консоль нового поколения Xbox Series X. На официальном канале Xbox сервиса YouTube опубликован ролик (ниже).
Футбол
Дубль Роналду помог «Ювентусу» одержать победу над «Удинезе»
Туринский "Ювентус" одержал победу над "Удинезе" в матче 16-го тура чемпионата Италии.
Армия и оружие
Новейший корвет «Гремящий» закончил испытания в Белом море
Корвет «Гремящий» проекта 20385 прошёл серию испытаний в Белом море длиной в месяц и начал переход в Североморск.
Общество
Владелец Nginx назвал претензии Rambler Group бессмысленными
Американская компания F5 Networks (владелец веб-сервера Nginx) прокомментировала конфликт с Rambler Group, которая заявила о своих исключительных правах на Nginx, разработанный ее бывшим сотрудником Игорем Сысоевым.
Происшествия
Сын Валерии попал в третье ДТП за неделю
Сын певицы Валерии Арсений Шульгин попал в третью аварию за неделю. Об этом он рассказал в Instagram.
Футбол
«Милан» хочет купить защитника «Барселоны» Тодибо
Политика
Кремль назвал условие транзита газа через Украину
Россия готова продолжать транзит газа через Украину при сохранении условий экономической и коммерческой целесообразности для "Газпрома", сообщил в эфире программы "Большая игра" пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Происшествия
Экс-прокурора из Владикавказа задержали по делу о заказном убийстве
По делу банды Аслана Гагиева задержали экс-прокурора Затеречного района Владикавказа Ольгу Швецову, которую подозревают в заказе убийства следователя, сообщает Следственный комитет.
Шоу-бизнес
Сергей Лазарев: «Дочь бьет Никиту, а он терпит»
Стараюсь никого не забывать, потому что старшенькому уже пять лет, он может ревновать. Никита очень любит Аню — она его бьет, а он терпит.
Происшествия
В Москве полицейские застрелили подозреваемого в нападении на женщину
Сотрудники полиции в воскресенье применили табельное оружие во время задержания подозреваемого в нападении на женщину, он скончался, сообщает пресс-служба столичного главка МВД.
Общество
Умер бывший советский министр печати Михаил Ненашев
Бывшему председателю Госкомитета СССР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли (1986-1991), первому министру информации и печати (1991) было 90 лет.
Футбол
«Цирк, а не клуб». Санья раскритиковал лондонский «Арсенал»
Бывший защитник лондонского «Арсенала» Бакарья Санья выступил с жёсткой критикой в адрес своей бывшей команды.
Общество
Ведущий «Поле чудес» Якубович не нашел ошибки в слове «монпасье»
Ведущий шоу "Поле чудес" Леонид Якубович заявил, что в слове "монпасье", написанном с одной буквой "н", нет никакой ошибки.
Армия и оружие
О готовности реинтегрироваться с ДНР и ЛНР заявили в ВСУ
В ходе круглого стола по поиску «новых решений старых проблем» украинский военачальник заявил о готовности «реинтегрироваться с военными РФ и отрядами сепаратистов Донбасса».