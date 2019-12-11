Общество

РИА НовостиРИА НовостиАрки Крымского моста подсветили цветами триколора

Арочный участок Крымского моста подсветили цветами российского флага с помощью светильников с белыми, синими и красными светодиодами, в ночь на воскресенье произведено тестирование освещения по всей длине моста, которое будет работать после открытия железнодорожного движения, сообщил инфоцентр "Крымский мост".
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Арки Крымского моста зажглись цветами российского триколора

Life.ru05:35

Крымский мост подсветили цветами российского триколора

Российская газета06:00

Арки Крымского моста подсветили цветами российского флага

RT на русском05:42

Крымский мост подсветили цветами триколора

Вести.Ru06:01

Арки Крымского моста подсветили цветами российского флага

ТАСС04:57

Фото: на Крымском мосту ночью протестировали подсветку

РЕН ТВ04:38

Арки Крымского моста подсветили цветами триколора

РИА Новости04:32
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Автоматически обработаны 7094 источника, обновлено в 08:27, Ашберн
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