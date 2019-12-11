Общество
РИА НовостиАрки Крымского моста подсветили цветами триколора
Арочный участок Крымского моста подсветили цветами российского флага с помощью светильников с белыми, синими и красными светодиодами, в ночь на воскресенье произведено тестирование освещения по всей длине моста, которое будет работать после открытия железнодорожного движения, сообщил инфоцентр "Крымский мост".
Читать в источнике
Оценить73
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7094 источника, обновлено в 08:27, Ашберн
Общество
Опубликовано видео буксировки затонувшей в Севастополе подлодки
Напомним, плавучий док ПД-16 затонул в ночь на воскресенье в Южной бухте Севастополя вместе с находившейся внутри подлодкой Б-380 проекта 641Б.
Общество
Роспотребнадзор призвал отказаться от майонеза на Новый год
Отдать предпочтение тушёной птице или рыбе, а не салатам с майонезом или масляной заправкой рекомендуют специалисты Роспотребнадзора.
Общество
«Новая газета»: Участники провокаций против штаба кандидата в Мосгордуму Любови Соболь получили сотни тысяч рублей
Участники провокаций против штаба кандидата в Мосгордуму Любови Соболь получили сотни тысяч рублей.
Музыка
«Россия-1» вырезала слово «протесты» из песни Би-2
Телеканал «Россия-1» вырезал слово «протесты» из песни группы Би-2 «Люди на эскалаторах» во время трансляции концерта по случаю вручения музыкальной премии «Виктория».
Политика
Песков назвал условия изменения Минских соглашений
Песков подчеркнул, что ни о каком одностороннем изменении Минских соглашений не может быть и речи.
Армия и оружие
Зенитчики Ленобласти перевооружились на С-400
Зенитный ракетный полк дивизии ПВО объединения Военно-воздушных сил и противовоздушной обороны Западного военного округа, дислоцированный в Ленинградской области, завершил перевооружение на зенитную ракетную систему С-400 "Триумф".
Фигурное катание
Плющенко поставил под сомнение тренерский талант Этери Тутберидзе
Штаб Тутберидзе в ответ усомнился в тренерских талантах Плющенко, который, по словам представителей штаба, так и не воспитал ни одного фигуриста, а лишь пытается переманить уже сформировавшихся спортсменов.
Хоккей
Кубок Первого канала. Организаторы перепутали гимны Чехии и Казахстана
Перед началом игры организаторы турнира не смогли включить чешский гимн.
Футбол
Вопрос от агента Маньякова: «Аленичев возглавит «Ротор»?»
Агент Александр Маньяков, который представляет интересы бывшего главного тренера тульского «Арсенала» и «Енисея» Дмитрия Аленичева, рассказал о планах специалиста.
Политика
Россия и Украина в Вене завершили переговоры по газовому транзиту
Россия и Украина в Вене завершили переговоры по газовому транзиту Об окончании переговоров в Вене по вопросу транзита российского газа через территорию Украины написал в своем Facebook исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко.
Происшествия
Отчим часами заставлял пасынка стоять коленями на гречке
В Омске 35-летний мужчина избивал сына своей 27-летней любовницы, а за малейшую провинность заставлял 8-летнего мальчика стоять коленями на гречке.
Культура
Умерла французская актриса Анна Карина
Во Франции скончалась в возрасте 79 лет актриса датского происхождения Анна Карина, сообщают французские СМИ.
Происшествия
В «Домодедово» задержали угрожавшего взорвать гранату пассажира
Полицейские задержали в столичном аэропорту «Домодедово» пассажира рейса Москва — Краснодар, угрожавшего взорвать гранату в самолете.
Авто
Renault-Nissan оптимизирует модельный ряд в России благодаря Niva
В любом случае, возвращение бренда «Нива» даст альянсу Renault-Nissan-АвтоВАЗ больший простор для оптимизации модельного ряда SUV, куда ныне входят Renault Duster, Nissan Qashqai и другие популярные кроссоверы.
Политика
МИД: Переговоры на «нормандском» саммите шли на повышенных тонах
Переговоры между российской и украинской делегациями на "нормандском" саммите в Париже прошли в исключительно напряженной атмосфере, дискуссия иногда велась на повышенных тонах.
Общество
Путин расширил территорию действия закона о самозанятых
Эксперимент по взиманию налога с самозанятых начал действовать с 1 января 2019 года.
Происшествия
В Петербурге мужчина избил и обокрал 92-летнюю блокадницу
В Санкт-Петербурге 92-летнюю женщину, пережившую блокаду Ленинграда, обокрал сосед по коммунальной квартире. Об этом сообщает РИА "Новости".
Политика
Песков: новые контакты между Путиным и Трампом не готовятся
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в эфире программы «Большая игра» на Первом канале заявил, что в настоящее время не ведётся подготовка к новым контактам между российским и американским лидерами Владимиром Путиным и Дональдом Трампом.
Происшествия
В Челябинске бойцовская собака растерзала своего хозяина
Спасаясь от разъяренного пса, из квартиры хозяин собаки выбрался в подъезд. Соседям и его супруге не сразу удалось помочь мужчине.
Происшествия
В Москве с опоры Крымского моста сняли мужчину
В Москве спасатели с помощью автолестницы сняли мужчину, залезшего на опору Крымского моста.
Общество
Ведущий «Поле чудес» Якубович не нашел ошибки в слове «монпасье»
Ведущий шоу "Поле чудес" Леонид Якубович заявил, что в слове "монпасье", написанном с одной буквой "н", нет никакой ошибки.
Политика
В России ответили на заявления о передаче Курильских островов Японии
По итогам встречи лидеров России и Японии в Сингапуре 14 ноября 2018 года японский премьер заявил, что стороны договорились ускорить переговорный процесс по мирному договору на основе Совместной декларации 1956 года.
Политика
Партия «Яблоко» избрала нового председателя
Новым председателем партии «Яблоко» стал Николай Рыбаков, занимавший ранее пост заместителя председателя.
Происшествия
Сын Валерии попал в третье ДТП за неделю
Сын певицы Валерии Арсений Шульгин попал в третью аварию за неделю. Об этом он рассказал в Instagram.
Политика
В Кремле назвали Зеленского представителем нового поколения политиков
Украинский лидер Владимир Зеленский представляет новое поколение европейских политиков, активно набирающееся административного опыта и стремящееся к решению актуальных внутренних проблем, заявили в Кремле.
Общество
Экс-депутат Рады: В Германии на 2 месяца арестован бывший депутат Онищенко
Бывший депутат Верховной рады Александр Онищенко, ранее покинувший Украину, арестован немецким судом на два месяца без права внесения залога.
Общество
Представительница Ямайки стала «Мисс мира»
Новой обладательницей титула "Мисс мира" стала 23-летняя Тони-Энн Сингх с Ямайки. Трансляция проводилась на официальном сайте конкурса.
Биатлон
Экхофф выиграла гонку преследования в Хохфильцене, Россия без медалей
На втором этапе Кубка мира по биатлону в Хохфильцене (Австрия) завершилась женская гонка преследования на 10 километров.