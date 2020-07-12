Общество

РИАМОРИАМОАрктическое вторжение ждет Московский регион на следующей неделе

В Московский регион на следующей неделе начнет поступать холодный воздух из Арктики, самым холодным днем недели может стать среда, сообщает «Российская газета».
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Столичный регион ждет новое арктическое вторжение

Среда может стать самым холодным днем на следующей неделе. Как рассказала "Российской газете" заведующая лабораторией Гидрометцентра РФ Людмила Паршина, в этот день через столичный регион будет проходить очередной холодный фронт, начнет поступать воздух из Арктики.
Российская газетавчера в 22:42

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Москвичей предупредили об арктическом вторжении

РИА Новости05:03

Москвичей предупредили об арктическом вторжении на следующей неделе

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Синоптики предупредили о прохождении холодного фронта через Москву

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Синоптики назвали самый холодный день на предстоящей неделе в Москве

Вечерняя Москвавчера в 23:57

Москвичей предупредили о похолодании на следующей неделе

Москва 2401:12

Столичный регион ждет новое арктическое вторжение

Российская газетавчера в 22:42
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Футбол

В «Уфе» опровергли информацию о зараженных коронавирусом футболистах

Результаты тестов на коронавирус, взятые перед матчем с московским "Локомотивом", показали, что все футболисты "Уфы" и персонал клуба здоровы, заявил РИА Новости председатель попечительского совета Ростислав Мурзагулов.
РИА Новости 07:27
Единоборства

Россиянин Ян завоевал титул чемпиона UFC в легчайшем весе

Российский боец смешанного стиля Петр Ян завоевал титул чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легчайшей весовой категории (до 61,2 кг).
Коммерсантъ 00:17
Фигурное катание

Этери Тутберидзе и Алена Косторная стали первыми лауреатами

Коммерсантъ 06:46
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Экономика

Работающим пенсионерам с 1 августа скорректируют выплаты

У работающих пенсионеров в России с 1 августа начнётся корректировка пенсий, что является обязательной ежегодной процедурой, пишет «Российская газета» со ссылкой на Пенсионный фонд России.
RT на русском 04:27
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Происшествия

Адвокат Ефремова назвал сумму исковых требований от потерпевших

Защитник актёра Михаила Ефремова Эльман Пашаев рассказал, что потерпевшие по делу о ДТП с участием артиста требуют в исках около 40 миллионов рублей, пишут «Известия».
Ореанда-Новости вчера в 15:02
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Политика

В Кремле назвали последствия отказа Киева от Минских соглашений

«Насильно мил не будешь, но выход Украины из минского комплекса мер очевидно не понравится ни Берлину, ни Парижу, ни Москве», – ответил представитель главы государства на вопрос о готовности России к выходу Украины из Минских договоренностей.
Взгляд.ру 08:04
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Общество

Новые акции в поддержку Фургала в Хабаровске прошли без задержаний

Несанкционированные акции в Хабаровске в поддержку губернатора Сергея Фургала, арестованного по обвинению в организации убийств, прошли без задержаний.
РБК 04:10
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Кино

Том Холланд показал свою «подготовку» к съемкам Uncharted

Производство фильма Uncharted приостановили из-за пандемии новой коронавирусной инфекции.
iReactor вчера в 05:24
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Происшествия

«Норникель» сообщил о почти 45 тоннах разлившегося на Таймыре керосина

Интерфакс 06:38
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Политика

Путин отверг связь между Крымом и ухудшением отношений Москвы с Киевом

Ухудшение отношений Москвы и Киева «в принципе не связано» с присоединением Крыма к России.
РБК 07:58
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Происшествия

В Москве во время свадебного банкета скончалась невеста

В ресторане на юге Москвы во время свадебного застолья погибла невеста, сообщает РЕН ТВ.
Газета.Ru вчера в 18:32
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Шоу-бизнес

Экс-супругу Аршавина не узнали на фото после пластической операции

Экс-супруга футболиста Андрея Аршавина Алиса Казьмина решилась на пластическую операцию.
Пятый канал вчера в 23:36
8
Общество

Редактора телеканала «Царьград» оштрафовали за фейки о коронавирусе

Мировой судья Тверского района Москвы на 120 тысяч рублей оштрафовал главного редактора телеканала "Царьград" Дарью Токареву за две фейковые новости о коронавирусе на сайте канала, сообщили РИА Новости в суде.
РИА Новости 07:46
4
Политика

Песков: Россия прошла острую фазу коронавируса с наименьшими потерями

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков считает, что России удалось пройти самую острую фазу пандемии коронавируса с наименьшими потерями.
Российская газета 07:42
30
Политика

«Банально аморален»: советник главы ОП назвал Сенцова приспособленцем

Украинский режиссер Олег Сенцов, который был осужден в РФ за терроризм и помилован президентом Владимиром Путиным – приспособленец.
Украина.ру 05:48
Игры

Появились первые скриншоты предстоящей игры Watch Dogs Legion

Megaobzor.com вчера в 11:46
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Политика

Путин рассказал, кто предлагал ему кандидатов на пост премьер-министра

В целом же, по словам главы государства, при решении кадровых вопросов кандидатов на важнейшие посты предлагает "и администрация президента, и, например, лидеры политических партий", с которыми Путин находится в постоянном контакте.
ТАСС 07:58
Политика

Путин высказал отношение к критике в свой адрес

Президент России Владимир Путин высказал отношение к критике в свой адрес. Его слова приводит РИА Новости.
Lenta.ru 06:30
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Путешествия

Решение об обмене туристами с Абхазией может появиться в ближайшие дни

Появилась информация, что в ночь с 14 на 15 июля могут принять решение о допуске туристов на местные курорты.
Countryscanner вчера в 15:11
8
Происшествия

Генпрокуратура объявила причину гибели туристов на перевале Дятлова

Причиной гибели туристов на перевале Дятлова на Северном Урале в 1959 году стала снежная лавина и тот факт, что они не смогли вернуться в палатку, заявил замначальника управления Генпрокуратуры в Уральском федеральном округе Андрей Курьяков.
РИА Новости вчера в 08:26
3,4K
Общество

В России могут запретить эксплуатацию старых автомобилей на дорогах

Picsnews.net вчера в 11:22
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Здоровье

За сутки в Ростовской области коронавирусом заболели 98 человек

По информации Роспотребнадзора на воскресенье, 12 июля, за последние сутки еще у 98 человек на Дону подтверждено инфицирование новой коронавирусной инфекцией COVID-19.
Kursk.com 05:06
1,4K
Здоровье

В Минздраве оценили риск второй волны эпидемии коронавируса

Вероятность возникновения второй волны эпидемии COVID-19 зависит от соблюдения людьми мер безопасности, заявил главный инфекционист Минздрава Владимир Чуланов.
РИА Новости 06:01
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Шоу-бизнес

Балмашева вышла замуж за пасынка, от которого забеременела

История Марины Балмашевой, закрутившей роман с 20-летним пасынком, скандализировала всю Россию.
Вести.Ru 08:15
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Гаджеты

Секретные функции смартфонов на Android и iOS назвали в сети

Эксперт проекта НАФИ «Цифровой гражданин» Владимир Гриценко в беседе с агентством «Прайм» назвал несколько секретных «фишек», которые можно без труда отыскать на любом мобильном устройстве.
Live24 03:22
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Автоспорт

Грожан стартует с пит-лейна на «Гран-при Штирии»

Пилот «Хааса» Ромен Грожан будет вынужден стартовать с пит-лейна во время «Гран-при Штирии», сообщает Autosport.
Спорт-Экспресс 07:35
Общество

Лукашенко заявил, что белорусы никогда не стояли на коленях

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что его сердце «окончательно и бесповоротно отдано» белорусскому народу.
Коммерсантъ вчера в 19:31
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Авто

Китайский JAC сертифицировал конкурента «ГАЗели» в России

Первыми на российском рынке компания из Поднебесной решила сертифицировать пассажирские микроавтобусы на 10, 12, 14 и 16 посадочных мест, включая водительское.
ИА Красная Весна вчера в 18:40
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Религия

Папа Римский прокомментировал превращение собора Святой Софии в мечеть

РИА Новости 06:29
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Шоу-бизнес

Звезда Болливуда Амитабх Баччан госпитализирован с коронавирусом

Индийский актер Амитабх Баччан заразился коронавирусом, его госпитализировали.
Коммерсантъ вчера в 16:57
Как работают Яндекс.Новости?
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