Среда может стать самым холодным днем на следующей неделе. Как рассказала "Российской газете" заведующая лабораторией Гидрометцентра РФ Людмила Паршина, в этот день через столичный регион будет проходить очередной холодный фронт, начнет поступать воздух из Арктики.

с чего всё началось

В Московский регион на следующей неделе начнет поступать холодный воздух из Арктики, самым холодным днем недели может стать среда, сообщает «Российская газета».

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