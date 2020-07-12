Общество
РИАМОАрктическое вторжение ждет Московский регион на следующей неделе
В Московский регион на следующей неделе начнет поступать холодный воздух из Арктики, самым холодным днем недели может стать среда, сообщает «Российская газета».
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с чего всё началось
Среда может стать самым холодным днем на следующей неделе. Как рассказала "Российской газете" заведующая лабораторией Гидрометцентра РФ Людмила Паршина, в этот день через столичный регион будет проходить очередной холодный фронт, начнет поступать воздух из Арктики.Российская газетавчера в 22:42
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Футбол
В «Уфе» опровергли информацию о зараженных коронавирусом футболистах
Результаты тестов на коронавирус, взятые перед матчем с московским "Локомотивом", показали, что все футболисты "Уфы" и персонал клуба здоровы, заявил РИА Новости председатель попечительского совета Ростислав Мурзагулов.
РИА Новости 07:27
Единоборства
Россиянин Ян завоевал титул чемпиона UFC в легчайшем весе
Российский боец смешанного стиля Петр Ян завоевал титул чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легчайшей весовой категории (до 61,2 кг).
Коммерсантъ 00:17
Экономика
Работающим пенсионерам с 1 августа скорректируют выплаты
У работающих пенсионеров в России с 1 августа начнётся корректировка пенсий, что является обязательной ежегодной процедурой, пишет «Российская газета» со ссылкой на Пенсионный фонд России.
RT на русском 04:27
Происшествия
Адвокат Ефремова назвал сумму исковых требований от потерпевших
Защитник актёра Михаила Ефремова Эльман Пашаев рассказал, что потерпевшие по делу о ДТП с участием артиста требуют в исках около 40 миллионов рублей, пишут «Известия».
Ореанда-Новости вчера в 15:02
Политика
В Кремле назвали последствия отказа Киева от Минских соглашений
«Насильно мил не будешь, но выход Украины из минского комплекса мер очевидно не понравится ни Берлину, ни Парижу, ни Москве», – ответил представитель главы государства на вопрос о готовности России к выходу Украины из Минских договоренностей.
Взгляд.ру 08:04
Общество
Новые акции в поддержку Фургала в Хабаровске прошли без задержаний
Несанкционированные акции в Хабаровске в поддержку губернатора Сергея Фургала, арестованного по обвинению в организации убийств, прошли без задержаний.
РБК 04:10
Кино
Том Холланд показал свою «подготовку» к съемкам Uncharted
Производство фильма Uncharted приостановили из-за пандемии новой коронавирусной инфекции.
iReactor вчера в 05:24
Происшествия
«Норникель» сообщил о почти 45 тоннах разлившегося на Таймыре керосина
Интерфакс 06:38
Политика
Путин отверг связь между Крымом и ухудшением отношений Москвы с Киевом
Ухудшение отношений Москвы и Киева «в принципе не связано» с присоединением Крыма к России.
РБК 07:58
Происшествия
В Москве во время свадебного банкета скончалась невеста
В ресторане на юге Москвы во время свадебного застолья погибла невеста, сообщает РЕН ТВ.
Газета.Ru вчера в 18:32
Шоу-бизнес
Экс-супругу Аршавина не узнали на фото после пластической операции
Экс-супруга футболиста Андрея Аршавина Алиса Казьмина решилась на пластическую операцию.
Пятый канал вчера в 23:36
Общество
Редактора телеканала «Царьград» оштрафовали за фейки о коронавирусе
Мировой судья Тверского района Москвы на 120 тысяч рублей оштрафовал главного редактора телеканала "Царьград" Дарью Токареву за две фейковые новости о коронавирусе на сайте канала, сообщили РИА Новости в суде.
РИА Новости 07:46
Политика
Песков: Россия прошла острую фазу коронавируса с наименьшими потерями
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков считает, что России удалось пройти самую острую фазу пандемии коронавируса с наименьшими потерями.
Российская газета 07:42
Политика
«Банально аморален»: советник главы ОП назвал Сенцова приспособленцем
Украинский режиссер Олег Сенцов, который был осужден в РФ за терроризм и помилован президентом Владимиром Путиным – приспособленец.
Украина.ру 05:48
Игры
Появились первые скриншоты предстоящей игры Watch Dogs Legion
Megaobzor.com вчера в 11:46
Политика
Путин рассказал, кто предлагал ему кандидатов на пост премьер-министра
В целом же, по словам главы государства, при решении кадровых вопросов кандидатов на важнейшие посты предлагает "и администрация президента, и, например, лидеры политических партий", с которыми Путин находится в постоянном контакте.
ТАСС 07:58
Политика
Путин высказал отношение к критике в свой адрес
Президент России Владимир Путин высказал отношение к критике в свой адрес. Его слова приводит РИА Новости.
Lenta.ru 06:30
Путешествия
Решение об обмене туристами с Абхазией может появиться в ближайшие дни
Появилась информация, что в ночь с 14 на 15 июля могут принять решение о допуске туристов на местные курорты.
Countryscanner вчера в 15:11
Происшествия
Генпрокуратура объявила причину гибели туристов на перевале Дятлова
Причиной гибели туристов на перевале Дятлова на Северном Урале в 1959 году стала снежная лавина и тот факт, что они не смогли вернуться в палатку, заявил замначальника управления Генпрокуратуры в Уральском федеральном округе Андрей Курьяков.
РИА Новости вчера в 08:26
Общество
В России могут запретить эксплуатацию старых автомобилей на дорогах
Picsnews.net вчера в 11:22
Здоровье
За сутки в Ростовской области коронавирусом заболели 98 человек
По информации Роспотребнадзора на воскресенье, 12 июля, за последние сутки еще у 98 человек на Дону подтверждено инфицирование новой коронавирусной инфекцией COVID-19.
Kursk.com 05:06
Здоровье
В Минздраве оценили риск второй волны эпидемии коронавируса
Вероятность возникновения второй волны эпидемии COVID-19 зависит от соблюдения людьми мер безопасности, заявил главный инфекционист Минздрава Владимир Чуланов.
РИА Новости 06:01
Шоу-бизнес
Балмашева вышла замуж за пасынка, от которого забеременела
История Марины Балмашевой, закрутившей роман с 20-летним пасынком, скандализировала всю Россию.
Вести.Ru 08:15
Гаджеты
Секретные функции смартфонов на Android и iOS назвали в сети
Эксперт проекта НАФИ «Цифровой гражданин» Владимир Гриценко в беседе с агентством «Прайм» назвал несколько секретных «фишек», которые можно без труда отыскать на любом мобильном устройстве.
Live24 03:22
Автоспорт
Грожан стартует с пит-лейна на «Гран-при Штирии»
Пилот «Хааса» Ромен Грожан будет вынужден стартовать с пит-лейна во время «Гран-при Штирии», сообщает Autosport.
Спорт-Экспресс 07:35
Общество
Лукашенко заявил, что белорусы никогда не стояли на коленях
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что его сердце «окончательно и бесповоротно отдано» белорусскому народу.
Коммерсантъ вчера в 19:31
Авто
Китайский JAC сертифицировал конкурента «ГАЗели» в России
Первыми на российском рынке компания из Поднебесной решила сертифицировать пассажирские микроавтобусы на 10, 12, 14 и 16 посадочных мест, включая водительское.
ИА Красная Весна вчера в 18:40
Шоу-бизнес
Звезда Болливуда Амитабх Баччан госпитализирован с коронавирусом
Индийский актер Амитабх Баччан заразился коронавирусом, его госпитализировали.
Коммерсантъ вчера в 16:57