ТАССАрматура и горячий прокат в России подорожали за год более чем вдвоеЦена на арматуру в России с июля 2020 года по июль 2021 года выросла на 111%, до 58 тыс. рублей, а горячий прокат подорожал на 128%, до 71 тыс. рублей.ТАССГорячий прокат подорожал еще сильнее – на 128%.Московский КомсомолецОтходы черного металла выросли в цене на 63% - до 27 тысяч рублей за тонну, а железнорудное сырье – на 128%, до 13 тысяч рублей за тонну.Московский КомсомолецЦены на металл в России за последний год существенно выросли по сравнению с прошлым годом.Московский КомсомолецЧитать далееСвернутьЭкономика сегодняЭкономика сегодняNewInformИА Красная ВеснаПодробнее о событииАрматура и горячий прокат в России подорожали за год более чем вдвоеТАССвчера в 15:19Стоимость арматуры и горячего проката в России выросла за год почти вдвоеNewInform19:21Цены на арматуру и горячий прокат в России выросли за год более чем вдвоеИА Красная Веснавчера в 15:52В России сильно подорожал металлМосковский Комсомолецвчера в 15:47Цена на арматуру в России за год выросла более чем вдвоеКомсомольская правдавчера в 15:38Минпромторг зафиксировал увеличение цены на арматуру в 2021 годуЭкономика сегодня22:30Минпромторг: Рост цен на металлы связан с конъюнктурой мирового рынкаРоссийская газетавчера в 14:16Показать ещёОценить26Поделиться