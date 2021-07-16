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Арматура и горячий прокат в России подорожали за год более чем вдвое

Цена на арматуру в России с июля 2020 года по июль 2021 года выросла на 111%, до 58 тыс. рублей, а горячий прокат подорожал на 128%, до 71 тыс. рублей.
ТАСС
Горячий прокат подорожал еще сильнее – на 128%.
Московский Комсомолец
Отходы черного металла выросли в цене на 63% - до 27 тысяч рублей за тонну, а железнорудное сырье – на 128%, до 13 тысяч рублей за тонну.
Московский Комсомолец
Цены на металл в России за последний год существенно выросли по сравнению с прошлым годом.
Московский Комсомолец

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Арматура и горячий прокат в России подорожали за год более чем вдвое

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