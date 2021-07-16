ТАССАрматура и горячий прокат в России подорожали за год более чем вдвоеУвеличение цен связано с восстановлением мировой экономики, считают в Минпромторге РФ.ТАССЦена на арматуру в России с июля 2020 года по июль 2021 года выросла на 111%, до 58 тыс. рублей, а горячий прокат подорожал на 128%, до 71 тыс. рублей.ТАССКак сообщалось ранее, премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление о введении с 1 августа по 31 декабря 2021 года вывозных пошлин на черные и цветные металлы.ТАССДо конца срока действия пошлин кабмин планирует разработать постоянно действующий механизм по стабилизации цен на металлы и металлопродукцию.ТАССЧитать далееСвернутьПодробнее о событииЦены на арматуру и горячий прокат в России выросли за год более чем вдвоеИА Красная Весна15:52В России сильно подорожал металлМосковский Комсомолец15:47Цена на арматуру в России за год выросла более чем вдвоеКомсомольская правда15:38Арматура и горячий прокат в России подорожали за год более чем вдвоеТАСС15:19Минпромторг: Рост цен на металлы связан с конъюнктурой мирового рынкаРоссийская газета14:16Показать ещёОценить13Поделиться