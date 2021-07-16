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Экономика

Арматура и горячий прокат в России подорожали за год более чем вдвое

Увеличение цен связано с восстановлением мировой экономики, считают в Минпромторге РФ.
ТАСС
Цена на арматуру в России с июля 2020 года по июль 2021 года выросла на 111%, до 58 тыс. рублей, а горячий прокат подорожал на 128%, до 71 тыс. рублей.
ТАСС
Как сообщалось ранее, премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление о введении с 1 августа по 31 декабря 2021 года вывозных пошлин на черные и цветные металлы.
ТАСС
До конца срока действия пошлин кабмин планирует разработать постоянно действующий механизм по стабилизации цен на металлы и металлопродукцию.
ТАСС

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Цены на арматуру и горячий прокат в России выросли за год более чем вдвое

ИА Красная Весна15:52

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Цена на арматуру в России за год выросла более чем вдвое

Комсомольская правда15:38

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Минпромторг: Рост цен на металлы связан с конъюнктурой мирового рынка

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