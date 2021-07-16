Власти Москвы предупредили о регулярных проверках после отмены QR-кодов

Столичные власти будут на регулярной основе проводить проверки кафе и ночных клубов после отмены системы обязательных QR-кодов, которая была введена на фоне распространения коронавирусной инфекции COVID-19.