с чего всё началось

Общество В Москве за время эпидемии более 200 человек нарушили режим карантина «За время развития коронавирусной инфекции в Москве зафиксировано 213 нарушений карантина гражданами, которые на основании оформленного специального согласия должны были находиться на самоизоляции и лечении»,— сообщили министр правительства Москвы, начальник главного контрольного управления Евгений Данчиков журналистам (цитата по «РИА Новости»). 84

Политика Путин провел телефонный разговор с главой Таджикистана Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с коллегой из Таджикистана Эмомали Рахмоном.

Политика Путин сегодня вновь выступит с обращением Президент России Владимир Путин после 15:00 мск выступит с обращением в начале совещания с правительством, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. 837

Шоу-бизнес Ольга Бузова показала внешность будущего ребенка от Манукяна Фото: Ольга Бузова показала внешность будущего ребенка от Манукяна Примечательно, что во время карантина Ольга, как и многие российские знаменитости, стала более активно вести странички в социальных сетях. 18

Энергетика МЭА ожидает падения спроса на нефть до рекордного низкого уровня По оценкам агентства, сокращение спроса на нефть в апреле составит 29 млн баррелей в сутки. Это самый низкий уровень с 1995 года. 28

Общество В Кремле прокомментировали введение пропускного режима в Москве Ранее мэр Москвы подписал указ о введении на территории города спецпропусков на время действия режима самоизоляции для поездок на личном и общественном транспорте, с 15 апреля их наличие стало обязательным. 12

Политика Соловьев назвал статью NYT о Путине «проявлением шизофрении» Телеведущий Владимир Соловьев оценил статью газеты The New York Times (NYT), в которой президента России Владимира Путина обвинили в «развале американского здравоохранения» и «распространении дезинформации о коронавирусе». 368

Здоровье Число бессимптомных случаев коронавируса увеличилось в России Как сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова во время записи передачи Первого канала, симптомы коронавируса в однозначном виде проявляются далеко не у всех. 1,2K

Общество Доктор Комаровский рассказал о риске заражения коронавирусом Знаменитый врач и телеведущий Евгений Комаровский объяснил, почему не все люди заражаются COVID-19 после тесного контакта с больными. 51

Общество 84 регионам выделят более 40 млрд рублей на борьбу с коронавирусом "Речь идет о сумме более 30 миллиардов рублей, которые пойдут не только на перепрофилирование коечного фонда, но и на дооснащение инфекционных коек, чтобы у пациентов, которые туда поступят, были все необходимые условия для лечения", - заявил премьер-министр Михаил Мишустин на президиуме Коориднационного совета по борьбе с заболеванием. 9

Общество Назван последний регион без случаев заражения коронавирусом В России случаи коронавируса выявили в 84 из 85 регионов, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением инфекции. 322

Авто Китайцам дадут деньги на покупку автомобилей Одной из мер станет выдача гражданам субсидий на покупку автомобилей до 1,4 тыс. долларов, пишет CNN со ссылкой на представителей отрасли. 10

Общество В Омске ужесточат наказания за нарушения режима самоизоляции БУРКОВ подчеркнул, что если ранее власти штрафовали только нарушителей домашнего карантина (то есть, например, людей, вернувшихся из других стран), то теперь, когда омичи, вдохновленные потеплением, массово высыпали на улицу, по-видимому, придется ужесточить систему наказания в отношении людей, передвигающихся по городу без пропусков и экстренной причины. 48

Происшествия В Саратовской области коронавирусом заразились медработники Напомним, в селе Вязовка зарегистрировано 4 случая заболевания коронавирусной инфекцией, в Саратовской области - 56.

Кино Сэм Рэйми подтвердил, что снимет «Доктора Стрэнджа 2» Рэйми имеет в виду момент в фильме с Тоби Магуайером, когда редактор The Daily Bugle Джей Джеймсон пытается придумать, как в СМИ назвать нового злодея Отто Октавиуса.

Политика Российские дипломаты начали выяснять роль США в сносе памятника Коневу Посольство России в США выясняет, какую роль играла американская компания Squire Patton Boggs в сносе памятника маршалу Коневу в начале апреля в Праге. 282

Технологии Apple рассекретила данные о передвижениях россиян Информация о передвижении россиян на общественном транспорте не представлена, так как в России эта функция не работает. 15

Общество 108 человек заразились коронавирусом в Ленобласти за сутки Роспотребнадзор по Ленинградской области сегодня, 15 апреля, сообщает о 108 (уточнено) новых подтвержденных случаях заболевания коронавирусом. (В том числе — 88 мигрантов в хостеле во Всеволожском районе). 26

Здоровье Доктор Мясников рассказал о нападениях на пациентов с коронавирусом Врач и телеведущий Александр Мясников сообщил, что в палатах российских больниц происходят столкновения между пациентами с подтвержденным коронавирусом и больными с другими диагнозами. 24