Армия и оружие
КоммерсантъАрмейских генералов лишат каракулевых шапок
На документ обратила внимание «Русская служба BBC». Нововведения лишают генералов и адмиралов, а также полковников и капитанов I ранга Вооруженных сил России права носить шапки из каракуля черного и серого цвета с козырьком. Теперь им будут положены аналогичные по форме меховые головные уборы.
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Общество
Немецкие врачи фотографируются голыми в знак протеста
Rusvesna.su 08:54
Происшествия
В Подмосковье задержали полицейских по подозрению в сбыте наркотиков
Как сообщили ТАСС в пресс-службе Главного следственного управления СК по Московской области, 27 апреля у задержанного в Щелкове сотрудника полиции при личном досмотре изъяли мобильный телефон с фотографиями тайников-закладок с наркотиками.
ТАСС 11:40
Кино
К премии «Оскар» впервые допустят показанные онлайн фильмы
vtomske.ru 01:25
Кино
Продолжение сериала «Диверсант» покажет Первый канал
Диверсанты отправляются на задание вдвоем.
ИА InterMedia вчера в 06:29
Происшествия
Начальника нижегородского УГИБДД Павла Ржевского нашли мертвым
Руководитель УГИБДД по Нижегородской области Павел Ржевский найден мертвым, назначена служебная проверка.
ТАСС 12:21
Политика
Глава дипломатии ЕС оценил возможность улучшения отношений с Россией
Ранее в российском МИДе заявляли, что политика ЕС в отношении России, основанная на «пяти принципах», препятствует улучшению диалога.
РБК 17:00
Общество
СКР проверяет публикации о двойном гражданстве у сенатора Мизулиной
Следственный комитет России (СКР) начал проверку в связи с публикациями о якобы наличии двойного гражданства у члена Совета Федерации Елены Мизулиной.
Коммерсантъ 13:13
Происшествия
Дмитрий Захарченко пропал в «Кремлевском централе»
Коммерсантъ 10:19
Здоровье
Мясников рассказал об уникальном пациенте с COVID-19
Состояние пациентов, больных коронавирусом, может очень резко ухудшаться, заявил главврач московской городской больницы № 71 Александр Мясников в эфире Соловьев Live.
РИА Новости 11:14
Общество
«Аэрофлот» предложил ваучеры вместо возврата денег за билеты
Вместо возврата денег пассажиру можно предлагать сертификат на срок до трех лет, говорится в письме Савельева.
Prooren.ru 06:07
Армия и оружие
МИД: США хотят стереть грань между различными видами ядерного оружия
Необходимость разработки и развертывания ядерного оружия малой мощности подается как реакция США на "усиление глобальных угроз", в первую очередь "наращивание ядерного потенциала России и Китая".
РИА Новости 10:18
Кино
Умер индийский актёр Ирфан Кхан
RT на русском 09:54
Здоровье
Советник правительства Италии назвал причину вспышки COVID-19 в стране
Коронавирус прикрылся гриппом Крупный масштаб эпидемии коронавируса COVID-19 в Италии объясняется тем, что вирус проник в страну еще в начале зимы, но обнаружить его на ранних стадиях помешала вспышка гриппа.
РБК 17:00
Общество
Роскомнадзор начал блокировку мобильного приложения iHerb
Напомним, как сообщал журнал «Компания», Ульяновский областной суд потребовал от владельца iHerb удалить мобильное приложение для российских пользователей.
Компания 16:49
Общество
В Москве умерли еще 65 пациентов с коронавирусом
В Москве за сутки умерли еще 65 пациентов с подтвержденным коронавирусом, сообщает оперативный штаб. У всех была подтверждена пневмония.
РБК 17:01
Футбол
Министерство труда Германии одобрило проведение футбольных матчей без зрителей
Министерство труда и социальных вопросов Германии подтвердило, что концепция проведения футбольных матчей первой и второй Бундеслиги без зрителей, которую подготовила Немецкая футбольная лига (DFL), соответствует нормам по охране труда.
Bookmaker-ratings.ru 16:53
Общество
Снятие ограничений в Москве начнется со строителей
Смягчение ограничений, введенных в Москве на фоне коронавируса, начнется со строительной отрасли, сообщил в ходе брифинга в информационном центре по ситуации с COVID-19 заммэра столицы Владимир Ефимов.
Интерфакс 10:28
Армия и оружие
Пентагон опубликовал видеоролики с НЛО
«Наблюдаемые на видеозаписях воздушные явления по-прежнему характеризуются как неопознанные», — говорится в заявлении Пентагона.
Известия 27 апреля в 15:21
Общество
В Петербурге рассказали о правилах поездок на дачи в соседние регионы
В правительстве Петербурга рассказали, какие правила нужно соблюдать, если жители города хотят отправиться на майские праздники за пределы Ленинградской области.
FlashNord 10:45
Армия и оружие
Два бомбардировщика ВКС РФ выполнили полет над Балтийским морем
Москва, 29 апреля 2020, 05:15 — REGNUM Плановый полет над нейтральными водами Балтийского моря осуществили два стратегических бомбардировщика-ракетоносца Ту-160 ВКС России, 29 апреля сообщает пресс-служба Министерства обороны РФ.
REGNUM вчера в 22:15
Здоровье
В правительстве Дагестана рассмотрели вопросы распределения СИЗ
В среду, 29 апреля, в правительстве РД в режиме ВКС под руководством премьер-министра Дагестана Артема Здунова были рассмотрены вопросы распределения приобретенных средств индивидуальной защиты.
Зори Табасарана 11:09
Общество
Россиянам с двойным гражданством разрешили выехать из страны
Россиянам, у которых есть второе гражданство или вид на жительство за рубежом, разрешат покинуть страну, следует из размещенного на сайте правительства документа.
РИА Новости 15:56
Космос
Роскосмос приостановил создание космического ядерного буксира
РИА Новости вчера в 18:20
Энергетика
Цена июньского фьючерса нефти Brent достигла $23 за баррель
Стоимость июньских фьючерсов на нефть марки Brent достигла $23 за баррель.
Известия 09:53