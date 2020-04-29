Армия и оружие

КоммерсантъКоммерсантъАрмейских генералов лишат каракулевых шапок

На документ обратила внимание «Русская служба BBC». Нововведения лишают генералов и адмиралов, а также полковников и капитанов I ранга Вооруженных сил России права носить шапки из каракуля черного и серого цвета с козырьком. Теперь им будут положены аналогичные по форме меховые головные уборы.
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Генералы и полковники могут сменить каракулевые шапки на меховые

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