Армия и оружие

КоммерсантъКоммерсантъАрмейских генералов лишат каракулевых шапок

На документ обратила внимание «Русская служба BBC». Нововведения лишают генералов и адмиралов, а также полковников и капитанов I ранга Вооруженных сил России права носить шапки из каракуля черного и серого цвета с козырьком. Теперь им будут положены аналогичные по форме меховые головные уборы.
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Генералы и полковники могут сменить каракулевые шапки на меховые

Российская газета11:24

Армейских генералов в России планируют лишить каракулевых шапок

Эхо Москвы09:33

BBC: Путин лишит армейских генералов каракулевых шапок. Их оставят Росгвардии

URA.Ru00:59

Минобороны предложило лишить армейских генералов каракулевых шапок

РБК08:02

Путину предложили лишить армейских генералов каракулевых шапок

Lenta.ru05:30

Армейским генералам решили поменять форму

Взгляд.ру02:03

Армейских генералов лишат каракулевых шапок

Коммерсантъ09:08
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Автоматически обработано 7170 источников, обновлено в 19:19, Ашберн
Происшествия

123 случая коронавируса подтверждены в Иркутской области

Как сообщает оперативный штаб, по данным на вечер 29 апреля, в Иркутской области подтверждено 123 случая заболевания коронавирусной инфекцией.
SIA.ru 09:09
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МИД: США хотят стереть грань между различными видами ядерного оружия

США всячески пытаются стереть грань между нестратегическим и стратегическим ядерным оружием, это ведет к росту угрозы ядерного конфликта, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
РИА Новости 10:18
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Общество

Губернатор ослабил ограничения из-за коронавируса в Алтайском крае

В среду, 29-го апреля, губернатором Алтайского края Виктором Томенко внесены некоторые изменения в указ №44 о мерах по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19.
Ugpressa.ru 14:35
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Здоровье

Глава Минздрава предупредил о «коварстве» коронавируса

Глава Минздрава Михаил Мурашко в эфире канала "Россия-24" рассказал о "коварности" новой коронавирусной инфекции.
Газета.Ru 15:36
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Наука

Назван лучший материал для медицинских масок

МИР 24 08:12
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Здоровье

Советник правительства Италии назвал причину вспышки COVID-19 в стране

Коронавирус прикрылся гриппом Крупный масштаб эпидемии коронавируса COVID-19 в Италии объясняется тем, что вирус проник в страну еще в начале зимы, но обнаружить его на ранних стадиях помешала вспышка гриппа.
РБК 17:00
Здоровье

Депздрав опроверг сведения об отказах москвичкам в абортах

Ранее в СМИ сообщалось, что столичные государственные больницы предлагают женщинам перенести аборты на более поздний срок.
Вечерняя Москва 13:50
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Здоровье

COVID-19 вызывает у детей редкий и смертельный синдром Кавасаки

Врачи северной Италии, одном из наиболее пострадавших от коронавируса регионов мира, сообщают об очень большом количестве детей в возрасте до 9 лет с тяжелыми случаями заболевания, напоминающего синдром Кавасаки.
Новые Известия вчера в 14:02
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Игры

Получить бесплатные игры в Epic Games Store теперь будет сложнее

В онлайн-магазине Epic Games Store изменилась политика предоставления бесплатных игр.
Российская газета 06:33
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Шоу-бизнес

Эпический провал: Кайли Дженнер высмеяли за слишком заметный фотошоп

«Бассейн аж скривило», «С такими деньгами можно было нанять профессионального ретушера», «Эпический провал», — посмеялись подписчики.
Popcornnews.ru 10:40
Общество

Россиянам с двойным гражданством разрешили выехать из страны

Россиянам, у которых есть второе гражданство или вид на жительство за рубежом, разрешат покинуть страну, следует из размещенного на сайте правительства документа.
РИА Новости 15:56
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Общество

Режим КТО ввели в Екатеринбурге

Известия 18:58
Финансы

Курс доллара опустился ниже 73 рублей

Последний раз курс опускался ниже 73 рублей 14 апреля. В 23:33 по мск курс доллара достиг 73,07 рублей, курс евро - 79,45 рублей.
Газета.Ru 16:52
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Армия и оружие

Морпехи США высадились на саудовских островах в Персидском заливе

С 20 апреля военные США проводят учения на островах Каран и Курайн. Морпехи США высадились на саудовских островах в Персидском заливе.
Piter.tv вчера в 06:27
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Общество

«Антикоронавирусные» меры продолжат действовать с 1 по 11 мая

Согласно документу период с 6 по 8 мая включительно является нерабочим с сохранением за работниками заработной платы.
Гарант 03:10
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Общество

В Петербурге продлили ограничительные меры из-за коронавируса

Ограничительные меры, введенные ранее в Санкт-Петербурге в рамках режима повышенной готовности из-за угрозы распространения новой коронавирусной инфекции, продлили до 12 мая, жителям рекомендовали носить защитные маски, говорится в постановлении городского правительства.
РИА Новости 15:06
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Кино

Первый канал покажет продолжение сериала «Диверсант»

Inc-news.ru вчера в 14:57
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Общество

Роскомнадзор заблокировал сайт журнала о здравоохранении

Роскомнадзор заблокировал сайт журнала о здравоохранении Vademecum.
Lenta.ru вчера в 18:08
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Политика

Армия Хафтара объявила о приостановке боевых действий

Триполи, 30 апреля 2020, 00:28 — REGNUM Ливийская национальная армия (ЛНА) маршала Халифы Хафтара прекращает ведение боевых действий в Ливии, заявил официальный представитель ЛНА Ахмед аль-Мисмари, передает телеканал Al Hadath.
REGNUM 17:28
Общество

В США начались массовые закупки мешков для трупов

Представители агентства заявили, что процесс покупки был начат, для того чтобы увеличить запасы мешков для тел и их производство на будущее, исходя из количества, которое может понадобится в «худшем» случае.
Lenta.ru 18:13
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Космос

Рогозин захотел еще больше денег на «Ангару» из-за SpaceX

Один из пользователей Twitter призвал Рогозина обратить внимание на самарский Ракетно-космический центр (РКЦ) «Прогресс», который производит ракеты семейства «Союз-2» и работает над перспективным «Союз-5» — российским ответом на американский Falcon 9. Ранее в апреле Рогозин объяснил нежелание госкорпорации сотрудничать со SpaceX тем обстоятельством, что последняя поддерживает Пентагон.
Lenta.ru 27 апреля в 06:19
Общество

Песков надеется, что Россия вышла на плато по коронавирусу

Отвечая на вопрос, произошел ли сейчас выход на плато, представитель Кремля заметил, что "можно робко на это надеяться, все-таки лучше быть оптимистами".
ТАСС 18:53
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Общество

Подмосковье вышло на плато по коронавирусу

Губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что регион вышел на плато по количеству заражений COVID-19.
BFM.ru 10:45
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Политика

Премьер Чехии не видит необходимости в высылке российского посла

Ситуация в отношениях с Россией, связанная с обвинениями в адрес Москвы в подготовке покушения на пражских политиков, не требует выдворения из Чехии российского посла, заявил премьер Андрей Бабиш.
Коммерсантъ 04:57
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Происшествия

Мэр иркутского города рассказал о подозреваемых в поджоге леса

Известия 12:22
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Армия и оружие

Два бомбардировщика ВКС РФ выполнили полет над Балтийским морем

Москва, 29 апреля 2020, 05:15 — REGNUM Плановый полет над нейтральными водами Балтийского моря осуществили два стратегических бомбардировщика-ракетоносца Ту-160 ВКС России, 29 апреля сообщает пресс-служба Министерства обороны РФ.
REGNUM вчера в 22:15
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Здоровье

Кардиолог назвал вероятные последствия пандемии коронавируса

Директор клиники госпитальной терапии имени А.А. Остроумова Сеченовского университета врач-кардиолог Юрий Беленков оценил вероятные последствия пандемии касательно здоровья россиян.
RT на русском вчера в 07:13
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Происшествия

Бывший полковник-миллиардер Захарченко пропал в московском СИЗО

Lenta.ru 11:37
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Политика

На Украине намерены помешать завершению проекта «Северный поток — 2»

Макогон добавил, что завершение строительства «Северного потока — 2» приведёт к потере оставшихся 50 млрд куб. м.
RT на русском 06:44
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Происшествия

Вертолет НАТО пропал с радаров над Ионическим морем

Lenta.ru 14:51
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