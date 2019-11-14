Общество

RuNews24.ruRuNews24.ruАрмен Джигарханян госпитализирован в тяжелом состоянии

Народного артиста СССР доставили в реанимационное отделение одной из столичных больниц. Об этом сообщает Telegram-канал Mash. По данным источника, состояние 84-летнего Армена Джигарханяна ухудшилось из-за обострения хронических заболеваний на фоне затяжной пневмонии.
Читать в источнике
Комментировать18

Подробнее о событии

Друг Армена Джигарханяна ответил на сообщения о госпитализации режиссера

РБК10:07

Друг Джигарханяна опроверг сообщения о том, что актер попал в реанимацию

РИА Новости09:50

В театре опровергли, что Джигарханян находится в крайне тяжёлом состоянии

Life.ru10:46

Джигарханян проходит обследование в одной из клиник Москвы

ТАСС09:43

«С ним все в порядке»: представитель Джигарханяна ответил на госпитализацию артиста

Телеканал 360°09:41

Армен Джигарханян экстренно госпитализирован

URA.Ru09:30

Госпитализацию Джигарханяна опровергли

Газета.Ru10:00
Показать все источники
Автоматически обработано 7055 источников, обновлено в 18:59, Вашингтон
Армия и оружие

Украинский адмирал пожаловался на российские «Калибры» в Черном море

РИА Новости 18:01
Общество

Россия, Индия и Китай работают над аналогом SWIFT

Россия, Китай и Индия ведут работу над созданием альтернативы межбанковской системе SWIFT для упрощения торговли со странами, в отношении которых действуют санкции США.
Век 08:50
Политика

Полномочия ректоров МГУ и СПБГУ предложили продлевать неограниченно

Депутаты Государственной думы предложили продлевать полномочия ректоров лучших вузов России — МГУ и СПБГУ — более двух раз.
Политика Сегодня 07:20
Здоровье

Скворцова сообщила о снижении смертности от инсультов и инфарктов

Министр здравоохранения Вероника Скворцова рассказала об уменьшении смертности от инсультов и инфарктов.
Газета.Ru 16:17
Кино

Кристен Стюарт настояла на роли лесбиянки в «Ангелах Чарли»

Телепрограмма вчера в 00:36
Политика

Путин призвал БРИКС инициативно занимать лидирующие позиции в ООН

Более инициативно брать лидирующие роли в Организации Объединенных Наций призвал страны-члены БРИКС президент России Владимир Путин 14 ноября, выступая на саммите организации в Бразилии.
Красная весна 10:29
Политика

В США пообещали отказаться от российских «Союзов» до лета 2020 года

Соединённые Штаты перестанут использовать российские космические корабли «Союз» для отправки астронавтов в космос в первой половине 2020 года, заявил 14 ноября вице-президент США Майкл Пенс во время посещения Исследовательского центра имени Эймса в Калифорнии.
REGNUM 18:04
Кино

Киану Ривз появится в третьем полнометражном фильме о Губке Бобе

Политическая Экспертиза 17:39
Происшествия

Жертвами стрельбы в школе в Калифорнии стали два человека

Газета.Ru 16:37
Политика

Путин рассказал о «полном контакте» с Зеленским и возможности встречи

Владимир Путин во время выступления рассказал, что у него вызвали недоумения слова главы Министерства иностранных дел Украины Вадима Пристайко о возможности выхода из минских соглашений.
Вести.Ru 14:59
Авто

Во время краш-тестов Euro NCAP разбил четыре новинки автопрома

В рамках краш-теста Euro NCAP три кроссовера завоевали пять звезд: Mazda CX-30, Mercedes GLB и Ford Explorer.
Дни24 вчера в 07:22
Шоу-бизнес

Анастасия Волочкова поделилась рецептом напитка для похудения

Популярная российская балерина Анастасия Волочкова рассказала о рецепте напитка для похудения.
Актуальные Новости 02:37
Политика

Путин назвал незаконным присутствие США в Сирии

Россия не считает легитимным присутствие американских военных в Сирии, заявил 14 ноября президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции по итогам саммита БРИКС.
Известия 16:42
Происшествия

В Москве застрелили чемпиона мира по тайскому боксу Боляна

Трехкратный чемпион мира по тайскому боксу Ашот Болян был убит в среду вечером в Москве.
РБК 03:00
Армия и оружие

Израильская армия: из Газы в сторону Израиля выпустили около 450 ракет

Около 450 ракет выпущены в сторону Израиля из сектора Газа с начала последнего обострения примерно за 50 часов, сообщил пресс-секретарь армии обороны Израиля Йонатан Конрикус.
РИА Новости 04:06
Политика

Госдума нашла попытки иностранного вмешательства в 19 регионах

Ранее Пискарев уже сообщал, что в комиссию Госдумы по расследованию фактов вмешательства во внутренние дела РФ из регионов поступают материалы о деятельности иностранных НКО, призывающих к нарушению российского законодательства, и думская комиссия намерена разобраться в представленных материалах.
РИА Новости 12:27
Общество

Instagram начал скрывать лайки во всем мире

Многие пользователи Instagram во всем мире, начиная с сегодняшнего дня, перестанут видеть количество лайков под публикациями.
Lenta.ru 13:36
Происшествия

Студент оставил послание перед стрельбой в колледже в Благовещенске

Студент Амурского колледжа строительства и жилищно-коммунального хозяйства в Благовещенске Данил Засорин оставил аудиопослание перед тем, как сегодня устроить стрельбу в вузе.
Коммерсантъ 07:46
Происшествия

Задержан житель Нефтекумска, напавший на детей и учительницу с ножом

В Нефтекумске задержан 63-летний мужчина, которого подозревают в нападении с ножом на детей и учительницу на детской площадке.
Интерфакс 08:52
Политика

Лукашенко поручил подсчитать стоимость белорусских услуг для РФ

Ранее News.ru писал, что Александр Лукашенко поручил изменить договор с Россией об охране границы.
News.ru 06:01
Здоровье

Мать девочки из США с пятном на лице рассказала о результатах операций

Пока о результатах операции по удалению родимого пятна с лица девочки Луны Феннер из США говорить рано, заявила 14 ноября мать ребёнка Кэрол Феннер в интервью «360».
REGNUM 14:14
Транспорт

Из-за метели на Сахалине закрыли две дороги и отложили авиарейсы

РИА Сахалин-Курилы 17:51
Происшествия

Коллеги историка Соколова оплатили ему адвоката

Адвокат историка Олега Соколова, обвиняемого в убийстве Анастасии Ещенко, Александр Почуев рассказал, что гонорар ему заплатили коллеги доцента.
RT на русском 16:54
Гаджеты

Motorola представила складной RAZR с гибким экраном

Motorola официально представила первый в своей линейке складной смартфон с непрерывным, сгибаемым посередине экраном.
Вести.Хайтек 00:14
Общество

Владелец зоопарка в Крыму намерен раздать либо усыпить 30 медведей

ТАСС 15:00
Космос

Завершение строительства российского сегмента МКС вновь отложили

Запуск научно-энергетического модуля - последнего необходимого для завершения строительства российского сегмента МКС - отложен на год, следует из фотографии выступления генерального директора Ракетно-космической корпорации "Энергия" Николая Севастьянова, опубликованной на сайте корпорации.
РИА Новости 17:02
Наука

Сахар оказывает очень сильное влияние на воспаление в кишечнике

«Употребление в пищу продуктов с высоким содержанием сахара и снижение потребления клетчатки приводит к увеличению популяции вредных микробов, таких как кишечная палочка, которые связаны с воспалением и дефектным иммунным ответом», - констатировала ученый.
MedikForum.ru 13:36
Происшествия

В Корсакове во время циклона затопило порт

АСТВ 18:25
Общество

Семья Петрова решила продать «Рольф»

Кипрская компания Delance Limited, контролируемая семьей основателя автодилера "Рольф" Сергея Петрова, изучает возможность его продажи.
Газета.Ru 13:23
Экономика

Средний срок ипотеки в России вырос на два года

«Средний срок ипотечного кредита, выданного в третьем квартале 2019 года, составил 195 месяцев (16 лет и три месяца), что почти на два года (22 месяца) превышает показатель 2018 года», — говорится в сообщении.
Известия вчера в 21:35
ещё по теме
Армен Джигарханян
Актёр
Советский, российский и армянский актёр, театральный режиссёр и педагог. Народный артист СССР. Лауреат двух Государственных премий Армянской ССР. Один из основателей, президент и художественный руководитель Московского драматического театра под руководством Армена Джигарханяна с 1996 года.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное