Общество
RuNews24.ruАрмен Джигарханян госпитализирован в тяжелом состоянии
Народного артиста СССР доставили в реанимационное отделение одной из столичных больниц. Об этом сообщает Telegram-канал Mash. По данным источника, состояние 84-летнего Армена Джигарханяна ухудшилось из-за обострения хронических заболеваний на фоне затяжной пневмонии.
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