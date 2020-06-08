Шоу-бизнес
ИзвестияАрмен Джигарханян снова попал в больницу
Состояние Джигарханяна резко ухудшилось в октябре 2017 года. Артист попал в больницу, после чего заявил, что «много боли» ему причинила Виталина Цымбалюк-Романовская, с которой он на тот момент разводился.
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«Инсульта у него нет»: друг рассказал, почему Джигарханян оказался в больнице
Комсомольская правда06:15
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Шоу-бизнес
Панин прокомментировал сообщения о скандале на похоронах Кокшенова
Ореанда-Новости вчера в 11:52
Экономика
В России могут вернуть индексацию пенсий работающим пенсионерам
Законопроект о возврате индексации пенсий работающим пенсионерам внесли в Госдуму парламентарии от ЛДПР, сообщили в пресс-службе одного из авторов инициативы, главы комитета Госдумы по труду и соцполитике Ярослава Нилова.
Газета.Ru 05 июня в 11:48
Общество
В Москве с 9 июня отменят режим самоизоляции и пропуска
Мэр Москвы Сергей Собянин в понедельник подписал указ об отмене с 9 июня режима самоизоляции, пропускного режима, а также о снятии большинства ограничений в столице в три этапа: с 9, 16 и 23 июня.
Интерфакс 07:22
Культура
Первый канал объяснил показ протестов в США в финале «Брата 2»
Первый канал заявил, что показ кадров с проходившими недавно акциями протеста и погромами в США под песню «Гудбай, Америка» никак не связан с титрами фильма «Брат 2», которые не транслировались.
Lenta.ru 05:08
Авто
Первые изображения обновленной BMW M5 появились в Сети
Российские художники опубликовали изображения нового BMW M5, созданные на базе нового 5-Series.
32CARS.ru вчера в 13:52
Общество
Россиянам разрешили выезжать из страны
Правительство России позволило жителям страны выезжать за рубеж для ухода за больными родственниками, работы, учебы и лечения, сообщил глава кабмина РФ Михаил Мишустин, открывая заседание президиума координационного совета по борьбе с коронавирусной инфекцией.
Газета.Ru 08:40
Политика
США отказались предоставлять информацию по делу Boeing MH17
США не смогут предоставить дополнительные данные по делу о сбитом в Донбассе летом 2014 года Boeing MH17.
Lenta.ru 05:41
Космос
NASA: Доставлять космонавтов на МКС России придется на кораблях SpaceX
Для доставки космонавтов на орбиту Россия будет вынуждена использовать корабли SpaceX.
Росбалт вчера в 01:29
Политика
В Армении сменили руководство силовых ведомств
Премьер-министр Армении Никол Пашинян сменил руководство нескольких силовых ведомств страны.
Lenta.ru 08:23
Происшествия
Стрелявший в Москве из окна мужчина умер в больнице
Следственный комитет России (СКР) сообщил о смерти мужчины, который вечером 7 июня открыл огонь по прохожим из окна.
Коммерсантъ 03:39
Политика
Путин подписал закон о едином регистре сведений о населении России
Российский лидер Владимир Путин подписал закон о создании единого регистра, который будет содержать сведения о населении России.
RT на русском 08:04
Политика
Захарова получила высший дипломатический ранг посла
Президент Владимир Путин присвоил официальному представителю МИД России Марии Захаровой ранг чрезвычайного и полномочного посла — это высший дипломатический ранг.
Коммерсантъ 07:15
Футбол
Спортивный директор «Наполи» прокомментировал интерес к Азмуну
Спортивный директор «Наполи» Кристиано Джунтоли прокомментировал информацию о том, что итальянский клуб проявляет интерес к нападающим Сердару Азмуну («Зенит»), Луке Йовичу («Реал»), Виктору Осимхену («Лилль») и Эвертону («Гремио»).
Metaratings 04:21
Общество
В России готовятся к открытию туристического сезона
Руководители регионов совместно с Роспотребнадзором и Ростуризмом должны до 15 июня подготовить планы по открытию туристического сезона, сообщил вице-премьер Дмитрий Чернышенко.
РИА Новости 04:43
Общество
Фитнес-клубы и бассейны откроются в Москве с 23 июня
Ограничения на работу спортивной индустрии в Москве будут сняты 23 июня. Об этом сообщает официальный сайт мэра города Сергея Собянина.
РБК 08:15
Армия и оружие
Россия следит за учениями НАТО в Балтийском море
Балтийский флот России наблюдает за ходом учений стран-участниц альянса НАТО в Балтийском море Baltops-2020.
Газета.Ru 08:50
Политика
Путин осведомлен о снятии передачи Михалкова с эфира «России 24»
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин осведомлен о ситуации со снятием передачи Никиты Михалкова "Бесогон" с эфира "России 24", передает корреспондент "Газеты.Ru".
Газета.Ru 06:02
Шоу-бизнес
Бойфренд дочки Ивана Урганта принес извинения всем, кого он обидел
Остался ли доволен подобными извинениями Иван Ургант пока неизвестно.
Телепрограмма вчера в 13:43
Общество
Портал сообщил о видевших военные самолеты в небе в день крушения MH17
В день крушения пассажирского Boeing 777 «Малайзийских авиалиний» в 2014 году как минимум два человека заметили военные самолеты в небе, видеозапись с их рассказами опубликована в YouTube-канале проекта Bonanza Media, внимание на нее обратил ТАСС.
РБК 02:24
Происшествия
Экс-дознавательница из Уфы раскрыла новые детали изнасилования
Потерпевшая по делу о групповом изнасиловании, экс-дознавательница из Уфы Гульназ Фатхисламова рассказала о деталях преступления, жертвой которого она стала.
Газета.Ru вчера в 11:14
Футбол
Бранислав Иванович покинет «Зенит» по окончании сезона
Сербский защитник Бранислав Иванович уйдёт из «Зенита» в конце сезона. Об этом сообщает Sportski žurnal.
78.ru 06:15
Армия и оружие
Китай перебрасывает тысячи военных на границу с Индией
Рамблер вчера в 10:34
Общество
Режим самоизоляции в Самарской области продлен до 16 июня
Режим самоизоляции в Самарской области из-за угрозы распространения коронавируса продлили до 16 июня.
ТАСС 06:32
Шоу-бизнес
Лера Кудрявцева тепло поздравила мужа с медной свадьбой
В народе говорят «медная» свадьба. 👰🏼 Мой любимый человек @igor_makarov25. ❤️❤️❤️ Спасибо, родной, за все, люблю, 😍 — написала телеведущая.
Летидор 04:30
Здоровье
В России вакцинация от гриппа начнется в августе
В условиях пандемии коронавируса COVID-19 массовая вакцинация россиян от гриппа может начаться в этом году раньше запланированного срока, уже в августе, сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко.
Коммерсантъ 06 июня в 09:53
Технологии
Компания TSMC ускоряет освоение производства технологий 2-нм
Компания TSMC работает для более быстрого освоения производства в соответствии с технологией 2-нм.
Дни24 09:09
Шоу-бизнес
Норкин опубликовал фото с похорон супруги
Телеведущий Андрей Норкин опубликовал фото с похорон своей супруги Юлии, которая вела программу на радио «Комсомольская правда».
News.ru 06 июня в 14:51
Общество
Минтранс назвал две задачи перед возобновлением полетов за рубеж
В Минтрансе отметили, что называть дату возобновления полетов отечественных авиакомпаний за рубеж сейчас еще рано.
РБК 08:20