Шоу-бизнес

ИзвестияИзвестияАрмен Джигарханян снова попал в больницу

Состояние Джигарханяна резко ухудшилось в октябре 2017 года. Артист попал в больницу, после чего заявил, что «много боли» ему причинила Виталина Цымбалюк-Романовская, с которой он на тот момент разводился.
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«Нельзя менять сиделок»: Цымбалюк обвинила родственников Джигарханяна в ухудшившемся самочувствии режиссера

Телепрограмма08:30

Армена Джигарханяна госпитализировали

ТАСС04:55

Армен Джигарханян попал в больницу

Интерфакс05:25

«Инсульта у него нет»: друг рассказал, почему Джигарханян оказался в больнице

Комсомольская правда06:15

Выяснились подробности состояния Армена Джигарханяна

7Дней.ру07:30

Армен Джигарханян попал в реанимацию с инсультом

StarHit.ru04:36

Друг Джигарханяна опроверг информацию об инсульте у артиста

Говорит Москва06:00
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Шоу-бизнес

Панин прокомментировал сообщения о скандале на похоронах Кокшенова

Ореанда-Новости вчера в 11:52
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Экономика

В России могут вернуть индексацию пенсий работающим пенсионерам

Законопроект о возврате индексации пенсий работающим пенсионерам внесли в Госдуму парламентарии от ЛДПР, сообщили в пресс-службе одного из авторов инициативы, главы комитета Госдумы по труду и соцполитике Ярослава Нилова.
Газета.Ru 05 июня в 11:48
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Общество

В Москве с 9 июня отменят режим самоизоляции и пропуска

Мэр Москвы Сергей Собянин в понедельник подписал указ об отмене с 9 июня режима самоизоляции, пропускного режима, а также о снятии большинства ограничений в столице в три этапа: с 9, 16 и 23 июня.
Интерфакс 07:22
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Культура

Первый канал объяснил показ протестов в США в финале «Брата 2»

Первый канал заявил, что показ кадров с проходившими недавно акциями протеста и погромами в США под песню «Гудбай, Америка» никак не связан с титрами фильма «Брат 2», которые не транслировались.
Lenta.ru 05:08
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Авто

Первые изображения обновленной BMW M5 появились в Сети

Российские художники опубликовали изображения нового BMW M5, созданные на базе нового 5-Series.
32CARS.ru вчера в 13:52
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Общество

Россиянам разрешили выезжать из страны

Правительство России позволило жителям страны выезжать за рубеж для ухода за больными родственниками, работы, учебы и лечения, сообщил глава кабмина РФ Михаил Мишустин, открывая заседание президиума координационного совета по борьбе с коронавирусной инфекцией.
Газета.Ru 08:40
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Политика

США отказались предоставлять информацию по делу Boeing MH17

США не смогут предоставить дополнительные данные по делу о сбитом в Донбассе летом 2014 года Boeing MH17.
Lenta.ru 05:41
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Космос

NASA: Доставлять космонавтов на МКС России придется на кораблях SpaceX

Для доставки космонавтов на орбиту Россия будет вынуждена использовать корабли SpaceX.
Росбалт вчера в 01:29
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Армия и оружие

Россия возобновит производство ракет «Рокот» без Украины

Известия 06:22
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Политика

В Армении сменили руководство силовых ведомств

Премьер-министр Армении Никол Пашинян сменил руководство нескольких силовых ведомств страны.
Lenta.ru 08:23
Происшествия

Стрелявший в Москве из окна мужчина умер в больнице

Следственный комитет России (СКР) сообщил о смерти мужчины, который вечером 7 июня открыл огонь по прохожим из окна.
Коммерсантъ 03:39
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Политика

Путин подписал закон о едином регистре сведений о населении России

Российский лидер Владимир Путин подписал закон о создании единого регистра, который будет содержать сведения о населении России.
RT на русском 08:04
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Политика

Захарова получила высший дипломатический ранг посла

Президент Владимир Путин присвоил официальному представителю МИД России Марии Захаровой ранг чрезвычайного и полномочного посла — это высший дипломатический ранг.
Коммерсантъ 07:15
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Футбол

Спортивный директор «Наполи» прокомментировал интерес к Азмуну

Спортивный директор «Наполи» Кристиано Джунтоли прокомментировал информацию о том, что итальянский клуб проявляет интерес к нападающим Сердару Азмуну («Зенит»), Луке Йовичу («Реал»), Виктору Осимхену («Лилль») и Эвертону («Гремио»).
Metaratings 04:21
Общество

В России готовятся к открытию туристического сезона

Руководители регионов совместно с Роспотребнадзором и Ростуризмом должны до 15 июня подготовить планы по открытию туристического сезона, сообщил вице-премьер Дмитрий Чернышенко.
РИА Новости 04:43
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Общество

Фитнес-клубы и бассейны откроются в Москве с 23 июня

Ограничения на работу спортивной индустрии в Москве будут сняты 23 июня. Об этом сообщает официальный сайт мэра города Сергея Собянина.
РБК 08:15
Армия и оружие

Россия следит за учениями НАТО в Балтийском море

Балтийский флот России наблюдает за ходом учений стран-участниц альянса НАТО в Балтийском море Baltops-2020.
Газета.Ru 08:50
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Политика

Путин осведомлен о снятии передачи Михалкова с эфира «России 24»

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин осведомлен о ситуации со снятием передачи Никиты Михалкова "Бесогон" с эфира "России 24", передает корреспондент "Газеты.Ru".
Газета.Ru 06:02
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Шоу-бизнес

Бойфренд дочки Ивана Урганта принес извинения всем, кого он обидел

Остался ли доволен подобными извинениями Иван Ургант пока неизвестно.
Телепрограмма вчера в 13:43
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Общество

Портал сообщил о видевших военные самолеты в небе в день крушения MH17

В день крушения пассажирского Boeing 777 «Малайзийских авиалиний» в 2014 году как минимум два человека заметили военные самолеты в небе, видеозапись с их рассказами опубликована в YouTube-канале проекта Bonanza Media, внимание на нее обратил ТАСС.
РБК 02:24
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Происшествия

Экс-дознавательница из Уфы раскрыла новые детали изнасилования

Потерпевшая по делу о групповом изнасиловании, экс-дознавательница из Уфы Гульназ Фатхисламова рассказала о деталях преступления, жертвой которого она стала.
Газета.Ru вчера в 11:14
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Футбол

Бранислав Иванович покинет «Зенит» по окончании сезона

Сербский защитник Бранислав Иванович уйдёт из «Зенита» в конце сезона. Об этом сообщает Sportski žurnal.
78.ru 06:15
Армия и оружие

Китай перебрасывает тысячи военных на границу с Индией

Рамблер вчера в 10:34
Общество

Режим самоизоляции в Самарской области продлен до 16 июня

Режим самоизоляции в Самарской области из-за угрозы распространения коронавируса продлили до 16 июня.
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Происшествия

Тюменка обвиняется в гибели годовалой дочери на железнодорожных путях

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Шоу-бизнес

Лера Кудрявцева тепло поздравила мужа с медной свадьбой

В народе говорят «медная» свадьба. 👰🏼 Мой любимый человек @igor_makarov25. ❤️❤️❤️ Спасибо, родной, за все, люблю, 😍 — написала телеведущая.
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В России вакцинация от гриппа начнется в августе

В условиях пандемии коронавируса COVID-19 массовая вакцинация россиян от гриппа может начаться в этом году раньше запланированного срока, уже в августе, сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко.
Коммерсантъ 06 июня в 09:53
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Технологии

Компания TSMC ускоряет освоение производства технологий 2-нм

Компания TSMC работает для более быстрого освоения производства в соответствии с технологией 2-нм.
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Шоу-бизнес

Норкин опубликовал фото с похорон супруги

Телеведущий Андрей Норкин опубликовал фото с похорон своей супруги Юлии, которая вела программу на радио «Комсомольская правда».
News.ru 06 июня в 14:51
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Общество

Минтранс назвал две задачи перед возобновлением полетов за рубеж

В Минтрансе отметили, что называть дату возобновления полетов отечественных авиакомпаний за рубеж сейчас еще рано.
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Армен Джигарханян
Актёр
Советский и российский актёр, театральный режиссёр и педагог. Народный артист СССР. Лауреат двух Государственных премий Армянской ССР. Один из основателей, президент и художественный руководитель Московского драматического театра под руководством Армена Джигарханяна с 1996 года.
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