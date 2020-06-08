Шоу-бизнес

ИзвестияИзвестияАрмен Джигарханян снова попал в больницу

Состояние Джигарханяна резко ухудшилось в октябре 2017 года. Артист попал в больницу, после чего заявил, что «много боли» ему причинила Виталина Цымбалюк-Романовская, с которой он на тот момент разводился.
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Армен Джигарханян попал в реанимацию с инсультом

StarHit.ru04:36

«Врачи рекомендовали»: представитель Джигарханяна подтвердил госпитализацию режиссера

Телепрограмма06:04

Армена Джигарханяна госпитализировали

ТАСС04:55

«Инсульта у него нет»: друг рассказал, почему Джигарханян оказался в больнице

Комсомольская правда06:15

СМИ: Армена Джигарханяна разбил инсульт

7Дней.ру04:30

Представитель госпитализированного Джигарханяна рассказал о его состоянии

Газета.Ru05:09

«Здоровье барахлит»: Друг Армена Джигарханяна рассказал о состоянии актера

Пятый канал05:53
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Политика

Обвиняемые в причастности к крушению Boeing MH17 не приехали в суд

Ни один из четырех обвиняемых по делу о крушении малайзийского Boeing MH17 в небе над Донбассом в 2014 году не явился в нидерландский суд.
Lenta.ru 06:04
Политика

Песков заявил о превалирующей поддержке поправок к Конституции

"Ситуация пока однозначно говорит о превалирующей поддержке пакета поправок к Конституции", - констатировал Песков, заметив, что об этом свидетельствуют и социологические исследования.
Российская газета 06:24
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Политика

Песков указал на отсутствие дат по возобновлению перелетов за границу

С 4 апреля Россия полностью остановила международное авиасообщение из-за пандемии коронавируса.
Известия 05:58
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Культура

Первый канал показал протесты в США вместо титров в «Брате 2»

BFM.ru 03:11
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Армия и оружие

Генерал оценил сообщения о гипотетическом «ударе США по Сибири»

РИА Новости 05:40
1,5K
Общество

Правительство РФ разрешило гражданам выезжать из страны

Москва, 8 июня 2020, 13:20 — REGNUM В ряде случаев граждане России смогут покинуть пределы страны, сообщил 8 июня премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании координационного совета при правительстве РФ.
REGNUM 06:20
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Религия

Православные христиане отмечают день Святого Духа

РИА Новости вчера в 17:57
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Политика

Путин осведомлен о снятии передачи Михалкова с эфира «России 24»

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин осведомлен о ситуации со снятием передачи Никиты Михалкова "Бесогон" с эфира "России 24", передает корреспондент "Газеты.Ru".
Газета.Ru 06:02
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Шоу-бизнес

Видео выходки Панина на похоронах Кокшенова появилось в Сети

В Сети было опубликовано видео, на котором запечатлен Алексей Панин на похоронах Михаила Кокшенова.
VSE42.RU 01:13
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Путешествия

В России с 1 июля планируют запустить межрегиональный туризм

Москва, 8 июня 2020, 12:17 — REGNUM Полноценный запуск в России межрегионального туризма ожидается в июле.
REGNUM 05:17
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Общество

В Госдуме разработали законопроект о почасовой оплате труда

Депутаты Госдумы от ЛДПР Ярослав Нилов, Игорь Лебедев, Алексей Диденко, Андрей Свинцов и сенатор Сергей Леонов разработали законопроект о введении оплаты труда не ниже чем 150 руб. в час для работающих по срочным договорам и неполный день, сообщает «РИА Новости».
Коммерсантъ вчера в 21:41
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Происшествия

В США автомобиль въехал в протестующих

Ранее в американском Миннеаполисе водитель грузовика почти въехал в толпу демонстрантов, участвующих в протесте, связанном с гибелью афроамериканца Джорджа Флойда.
RT на русском 01:43
83
Общество

Кадыров выделил деньги на выкуп 207 невест

Глава Чечни Рамзан Кадыров поручил выделить деньги на выкуп 207 невест, у которых есть проблемы с финансами из-за пандемии COVID-19, сообщило Духовное управление мусульман региона.
Коммерсантъ 06:21
155
Шоу-бизнес

Нино Нинидзе ищет новую квартиру

StarHit.ru вчера в 23:00
17
Происшествия

Хищения в «Трансаэро» разобрали по всем статьям

Всего же за два года работы в должности гендиректора Бурдину с помощью главбуха Ковалева, по версии следствия, удалось похитить путем растраты более 566 млн руб.
Коммерсантъ вчера в 17:55
4
Происшествия

В Петербурге неизвестные избили ребенка на детской площадке

РИА Новости 02:53
76
Политика

Елена Шувалова исключена из КПРФ

Депутата Мосгордумы Елену Шувалову исключили из партии КПРФ, сообщил «Новой газете» депутат Евгений Ступин, на пленуме партии не присутствовавший.
Коммерсантъ вчера в 11:03
1,2K
Экономика

Жители Коми стали чаще жаловаться на магазины

В магазинах республики продолжает встречаться продукция без информации о товаре и производителе, без перевода на русский язык, без маркировки и с истекшим сроком годности.
ИА БНК 06:00
Политика

В России могут закрепить приоритет граждан при трудоустройстве

В России обсуждается введение «мер, обеспечивающих приоритет трудоустройства национальных кадров на квалифицированные рабочие места», сообщает газета «Известия» со ссылкой на отчет Минтруда.
Коммерсантъ вчера в 23:11
1,2K
Шоу-бизнес

Андрей Норкин опубликовал фото с похорон супруги

Российский телеведущий Андрей Норкин опубликовал в своем Instagram-аккаунте фото с похорон супруги Юлии.
iReactor вчера в 06:14
2K
Здоровье

В Челябинской области фиксируют семейные очаги по ковиду

Напомним, за минувшие сутки в Челябинской области зафиксировано 147 новых случаев инфекции.
Южноуральская панорама 05:40
3
Общество

Минздрав изменит правила получения медсправок для водителей

В проекте новой редакции приказа 344Н, который определяет правила получения медсправок для водителей и кандидатов в водители, отсутствует требование сдавать анализ крови на наличие маркера CDT.
Вести.Ru 04:12
2
Финансы

Эксперт прогнозирует курс доллара на неделю не выше 71 рубля

По прогнозу директора по аналитическому маркетингу "Ак Барс" Банка Руслана Селиванова, на текущей неделе курс доллара останется в диапазоне 67—71 рубль за доллар.
Реальное время 05:04
1
Шоу-бизнес

Пиар-директор Бари Алибасова заявил о его исчезновении

Пиар-директор Бари Алибасова Вадим Горожанкин заявил, что тот куда-то "пропал". Об этом сообщает "Пятый канал".
Газета.Ru 06 июня в 18:35
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Политика

Суд в Италии подтвердил экстрадицию топ-менеджера ОДК Коршунова в США

Суд подтвердил экстрадицию в США Джан Доменико Кайяцца, адвокат Юрист объяснил, что топ-менеджера Объединенной двигателестроительной корпорации задержали 30 августа 2019 года.
Piter.tv 05:42
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Происшествия

Следователи нашли похищенного в Подмосковье сына адвоката Скрыпника

Следователи нашли похищенного 17-летнего сына адвоката Константина Скрыпника.
ТАСС вчера в 05:58
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Кино

Зак Снайдер решил изменить цвет «Лиги справедливости»

Режиссер "Лиги справедливости" Зак Снайдер намерен изменить цветовую гамму некоторых эпизодов в своей версии фильма.
Piter.tv 05:44
Футбол

«Локомотив» сыграл вничью с «Динамо» в товарищеском матче

Московский "Локомотив" сыграл вничью со столичным "Динамо" в товарищеском матче. Встреча завершилась со счетом 1:1.
Газета.Ru вчера в 12:19
Общество

Режим самоизоляции в Самарской области продлен до 16 июня

Режим самоизоляции в Самарской области из-за угрозы распространения коронавируса продлили до 16 июня.
ТАСС 06:32
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Общество

Игорь Иванов стал новым председателем Псковского облсовпрофа

Игорь Иванов стал новым председателем Псковского облсовпрофа.
Московский Комсомолец Псков 06:21
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Армен Джигарханян
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Советский и российский актёр, театральный режиссёр и педагог. Народный артист СССР. Лауреат двух Государственных премий Армянской ССР. Один из основателей, президент и художественный руководитель Московского драматического театра под руководством Армена Джигарханяна с 1996 года.
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