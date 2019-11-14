Общество

InkazanInkazanАрмена Джигарханяна госпитализировали в крайне тяжелом состоянии

Артиста Армена Джигарханяна доставили в больницу в Москве в крайне тяжелом состоянии.
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Друг Армена Джигарханяна ответил на сообщения о госпитализации режиссера

РБК10:07

Друг Джигарханяна опроверг сообщения о том, что актер попал в реанимацию

РИА Новости09:50

Госпитализацию Джигарханяна опровергли

Газета.Ru10:00

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ТАСС09:43

«С ним все в порядке»: представитель Джигарханяна ответил на госпитализацию артиста

Телеканал 360°09:41

Армен Джигарханян экстренно госпитализирован

URA.Ru09:30

В театре опровергли, что Джигарханян находится в крайне тяжёлом состоянии

Life.ru10:46
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Автоматически обработаны 7054 источника, обновлено в 14:24, Вашингтон
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В Индонезии произошло землетрясение магнитудой 7,1

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Армен Джигарханян
Актёр
Советский, российский и армянский актёр, театральный режиссёр и педагог. Народный артист СССР. Лауреат двух Государственных премий Армянской ССР. Один из основателей, президент и художественный руководитель Московского драматического театра под руководством Армена Джигарханяна с 1996 года.
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