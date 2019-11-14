Армен Джигарханян госпитализирован в больницу Москвы. Врачи оценивают его состояние как тяжелое. Народный артист находится в реанимации.

Армен Джигарханян попал в реанимацию в тяжелом состоянии

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