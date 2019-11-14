Общество

Ivbg.ruIvbg.ruАрмен Джигарханян попал в реанимацию в тяжелом состоянии

Армен Джигарханян госпитализирован в больницу Москвы. Врачи оценивают его состояние как тяжелое. Народный артист находится в реанимации.
Читать в источнике
Комментировать18

Подробнее о событии

Джигарханян проходит обследование в одной из клиник Москвы

ТАСС09:43

Друг Джигарханяна опроверг сообщения о том, что актер попал в реанимацию

РИА Новости09:50

В театре опровергли, что Джигарханян находится в крайне тяжёлом состоянии

Life.ru10:46

Друг Армена Джигарханяна ответил на сообщения о госпитализации режиссера

РБК10:07

«С ним все в порядке»: представитель Джигарханяна ответил на госпитализацию артиста

Телеканал 360°09:41

Армен Джигарханян экстренно госпитализирован

URA.Ru09:30

Госпитализацию Джигарханяна опровергли

Газета.Ru10:00
Показать все источники
Автоматически обработано 7055 источников, обновлено в 17:23, Ашберн
Политика

Путин заявил о риске прекращения транзита газа через Украину

Президент России Владимир Путин заявил, что есть риск прекращения транзита газа через территорию Украины.
РИА Новости 14:26
Общество

Миллер не согласился с прогнозом Гидрометцентра на предстоящую зиму

Председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер усомнился в том, что предстоящая зима в России будет теплой, «розовой», как предсказывал ранее руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
Ведомости 12:18
Технологии

Роскосмос потратит 17 млн рублей на новогодние подарки

News.ru вчера в 19:53
Политика

«Слуга народа» поддержит в Раде законопроект о продаже земли

В первом чтении вся фракция «Слуги народа» Верховной рады Украины, «кроме трех-четырех человек, которые удерживаются», готова голосовать за законопроект о продаже земли в первом чтении.
REGNUM вчера в 07:05
Культура

VIII Культурный форум в Петербурге открыли Голодец и Мединский

Невские Новости 02:36
Происшествия

В Челябинске завели дело об издевательствах в частном доме престарелых

В Челябинске по результатам прокурорской проверки возбуждено уголовное дело о предоставлении услуг, не отвечающих требованиям безопасности в отношении частного дома престарелых.
Российская газета 11:50
Происшествия

Охранник колледжа в Благовещенске задержан после стрельбы

Известия 05:42
Наука

Сахар оказывает очень сильное влияние на воспаление в кишечнике

«Употребление в пищу продуктов с высоким содержанием сахара и снижение потребления клетчатки приводит к увеличению популяции вредных микробов, таких как кишечная палочка, которые связаны с воспалением и дефектным иммунным ответом», - констатировала ученый.
MedikForum.ru 13:36
Космос

Японский космический зонд «Хаябуса-2» покидает астероид Рюгу

Японский космический зонд "Хаябуса-2" покинул орбиту астероида Рюгу после серии исследований и сбора проб грунта, чтобы доставить их на Землю, сообщило аэрокосмическое агентство Японии JAXA.
РИА Новости 12 ноября в 21:48
Общество

В Сети появилось видео жалобы Медведеву от жительницы села на Алтае

В интернете появилось видео, на котором жительница села Санниково падает на колени перед приехавшим в населенный пункт премьер-министром Дмитрием Медведевым.
РБК вчера в 12:25
Общество

За два дня россияне потратили на AliExpress 17 млрд рублей

Mockva.ru вчера в 09:29
Политика

Трамп не смотрит трансляцию слушаний по импичменту

Президент США Дональд Трампа не смотрит трансляцию первых открытых слушаний, идущих в рамках процедуры его импичмента, заверила журналистов его пресс-секретарь Стефани Гришам.
РИА Новости вчера в 12:19
Шоу-бизнес

Певицу МакSим заподозрили в гормональной терапии

Певица выступила на премии «Золотой грамофон», после чего публика стала обсуждать внешний вид звезды, сетуя на то, что она сильно изменилась не в лучшую сторону.
БК55 01:41
Теннис

Федерер обыграл Джоковича и вышел в полуфинал Итогового турнира ATP

ТАСС Спорт 16:26
Здоровье

В Минздраве сравнили потребление алкоголя в Европе и России

Литр водки назвала смертельно опасной дозой крепкого алкоголя заведующая отделением профилактики факторов риска Центрального НИИ организации и информатизации здравоохранения Минздрава РФ Дарья Халтурина.
Экономика сегодня 11 ноября в 17:36
Культура

«Союзмультфильм» снимет новые серии «Ну, погоди!»

«Союзмультфильм» снимет 26 новых серий мультфильма «Ну, погоди!», рассказала журналистам предправления киностудии Юлиана Слащева на полях VIII Санкт-Петербургского международного культурного форума (ПМКФ).
Коммерсантъ 15:59
Шоу-бизнес

Анастасия Волочкова поделилась рецептом напитка для похудения

Балерина Анастасия Волочкова поделилась с поклонниками своими секретами поддержания хорошей физической формы.
Вечерняя Москва вчера в 19:12
Шоу-бизнес

Серябкина рассказала о драке с Темниковой

Бывшая участница группы Serebro Ольга Серябкина рассказала о драке с коллегой по коллективу Еленой Темниковой.
Рамблер 10:30
Общество

Мигранты стали претендовать на более высокую зарплату, чем россияне

Самая маленькая разница в зарплатных ожиданиях россиян и иностранцев наблюдается в сферах, где предполагается общение с клиентами, например, при отклике на вакансии продавцов и администраторов - в среднем два-четыре процента.
Российская газета 01:00
Политика

Путин подключился к работе на саммите БРИКС в Бразилии

Президент России Владимир Путин прибыл на второе пленарное заседание саммита БРИКС в Бразилии, 14 ноября сообщила пресс-служба Кремля.
Красная весна 08:41
Футбол

Англия забила 7 голов Черногории, дубль Краля вывел Чехию на Евро-2020

В отборочной группе А Евро-2020 сборная Англии разгромила Черногорию и досрочно заняла первое место.
Евро-футбол.ру 16:44
Футбол

«Зенит» намекнул на переход Ибрагимовича

Твиттер «Зенита» отреагировал на пост с вопросом о том, где продолжит карьеру шведский нападающий Златан Ибрагимович.
Soccer.ru 05:09
Технологии

Brave: первый полностью приватный браузер

Первый в мире полностью приватный браузер под названием Brave выпустил свой стабильный релиз 1.0.
TelecomDaily 05:48
Общество

На Россию надвигаются аномальные холода

Арктический антициклон, надвигающийся на Россию, принесет аномальные холода на Урал и Сибирь, пишет в среду Российская газета.
Sputnik Южная Осетия вчера в 03:37
Музыка

Солист Rammstein «подрался» с космонавтом на Дворцовой площади

Взгляд.ру 13:46
Авто

Электрокроссовер Ford назовут Mustang Mach-E

Компания Ford официально назвала имя новой модели — первый в истории марки электрический кроссовер назовут Mustang Mach-E.
Коммерсантъ 13:30
Происшествия

Стрельба произошла в калифорнийской школе

Интерфакс 11:43
Киберспорт

Разработчики Sea of Thieves анонсировали новую игру

CyberSport.ru 15:28
Происшествия

На Украине произошёл пожар на военном складе

RT на русском 12:30
Общество

Владелец автодилера «Рольф» Петров задумался о продаже бизнеса

Владелец группы компаний "Рольф" Сергей Петров изучает возможности продажи бизнеса, сообщила подконтрольная ему Delance Limited.
РИА Новости 12:35
ещё по теме
Армен Джигарханян
Актёр
Советский, российский и армянский актёр, театральный режиссёр и педагог. Народный артист СССР. Лауреат двух Государственных премий Армянской ССР. Один из основателей, президент и художественный руководитель Московского драматического театра под руководством Армена Джигарханяна с 1996 года.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное