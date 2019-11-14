Общество
Ivbg.ruАрмен Джигарханян попал в реанимацию в тяжелом состоянии
Армен Джигарханян госпитализирован в больницу Москвы. Врачи оценивают его состояние как тяжелое. Народный артист находится в реанимации.
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Политика
Путин заявил о риске прекращения транзита газа через Украину
Президент России Владимир Путин заявил, что есть риск прекращения транзита газа через территорию Украины.
Общество
Миллер не согласился с прогнозом Гидрометцентра на предстоящую зиму
Председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер усомнился в том, что предстоящая зима в России будет теплой, «розовой», как предсказывал ранее руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
Технологии
Роскосмос потратит 17 млн рублей на новогодние подарки
Политика
«Слуга народа» поддержит в Раде законопроект о продаже земли
В первом чтении вся фракция «Слуги народа» Верховной рады Украины, «кроме трех-четырех человек, которые удерживаются», готова голосовать за законопроект о продаже земли в первом чтении.
Культура
VIII Культурный форум в Петербурге открыли Голодец и Мединский
Происшествия
В Челябинске завели дело об издевательствах в частном доме престарелых
В Челябинске по результатам прокурорской проверки возбуждено уголовное дело о предоставлении услуг, не отвечающих требованиям безопасности в отношении частного дома престарелых.
Наука
Сахар оказывает очень сильное влияние на воспаление в кишечнике
«Употребление в пищу продуктов с высоким содержанием сахара и снижение потребления клетчатки приводит к увеличению популяции вредных микробов, таких как кишечная палочка, которые связаны с воспалением и дефектным иммунным ответом», - констатировала ученый.
Космос
Японский космический зонд «Хаябуса-2» покидает астероид Рюгу
Японский космический зонд "Хаябуса-2" покинул орбиту астероида Рюгу после серии исследований и сбора проб грунта, чтобы доставить их на Землю, сообщило аэрокосмическое агентство Японии JAXA.
Общество
В Сети появилось видео жалобы Медведеву от жительницы села на Алтае
В интернете появилось видео, на котором жительница села Санниково падает на колени перед приехавшим в населенный пункт премьер-министром Дмитрием Медведевым.
Общество
За два дня россияне потратили на AliExpress 17 млрд рублей
Политика
Трамп не смотрит трансляцию слушаний по импичменту
Президент США Дональд Трампа не смотрит трансляцию первых открытых слушаний, идущих в рамках процедуры его импичмента, заверила журналистов его пресс-секретарь Стефани Гришам.
Шоу-бизнес
Певицу МакSим заподозрили в гормональной терапии
Певица выступила на премии «Золотой грамофон», после чего публика стала обсуждать внешний вид звезды, сетуя на то, что она сильно изменилась не в лучшую сторону.
Здоровье
В Минздраве сравнили потребление алкоголя в Европе и России
Литр водки назвала смертельно опасной дозой крепкого алкоголя заведующая отделением профилактики факторов риска Центрального НИИ организации и информатизации здравоохранения Минздрава РФ Дарья Халтурина.
Культура
«Союзмультфильм» снимет новые серии «Ну, погоди!»
«Союзмультфильм» снимет 26 новых серий мультфильма «Ну, погоди!», рассказала журналистам предправления киностудии Юлиана Слащева на полях VIII Санкт-Петербургского международного культурного форума (ПМКФ).
Шоу-бизнес
Анастасия Волочкова поделилась рецептом напитка для похудения
Балерина Анастасия Волочкова поделилась с поклонниками своими секретами поддержания хорошей физической формы.
Шоу-бизнес
Серябкина рассказала о драке с Темниковой
Бывшая участница группы Serebro Ольга Серябкина рассказала о драке с коллегой по коллективу Еленой Темниковой.
Общество
Мигранты стали претендовать на более высокую зарплату, чем россияне
Самая маленькая разница в зарплатных ожиданиях россиян и иностранцев наблюдается в сферах, где предполагается общение с клиентами, например, при отклике на вакансии продавцов и администраторов - в среднем два-четыре процента.
Политика
Путин подключился к работе на саммите БРИКС в Бразилии
Президент России Владимир Путин прибыл на второе пленарное заседание саммита БРИКС в Бразилии, 14 ноября сообщила пресс-служба Кремля.
Футбол
Англия забила 7 голов Черногории, дубль Краля вывел Чехию на Евро-2020
В отборочной группе А Евро-2020 сборная Англии разгромила Черногорию и досрочно заняла первое место.
Футбол
«Зенит» намекнул на переход Ибрагимовича
Твиттер «Зенита» отреагировал на пост с вопросом о том, где продолжит карьеру шведский нападающий Златан Ибрагимович.
Технологии
Brave: первый полностью приватный браузер
Первый в мире полностью приватный браузер под названием Brave выпустил свой стабильный релиз 1.0.
Общество
На Россию надвигаются аномальные холода
Арктический антициклон, надвигающийся на Россию, принесет аномальные холода на Урал и Сибирь, пишет в среду Российская газета.
Авто
Электрокроссовер Ford назовут Mustang Mach-E
Компания Ford официально назвала имя новой модели — первый в истории марки электрический кроссовер назовут Mustang Mach-E.
Происшествия
Стрельба произошла в калифорнийской школе
Киберспорт
Разработчики Sea of Thieves анонсировали новую игру
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На Украине произошёл пожар на военном складе
Общество
Владелец автодилера «Рольф» Петров задумался о продаже бизнеса
Владелец группы компаний "Рольф" Сергей Петров изучает возможности продажи бизнеса, сообщила подконтрольная ему Delance Limited.