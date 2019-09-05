Футбол
Бомбардир.руФорвард «Сочи» Карапетян забил Италии и получил красную карточку
У армянской команды мяч забил форвард «Сочи» Александр Карапетян. На 46 минуте он получил красную карточку.
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Гаджеты
Nokia выпустила необычный кнопочный телефон с WhatsApp
Смартфоны Nokia 7.2 и 6.2 нацелены на покупателей, которые не готовы тратить деньги на дорогие модели.
Российская газета 12:20
Происшествия
В ФБК заявили об обысках в офисе и в студии «Навальный Live»
Сотрудники правоохранительных органов вечером 5 сентября пришли в офис Фонда борьбы с коррупцией (ФБК), студию канала «Навальный Live» и московский штаб Алексея Навального.
РБК 12:59
Шоу-бизнес
Ивлеева сменила фамилию на Узенюк
Российская телеведущая Анастасия Ивлеева вышла замуж за 25-летнего хип-хоп исполнителя Элджея. Пара уже давно не скрывает своих отношений.
Вести.Ru 09:32
Здоровье
Названы популярные продукты, вызывающие неприятный запах тела
Эксперты назвали популярные продукты, которые могут вызывать неприятный запах тела.
Актуальные Новости 09:51
Авто
Кроссовер Kia Sportage установил новый рекорд продаж в России
По результатам 8 месяцев этого года в РФ было реализовано 148 тыс. 766 новых машин KIA, что примерно соответствует уровню 2018 года (+0,1%).
Тарантас Ньюс 04:12
Армия и оружие
Минобороны опровергло сообщения о гибели российских военных в Сирии
Министерство обороны России опровергает сообщения о гибели троих российских военных в зоне деэскалации «Идлиб» в Сирии.
RT на русском 10:42
Политика
Абэ предложил Путину заключить мирный договор
Премьер-министр Японии Синдзо Абэ предложил президенту Владимиру Путину заключить мирный договор между Россией и Японией.
Интерфакс 04:54
Происшествия
Прогулочный катер затонул в Крыму
RT на русском 08:17
Общество
Государство хочет создать единую систему учета интернет-пользователей
Концепция интернет-учета только обсуждается, есть очень разные идеи о том, как может работать такая система и какие данные собирать, подчеркивают собеседники «Ведомостей».
Ведомости вчера в 17:40
Футбол
Глушаков извинился перед болельщиками «Спартака»
Хочу извиниться перед болельщиками "Спартака", которые слушали и невольно стали участниками всей этой грязи.
РИА Новости 08:45
Экономика
Правительство поддержало проект о выплате частной пенсии в 55 и 60 лет
Правительство направило положительный отзыв на законопроект, дающий право на выплату негосударственной пенсии женщинам в возрасте 55 лет и мужчинам, достигшим 60 лет, сообщили в партии «Единая Россия».
РБК 09:37
Происшествия
Бывшие рядовые отсудили у Минобороны ₽4 млн за обстрел из танков
Минобороны России должно будет выплатить трем бывшим рядовым, которые во время учений в 2017 году были обстреляны из танков, 4 млн руб. компенсации.
РБК 09:15
Футбол
Экс-футболист «Зенита» Губочан перешел в кипрскую «Омонию»
В прошлом сезоне Губочан выступал за французский "Марсель", в "Омонию" он перешел на правах свободного агента.
РИА Новости 11:36
Футбол
Футболистам «Ростова» платят по полмиллиона рублей за победу
Как стало известно, игрокам «жёлто-синего» клуба платят по 500 тысяч рублей за победу, а в случае ничьей с топовым клубом лиги – по 25- тысяч рублей.
Аргументы и Факты - Ростов-на-Дону 07:58
Политика
Премьер Малайзии усомнился в виновности России в крушении MH17
Премьер-министр Малайзии Махатхир Мохамад в интервью РИА Новости заявил, что сомневается в том, что есть достаточно оснований для обвинения России в причастности к авиакатастрофе с Boeing над Донбассом.
Рамблер 02:05
Технологии
Сбербанк выберет 25 стартапов для своей экосистемы
Организаторы отберут 25 проектов, наиболее интересных для экосистемы Сбербанка, говорится в сообщении, поступившем в РБК.
РБК вчера в 04:03
Наука
В Хельсинки прошли испытания аэротакси
Goroday.ru 12:44
Единоборства
Шлеменко проиграл Ханикатту решением судей
Судьи единогласно присудили победу американскому бойцу. В первом раунде Ханикатт успешно провёл тейкдаун, после чего бой перешёл в клинч.
Чемпионат 12:31
Происшествия
В Севастополе завели дело по факту смерти пенсионерки у больницы
В Севастополе после завершения доследственной проверки возбуждено уголовное дело по факту смерти пожилой женщины на скамейке возле приемного покоя городской больницы №4. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.
Российская газета 11:31
Общество
Гороскоп на 4 сентября: важный выбор встанет перед некоторыми Овнами
Важный выбор встанет перед некоторыми Овнами.
Primpress.ru 03 сентября в 18:00
Политика
Российское посольство в Софии прокомментировало заявление МИД Болгарии
Посольство России в Болгарии выразило недоумение в связи с заявлением болгарского внешнеполитического ведомства о выставке к юбилею освобождения Восточной Европы, которая пройдёт в Российском культурно-информационном центре.
RT на русском 03 сентября в 23:47
Общество
Принцесса Шарлотта пошла в школу
Шарлотта пошла в школу Thomas's Battersea, где уже учится ее брат принц Джордж. Детей в школу на машине привез сам принц Уильям.
Газета.Ru 04:34
Армия и оружие
Российские подлодки вышли из строя в Сирии
Проблему обнаружили в порту в Сирии, так как при переходе в Средиземное море батареи не использовались. Когда это выяснилось, не уточняется.
Lenta.ru 08:45
Политика
МИД Украины возмутился из-за слов боснийского чиновника о Крыме
МИД Украины возмутился из-за слов члена президиума Боснии и Герцеговины Милорада Додика о Крыме. Об этом говорится на сайте ведомства.
РИА Новости 08:35