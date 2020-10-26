Армения и Азербайджан договорились о новом гуманитарном перемирии
Министры иностранных дел Армении и Азербайджана Зограб Мнацаканян и Джейхун Байрамов объявили о новом гуманитарном перемирии в Карабахе по итогам встречи с замсекретаря США Стивеном Биганом. В заявлении сказано, что США способствовали введению переговоров между сторонами конфликта.В источнике
С чего всё началось
В заявлении ведомства, опубликованном на официальном сайте
сказано, что министр иностранных дел Армении Зограб Мнацаканян и министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов встретились с заместителем госсекретаря Стивеном Бигуном 24 октября.
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