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Министры иностранных дел Армении и Азербайджана Зограб Мнацаканян и Джейхун Байрамов объявили о новом гуманитарном перемирии в Карабахе по итогам встречи с замсекретаря США Стивеном Биганом. В заявлении сказано, что США способствовали введению переговоров между сторонами конфликта.

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