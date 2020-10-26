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Армения и Азербайджан договорились о новом гуманитарном перемирии

Министры иностранных дел Армении и Азербайджана Зограб Мнацаканян и Джейхун Байрамов объявили о новом гуманитарном перемирии в Карабахе по итогам встречи с замсекретаря США Стивеном Биганом. В заявлении сказано, что США способствовали введению переговоров между сторонами конфликта.В источнике
С чего всё началось
В заявлении ведомства, опубликованном на официальном сайте
 сказано, что министр иностранных дел Армении Зограб Мнацаканян и министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов встретились с заместителем госсекретаря Стивеном Бигуном 24 октября.
Телеканал 360°вчера в 16:55
Подробнее о событии
Sputnik Армения

МИД Армении подтвердил гуманитарное перемирие в Карабахе

Sputnik Армениявчера в 16:08
Интерфакс

Что случилось этой ночью: понедельник, 26 октября

Интерфакс00:45
РИА Новости

Азербайджан и Армения договорились о новом гуманитарном перемирии

РИА Новости18:20
Вести.Ru

Госдеп США: с утра 26 октября в Нагорном Карабахе вступает в силу режим перемирия

Вести.Ru17:09
РБК

Срыв перемирия в Карабахе, всплеск звонков в аптеки. Главные новости РБК

РБК01:33
Взгляд.ру

США объявили о гуманитарном перемирии в Карабахе

Взгляд.рувчера в 15:53
Коммерсантъ

США объявили о новом перемирии Азербайджана и Армении

Коммерсантъвчера в 15:51

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